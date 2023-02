Biden promet une aide américaine au séisme à la Turquie, déclarant: “Je suis profondément attristé par la perte de vies humaines”

Les États-Unis enverront des équipes de recherche et de sauvetage pour aider la Turquie après un tremblement de terre dévastateur.

Le président américain Joe Biden a exprimé sa tristesse face à la perte de vie.

Les États-Unis tenteront également d’offrir une aide à la Syrie.

Le président américain Joe Biden s’est dit “profondément attristé” et a promis lundi l’aide américaine après qu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie, tuant des milliers de personnes.

“Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les ravages causés par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. J’ai demandé à mon équipe de continuer à surveiller de près la situation en coordination avec la Turquie et de fournir toute l’assistance nécessaire”, a tweeté le président depuis son compte officiel.

“Nos équipes se déploient rapidement pour commencer à soutenir les efforts turcs de recherche et de sauvetage et répondre aux besoins des personnes blessées et déplacées par le tremblement de terre”, a-t-il ajouté dans un communiqué publié plus tard par la Maison Blanche.

Le communiqué indique que Biden avait appelé les responsables américains à contacter leurs homologues turcs pour coordonner l’aide, et que les groupes humanitaires soutenus par les États-Unis répondaient à la destruction en Syrie.

Le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis envoyaient deux équipes de recherche et de sauvetage de 79 personnes chacune, tandis que le Pentagone et l’USAID se coordonnaient avec leurs homologues turcs.

Biden a déclaré dans le communiqué :

Aujourd’hui, nos cœurs et nos plus sincères condoléances vont à tous ceux qui ont perdu de précieux êtres chers, à ceux qui sont blessés et à ceux qui ont vu leurs maisons et leurs entreprises détruites.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes que le secrétaire d’État, Antony Blinken, s’était entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour lui proposer son aide.

“Nous nous engageons à faire ce que nous pouvons des deux côtés de la frontière pour aider nos alliés turcs à répondre en premier lieu par des efforts de sauvetage et de récupération. Cet effort sera bientôt en cours avec l’aide des États-Unis, mais aussi avec un financement pour la reprise et une réponse plus large. efforts », a déclaré Price.

Des sauveteurs recherchent des victimes et des survivants parmi les décombres de bâtiments effondrés à Kahramanmaras, en Turquie, après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est du pays. AFP PHOTO : Adem Altan, AFP

Avec la Syrie toujours plongée dans une guerre civile et aucune relation diplomatique américaine avec le gouvernement du président Bachar al-Assad, aider les Syriens pris dans le tremblement de terre est plus compliqué.

« Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour répondre aux besoins humanitaires du peuple syrien », a déclaré Price.