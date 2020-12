Le président élu Joe Biden prononce une allocution sur la pandémie de Covid-19 le 29 décembre à Wilmington, Delaware. | Mark Makela / Getty Images

Biden a qualifié la distribution de vaccins Covid-19 de «plus grand défi opérationnel que nous ayons jamais rencontré».

Frappant un ton sombre à Wilmington, Delaware, le président élu Joe Biden a averti que vaincre Covid-19 grâce à une vaccination généralisée serait le «plus grand défi opérationnel auquel nous ayons jamais été confrontés en tant que nation».

Biden dit qu’il s’attend à «des opportunités incroyables pour notre nation dans les années à venir», déclarant que l’économie est «sur le point de revenir». Cependant, pour y arriver, Biden s’est récemment engagé à invoquer la loi sur la production de défense (DPA) pour accélérer la fabrication par le secteur privé d’équipements de protection et de vaccins. Le président élu a également promis au Congrès qu’il proposerait un autre programme de secours Covid-19 au début de l’année prochaine.

Comme Vox’s Alex Ward a expliqué que la DPA, que le président Donald Trump a utilisée pour fournir du matériel médical, permettrait au gouvernement fédéral d’exiger que les entreprises exécutent ses commandes avant de terminer toute autre commande commerciale.

Début décembre, Biden a annoncé un objectif de 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours, mais les problèmes de distribution de vaccins mettent en péril cette référence. Biden lui-même a jeté de l’eau froide sur cet objectif dans ses remarques lorsqu’il a souligné que l’objectif de l’administration Trump de vacciner 20 millions d’Américains d’ici la fin de l’année est extrêmement improbable étant donné que les États-Unis n’ont vacciné que «quelques millions» de personnes jusqu’à présent.

Plus tôt dans la journée, la vice-présidente élue Kamala Harris a reçu sa première injection du vaccin Moderna à Washington, DC à la télévision en direct. Biden a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech le 21 décembre, également à la télévision en direct dans le cadre de sa tentative d’accroître la confiance dans la sécurité de l’inoculation. Et le vice-président Mike Pence a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech trois jours auparavant, le 18 décembre.

Parallèlement à son objectif de vaccinations de masse, Biden a également récemment promis deux autres priorités: le port d’un masque universel et la réouverture de la majorité des écoles au cours de ses 100 premiers jours. Il a réitéré l’importance de ces deux objectifs dans ce discours, notant que le Congrès devait allouer des fonds aux écoles afin qu’elles puissent rouvrir.

Aujourd’hui, j’annonce les principales priorités du COVID-19 pour les 100 premiers jours de mon administration: – Tout le monde porte un masque

– 100 millions de vaccinations

– Rouvrir la majorité des écoles Avec ces étapes, nous pouvons changer le cours de la maladie et changer la vie en Amérique pour le mieux. – Joe Biden (@JoeBiden) 8 décembre 2020

« Ce que nous vous demandons n’est pas petit, mais nous sommes dans le même bateau », a déclaré Biden, reconnaissant la difficulté de demander aux gens de continuer à prendre des distances sociales et à porter des masques pendant plusieurs mois. Bien que le discours de Biden se soit concentré sur la détermination d’une voie claire pour vaincre le virus, dans son meilleur scénario auto-décrit – où un million d’Américains reçoivent le vaccin par jour – le pays serait bien en 2021 avant d’obtenir l’immunité collective.

C’est un long et froid hiver Covid-19

Les remarques de Biden interviennent alors que les cas de Covid-19 ont atteint leur plus haut niveau pendant la saison des vacances. Le 28 décembre, la veille du discours de Biden, les États-Unis ont enregistré plus de 189 000 nouveaux cas et près de 1 900 décès.



Allemand Lopez / Vox Une carte des cas Covid-19 de chaque État par habitant, au début du mois.

German Lopez de Vox analyse chaque semaine où chaque État est sur les cas Covid-19, les taux d’infection et les taux de positivité des tests basés sur les données du New York Times et du Census Bureau. Lors de sa dernière mise à jour avant les vacances du 16 décembre, pas un seul État n’avait «moins de quatre nouveaux cas de coronavirus par jour pour 100 000 habitants». Lopez écrit que les taux de cas quotidiens sont le «moyen le plus simple de mesurer si un endroit connaît une grosse épidémie de coronavirus».

Bien que les experts n’aient pas définitivement retracé une poussée en raison des rassemblements de Thanksgiving et de Noël, on s’attend à ce que les cas et les décès augmentent dans les semaines à venir.