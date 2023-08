Biden promet un soutien « inébranlable et durable » à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Ukraine

Le président Biden a commémoré le Jour de l’indépendance de l’Ukraine en renouvelant l’engagement des États-Unis à soutenir l’Ukraine « sur le long terme » dans le contexte de la guerre en cours avec la Russie.

« Aujourd’hui, le peuple ukrainien célèbre une fois de plus son Jour de l’Indépendance, tout en subissant l’assaut total de la lâche guerre de Poutine pour la terre et le pouvoir », a déclaré Biden via un communiqué de la Maison Blanche tôt jeudi matin. « Avec nos partenaires européens, nous soutenons dès maintenant l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté et nous l’aiderons sur le long terme. »

Le président américain a promis de continuer à aider l’Ukraine et a déclaré que le soutien américain serait « inébranlable et durable », alors que certains législateurs du Congrès américain ont remis en question ce soutien.

Il s’est également engagé à « tenir les forces russes responsables des crimes de guerre et autres atrocités qu’elles ont commises » depuis leur première invasion de l’Ukraine en février 2022.

Dans la déclaration de jeudi, Biden a déclaré : « Pendant dix-huit mois, les familles ukrainiennes ont vécu sous la menace quotidienne des roquettes russes et sous la réalité d’attaques brutales. Mais le peuple ukrainien a refusé de se briser. »

« En ce jour de l’Indépendance, comme ils l’ont fait depuis la première invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014, des femmes et des hommes ukrainiens courageux défendent l’Ukraine contre les attaques contre les principes fondamentaux essentiels à chaque nation de la planète – la souveraineté et l’intégrité territoriale. Ils le montrent une fois de plus au monde. cette liberté vaut la peine de se battre », a-t-il poursuivi.

« L’indépendance signifie la liberté de choisir son propre avenir », indique un communiqué de son bureau. « C’est précieux. Chaque année, le 4 juillet, les Américains célèbrent notre Jour de l’Indépendance pour se souvenir du prix que nous avons payé pour notre liberté et de toutes les bénédictions qui en découlent. Ainsi, aujourd’hui, alors que Poutine poursuit sa guerre brutale pour effacer l’indépendance de l’Ukraine et redessiner la carte de notre monde par la force, les Américains de tout le pays sont unis au peuple ukrainien. »

Biden a déclaré : « Les États-Unis poursuivront leur travail, avec leurs partenaires du monde entier, pour soutenir la capacité de l’Ukraine à se défendre contre l’agression de la Russie, pour faire respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et pour aider le peuple ukrainien à construire un climat de sécurité. , prospère et indépendant qu’ils méritent. »

« Notre engagement en faveur de l’indépendance de l’Ukraine est inébranlable et durable », poursuit le communiqué de la Maison Blanche. « C’est pourquoi les Etats-Unis et d’autres pays du G7 ont publié le mois dernier une déclaration commune en Lituanie s’engageant à aider l’Ukraine à maintenir des forces armées capables de dissuader l’agression russe dans les années à venir, une déclaration à laquelle plus de 25 pays ont désormais adhéré. »

« Nous travaillons également avec les nations du monde entier pour tenir les forces russes responsables des crimes de guerre et autres atrocités qu’elles ont commises en Ukraine », a déclaré Biden. « Cela inclut le déplacement forcé de milliers d’enfants ukrainiens vers la Russie. Ces enfants ont été volés à leurs parents et séparés de leur famille. C’est inadmissible. Et aujourd’hui, nous annonçons de nouvelles sanctions pour détenir les responsables de ces transferts et expulsions forcés. rendre des comptes et exiger que les enfants ukrainiens soient rendus à leurs familles. »

Et : « J’espère sincèrement que l’année prochaine, les Ukrainiens pourront célébrer leur Jour de l’Indépendance dans la paix et la sécurité, sachant à quel point leur courage extraordinaire a inspiré le monde. Puisse le Jour de l’Indépendance de l’Ukraine nous rappeler que les forces des ténèbres et de la domination ne s’éteindront jamais. la flamme de la liberté qui vit dans le cœur des personnes libres partout dans le monde. »

Le peuple ukrainien célèbre son indépendance le 24 août, jour où le parlement monocaméral ukrainien, la Verkhovna Rada, a proclamé cette fête en commémoration de sa Déclaration d’indépendance de 1991.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, 45 ans, a également marqué cette fête importante dans un message sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Joyeux Jour de l’Indépendance de l’Ukraine ! Le jour des libres, des forts et des dignes. Le jour des égaux. Des hommes et des femmes ukrainiens. Dans tout notre pays », a écrit Zelenskyy. « Dans ce combat, tout le monde compte. Parce que le combat est pour quelque chose qui est important pour tout le monde : une Ukraine indépendante. »