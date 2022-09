Biden promet un financement fédéral pour l’aide de Porto Rico

Le président Joe Biden a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral couvrirait intégralement les coûts liés aux secours de l’ouragan Fiona à Porto Rico pour le mois prochain.

“J’ai autorisé un financement fédéral de 100% à 100% pour l’enlèvement des débris, la recherche et le sauvetage, la restauration de l’eau, les abris et la nourriture pour tout le mois”, a déclaré Biden. “Aux habitants de Porto Rico qui souffrent encore de l’ouragan Maria cinq ans plus tard, ils doivent savoir que nous sommes avec vous. Nous n’allons pas partir. Je le pense.”

L’ouragan Fiona a causé des dégâts catastrophiques à Porto Rico, laissant plus de 1,4 million de personnes sans électricité immédiatement après. La tempête, qui a laissé tomber jusqu’à 30 pouces de pluie dans certaines régions, a coupé l’électricité et l’accès à l’eau courante pour la majeure partie de l’île.

Biden a fait cette annonce au siège de la région 2 de l’Agence fédérale de gestion des urgences au One World Trade Center à New York.

Biden a approuvé mercredi une déclaration de catastrophe majeure pour Porto Rico. La nouvelle approbation, à partir d’une déclaration d’urgence qu’il a approuvée dimanche avant que l’ouragan ne touche terre, permet à la FEMA de verser des paiements directs aux personnes touchées pour des logements temporaires et des réparations domiciliaires. En vertu de la déclaration, la FEMA peut également accorder des prêts à faible coût.

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, s’est rendue sur l’île mardi pour évaluer les dégâts. Elle s’est assise à côté de Biden lors du briefing à New York.

“Nous sommes à nouveau concentrés au laser sur ce qui est arrivé aux habitants de Porto Rico. Nous parlons presque au jour le jour, au moins à la semaine, cinq ans après que l’ouragan Maria a été dévastateur. [the island]”, a déclaré Biden. “Nous augmentons les ressources fédérales vers Porto Rico et nous ferons tout, tout ce que nous pouvons pour répondre aux besoins urgents qu’ils ont.”

Fournir de l’aide à Porto Rico était l’une des promesses de campagne de Biden. Biden a déclaré que l’ancien président Donald Trump “avait aggravé les choses” pour l’île avec sa réponse à l’ouragan Maria en 2017.

Près de 3 000 personnes sont mortes sur l’île à la suite de la tempête, qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité pendant des mois.