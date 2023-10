Biden promet une aide militaire et un soutien politique à Israël au milieu de la guerre à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Le président américain Joe Biden a promis un soutien indéfectible à Israël alors que son armée bombarde Gaza, à la suite d’une attaque sans précédent du groupe palestinien Hamas ce week-end.

Dans un discours prononcé mardi à la Maison Blanche, Biden a déclaré que Washington fournirait une assistance militaire supplémentaire à Israël, qui a depuis déclaré la guerre au Hamas.

Il a également souligné la brutalité de l’attaque de samedi – qui a tué des centaines de personnes et en a fait d’autres capturées – et a comparé le Hamas à l’EIIL (ISIS), l’accusant de « terrorisme ».

« C’est ce qu’ils entendent par tragédie humaine, une atrocité d’une ampleur épouvantable », a déclaré Biden. « Nous allons continuer à rester unis, à soutenir le peuple d’Israël qui subit des pertes indescriptibles et à nous opposer à la haine et à la violence du terrorisme. »

Le président américain n’a cependant pas fourni de détails sur la guerre israélienne à Gaza ni sur ses objectifs – se contentant de soutenir ce qu’il a appelé le « devoir d’Israël de répondre à ces attaques brutales ».

Ici, Al Jazeera examine cinq points clés du discours de Biden :

Biden promet davantage d’aide militaire à Israël

Biden a promis davantage d’assistance militaire à Israël, qui reçoit déjà 3,8 milliards de dollars d’aide militaire américaine.

« Nous augmentons notre aide militaire supplémentaire, notamment en munitions et en intercepteurs, pour reconstituer le Dôme de Fer », a-t-il déclaré en faisant référence au système anti-missile israélien.

« Nous allons veiller à ce qu’Israël ne manque pas de ces atouts essentiels pour défendre ses villes et ses citoyens. »

.@VP et je me suis assis avec nos équipes pour recevoir une mise à jour de la situation sur l’attaque terroriste en Israël et pour orienter les prochaines étapes. Nous avons rencontré le Premier ministre Netanyahu pour discuter de la coordination visant à soutenir Israël, à dissuader les acteurs hostiles et à protéger les innocents. pic.twitter.com/u4xOHMeMqw – Président Biden (@POTUS) 10 octobre 2023

Le président américain a appelé le Congrès à prendre « des mesures urgentes pour financer les besoins de sécurité nationale de nos partenaires critiques », faisant probablement référence à Israël et à l’Ukraine, cette dernière luttant contre une invasion à grande échelle de la Russie.

« Il ne s’agit pas de parti ou de politique. Il s’agit de la sécurité de notre monde, de la sécurité des États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré.

Biden a ajouté que son administration est en « communication quasi constante » avec ses partenaires israéliens.

Selon la Maison Blanche, Biden suit de près la situation avec des briefings quotidiens de son équipe de sécurité. Plus tôt mardi, il s’est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la troisième fois en autant de jours.

Des Américains parmi les prisonniers du Hamas

Biden a confirmé que des Américains faisaient partie des captifs détenus par le Hamas, sans en préciser le nombre. Il a également déclaré que 14 citoyens américains avaient été tués dans l’attaque.

« Je demande à mon équipe de partager des renseignements et de déployer des experts supplémentaires de l’ensemble du gouvernement des États-Unis pour consulter et conseiller leurs homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages, car en tant que président, je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages aux quatre coins du monde. monde », a-t-il déclaré.

Aucune mention des civils palestiniens ou d’un conflit plus large

Alors que le nombre de morts augmente à Gaza alors que les avions israéliens bombardent sans relâche ce territoire densément peuplé, Biden n’a pas mentionné les victimes palestiniennes.

Au lieu de cela, il s’est concentré sur les victimes israéliennes de l’attaque du Hamas.

La seule fois où Biden a mentionné les Palestiniens, c’était pour critiquer le Hamas. « Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination », a-t-il déclaré. « Son objectif déclaré est l’anéantissement de l’État d’Israël par le meurtre du peuple juif. »

Dans sa charte de 2017, le Hamas rejette « la persécution de tout être humain ou la atteinte à ses droits pour des raisons nationalistes, religieuses ou sectaires ».

Biden n’a pas non plus abordé les causes profondes du conflit.

Les dirigeants du Hamas ont déclaré avoir lancé cette attaque en réponse aux violations israéliennes de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, aux violences quasi quotidiennes contre les Palestiniens en Cisjordanie et au blocus de Gaza qui dure depuis près de 20 ans.

Des groupes de défense des droits de l’homme de premier plan ont accusé Israël d’imposer un système d’apartheid aux Palestiniens.

Les États-Unis mettent en garde contre le fait de « profiter » de la guerre

Biden, s’adressant apparemment à l’Iran et au groupe libanais du Hezbollah, a mis en garde les autres parties de la région contre « tirer profit » de la guerre à Gaza.

« À n’importe quel pays, à n’importe quelle organisation, à quiconque envisage de profiter de la situation, j’ai un seul mot : ne le faites pas. Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire », a-t-il déclaré.

Le président américain a déclaré que Washington avait « renforcé sa posture militaire » dans la région pour « renforcer la dissuasion ».

Le Pentagone a annoncé qu’il enverrait des navires et des avions militaires supplémentaires en Méditerranée orientale après l’attaque du Hamas.

« Nous sommes prêts à investir des actifs supplémentaires si nécessaire », a déclaré Biden mardi.

Les États-Unis n’ont pas participé directement aux attaques contre Gaza, et un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré lundi que Washington n’avait « aucune intention de mettre les troupes américaines sur le terrain ».

Un soutien politique sans réserve à la réponse israélienne

Biden a offert un soutien politique sans réserve à la réponse militaire israélienne malgré les craintes pour les plus de 2,2 millions de personnes qui vivent à Gaza.

Les dirigeants israéliens ont déjà déclaré un « siège complet » de l’enclave palestinienne, s’engageant à empêcher l’entrée de nourriture et d’autres fournitures essentielles sur le territoire, suscitant les inquiétudes des défenseurs des droits de l’homme et des Nations Unies.

« Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre, et a même le devoir de répondre à ces attaques vicieuses », a déclaré Biden mardi.

« Qu’il n’y ait aucun doute : les États-Unis soutiennent Israël. Nous veillerons à ce que l’État juif et démocratique d’Israël puisse se défendre – aujourd’hui, demain, comme nous l’avons toujours fait. C’est aussi simple que cela», a-t-il ajouté.

Biden a déclaré avoir déclaré à Netanyahu que, si les États-Unis avaient subi une attaque similaire, leur réponse serait « rapide, décisive et écrasante ».

« Nous avons également discuté de la manière dont les démocraties comme Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus sûres lorsque nous agissons conformément à l’État de droit », a déclaré Biden.