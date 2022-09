Biden promet une “réponse” aux référendums – RT World News

Les États-Unis cibleront l’économie russe lors des votes dans le Donbass et dans deux régions contrôlées par Moscou, a déclaré le président

Les États-Unis vont «ne jamais reconnaître« les référendums dans les républiques du Donbass et dans deux régions sous contrôle russe en Ukraine, a déclaré vendredi le président Joe Biden, promettant que Washington et ses alliés chercheront à imposer »des coûts économiques importants» sur Moscou pour avoir soutenu les votes sur l’adhésion à la Russie.

Biden a dénoncé les référendums sur l’adhésion à la Russie, qui ont débuté vendredi, comme «une imposture.” Elles sont “un faux prétexte pour tenter d’annexer par la force des parties de l’Ukraine en violation flagrante du droit international, y compris la Charte des Nations Unies,», lit-on dans sa déclaration.

Le dirigeant américain s’est engagé à «travailler avec nos alliés et partenaires pour imposer des coûts économiques supplémentaires rapides et sévères à la Russie», sans donner plus de détails.

Il a poursuivi en disant que Washington «continuer à soutenir le peuple ukrainien et à lui fournir une assistance en matière de sécurité» pour combattre les troupes russes.

Vendredi, les républiques du Donbass de Donetsk et Lougansk, ainsi que la région de Kherson sous contrôle russe et une partie de la région de Zaporozhye, ont entamé leurs référendums sur l’adhésion à la Russie, qui se termineront le 27 septembre.















De hauts responsables ont signalé que la Russie soutiendrait les républiques du Donbass si elles votaient pour rejoindre le pays.

Moscou a averti que si les deux républiques et régions votaient pour rejoindre la Russie, elle considérerait les attaques contre ces zones comme des attaques contre son propre territoire et réagirait en conséquence.

Un certain nombre de dirigeants occidentaux ont condamné les référendums. Le G7 a rejeté les votes comme «illégitime» et antidémocratique, et juré de «ne jamais reconnaître” les résultats. Le groupe, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon, a également déclaré qu’il continuerait à fournir “soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique» au gouvernement de Kiev.