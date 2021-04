WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est engagé à réduire de moitié la pollution par les gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030 lors d’un sommet virtuel sur le climat jeudi, décrivant un objectif agressif qui nécessiterait des changements radicaux dans les secteurs américains de l’énergie et des transports.

« Ces étapes placeront l’Amérique sur la voie d’une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050 au plus tard », a déclaré Biden alors que la Maison Blanche ouvrait le sommet de deux jours, auquel ont participé 40 dirigeants du monde entier.

« Les scientifiques nous disent que c’est la décennie décisive, c’est la décennie dans laquelle nous devons prendre des décisions qui éviteront les pires conséquences d’une crise climatique », a déclaré Biden.

L’objectif de la Maison Blanche de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à 52%, par rapport aux émissions de référence de 2005, est presque le double de l’objectif fixé par l’administration Obama en 2015. Un responsable de l’administration, qui a informé les journalistes sur la condition de l’anonymat, a fait pas détailler comment la Maison Blanche prévoit de réaliser la réduction de 50% des émissions.

« Nous voyons plusieurs chemins pour atteindre cet objectif », a déclaré le responsable, notant, par exemple, que Biden s’était engagé à rendre le secteur électrique américain à 100% sans pollution carbone d’ici 2035.

Le sommet virtuel vise à renouveler le leadership américain sur le changement climatique – et à rallier d’autres dirigeants mondiaux pour qu’ils fixent leurs propres objectifs agressifs – après quatre ans au cours desquels l’administration Trump a travaillé pour démêler les engagements environnementaux des États-Unis.

« Nous sommes tous ravis de retrouver les États-Unis », a déclaré le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, dans son allocution lors du sommet. Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a qualifié la promesse de Biden de «changer la donne» et a offert une réponse brutale à ceux qui remettaient en question la nécessité de lutter contre le changement climatique.

« Il ne s’agit pas de câlins de lapin », a déclaré Johnson. « C’est une question d’emplois. »

Dans son discours d’ouverture, Biden a noté que les États-Unis représentaient environ 15% des émissions mondiales.

« Aucune nation ne peut résoudre seule cette crise », a-t-il déclaré. « Nous tous, et en particulier ceux d’entre nous qui représentons les plus grandes économies du monde, nous devons intensifier nos efforts. »

Alors que d’autres dirigeants mondiaux ont offert des évaluations tout aussi désastreuses de la menace posée par le changement climatique, seuls quelques-uns ont décrit de nouvelles mesures agressives pour faire face à la crise. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que son pays réduirait la pollution par le carbone de 40% à 45% d’ici 2030, une augmentation par rapport à l’objectif précédent de 30% du Canada. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a promis de réduire les émissions de 46% par rapport aux niveaux de 2013.

Mais deux des plus grands émetteurs du monde – la Chine et l’Inde – n’ont pas défini de nouveaux objectifs. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi ont souligné leurs engagements existants et ont déclaré qu’ils étaient confrontés à des obstacles plus importants que les États-Unis et d’autres pays occidentaux.

« La Chine s’est engagée à passer du pic de carbone à la neutralité carbone dans un laps de temps beaucoup plus court que ce qui pourrait prendre de nombreux pays développés, et cela nécessite des efforts extrêmement durs de la part de la Chine », a déclaré M. Xi. Il a réitéré l’engagement de la Chine pris l’année dernière à s’efforcer d’atteindre un «pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone avant 2060».

Trop loin ou pas assez loin?

Le programme de changement climatique de Biden se heurte également à des obstacles chez lui. Les républicains ont promis de lutter contre ses propositions qui détournent le secteur énergétique américain du charbon et d’autres combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables.

Le sénateur John Barrasso, républicain du Wyoming et farouche défenseur de l’industrie des combustibles fossiles, a critiqué le plan de réduction des émissions de 50% de Biden, affirmant qu’il placerait les États-Unis dans une position concurrentielle désavantageuse à l’échelle mondiale.

« Le président Biden engage unilatéralement l’Amérique à un engagement drastique et dommageable en matière d’émissions », a déclaré Barrasso dans un communiqué jeudi. «Alors que le président fixe des objectifs punitifs pour le pays, les adversaires américains comme la Chine et la Russie continuent d’augmenter leurs émissions à volonté. La dernière chose dont l’économie a besoin, ce sont des prix de l’énergie plus élevés et moins d’emplois, mais c’est exactement ce que nous allons obtenir. »

Les démocrates ont adopté l’agenda de Biden sur le changement climatique, alors même que certains le pressent d’aller plus loin.

« L’administration Biden a hérité de quatre ans de poussière et de déni sur l’action climatique, mais cette époque est révolue », a déclaré jeudi le sénateur Edward Markey, D-Mass. « Avec un financement supplémentaire et une volonté politique, a déclaré Markey, » nous pouvons faire encore plus pour répondre au moment présent sur cette crise existentielle. «

Les États-Unis sont le deuxième émetteur de dioxyde de carbone (CO2), produisant environ 5,41 milliards de tonnes métriques en 2018. La Chine émet près du double de cette quantité.

Les experts disent que les principales économies du monde doivent réduire considérablement leurs émissions de carbone pour limiter la hausse des températures mondiales moyennes à 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels. Bien que les États-Unis et d’autres pays subissent déjà les effets du réchauffement climatique à travers des événements météorologiques plus extrêmes, les scientifiques affirment que les effets deviendront catastrophiques et irréversibles si les températures de la planète dépassent le seuil de 1,5 degré.

Biden s’est engagé à être le président le plus agressif sur le changement climatique, se fixant comme objectif de décarboniser le secteur électrique américain d’ici 2035 et d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050. Il a déjà pris plusieurs mesures pour lutter contre le changement climatique, telles que arrêt du forage pétrolier sur les terres publiques et arrêt de la construction du pipeline Keystone XL.

« L’administration Biden-Harris fera plus que quiconque dans l’histoire pour faire face à notre crise climatique », a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un discours sur le sommet de cette semaine. « Il s’agit déjà d’un effort général dans l’ensemble de notre gouvernement et de notre pays. Notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd’hui. »

Blinken et d’autres conseillers de Biden ont contré les critiques du GOP en soulignant les opportunités économiques de la transition vers une économie à énergie propre.

Dans son discours de lundi, Blinken a déclaré que le changement climatique devrait être considéré non seulement comme une menace, mais aussi comme une opportunité – de créer de nouveaux emplois dans les énergies propres, de construire une société plus saine et de retrouver un avantage concurrentiel face à la Chine.

« Il est difficile d’imaginer que les États-Unis remportent la compétition stratégique à long terme avec la Chine si nous ne pouvons pas mener la révolution des énergies renouvelables », a-t-il déclaré. « En ce moment, nous prenons du retard. »

Il a noté que la Chine détient près d’un tiers des brevets mondiaux sur les énergies renouvelables et est le plus grand producteur et exportateur de panneaux solaires, d’éoliennes, de véhicules électriques et d’autres innovations.

« Si nous ne rattrapons pas notre retard, l’Amérique manquera l’occasion de façonner l’avenir climatique du monde d’une manière qui reflète nos intérêts et nos valeurs, et nous perdrons d’innombrables emplois pour le peuple américain », a déclaré Blinken.

Contribuant: Ledyard King et Courtney Subramanian, USA TODAY