Biden promet sa solidarité avec les “courageux citoyens et les braves femmes d’Iran” alors que les manifestations se propagent

Il y a des protestations en Iran contre la mort de Mahsa Amini.

Le président américain Joe Biden a exprimé sa solidarité avec les femmes iraniennes.

Les services Internet ont été interrompus dans le pays.

Le président américain Joe Biden a promis mercredi sa solidarité avec les femmes iraniennes alors que huit personnes auraient été tuées dans des manifestations croissantes contre la mort d’une jeune femme arrêtée par la police des mœurs.

S’adressant aux Nations Unies peu après un discours provocateur du président iranien Ebrahim Raisi, Biden a salué les manifestants tout en renouvelant son soutien à la relance d’un accord nucléaire avec Téhéran.

“Aujourd’hui, nous sommes aux côtés des braves citoyens et des braves femmes d’Iran qui manifestent en ce moment pour garantir leurs droits fondamentaux”, a déclaré Biden à l’Assemblée générale.

La colère publique a éclaté dans la république islamique depuis que les autorités ont annoncé vendredi la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue pour avoir prétendument porté un foulard hijab de manière “inappropriée”.

LIRE | Huit morts lors de manifestations en Iran: bilan combiné des responsables et des ONG

Des militants ont déclaré que la femme, dont le prénom kurde est Jhina, avait reçu un coup mortel à la tête, une affirmation démentie par des responsables, qui ont annoncé une enquête.

Certaines manifestantes ont enlevé leur hijab avec défi et les ont brûlées dans des feux de joie ou se sont symboliquement coupé les cheveux avant d’acclamer la foule, ont montré des séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.

Lors d’un rassemblement qui a été repris par des manifestations de solidarité à l’étranger, des manifestants à Téhéran ont été entendus scandant :

Non au foulard, non au turban, oui à la liberté et à l’égalité !

Alors que les manifestations envahissaient les villes, en particulier dans le nord de l’Iran, pour une cinquième nuit consécutive mercredi, les services Internet ont été gravement perturbés dans tout le pays, limitant la possibilité de partager sur les réseaux sociaux.

Rassemblements de rue dans 15 villes

Dans le sud de l’Iran, des séquences vidéo prétendument de mercredi ont montré des manifestants mettant le feu à une gigantesque photo sur le côté d’un bâtiment du général Qassem Soleimani, le commandant des Gardiens de la révolution tué lors d’une frappe américaine en 2020 en Irak.

Les médias d’État iraniens ont rapporté que des rassemblements de rue s’étaient propagés dans 15 villes, la police utilisant des gaz lacrymogènes et procédant à des arrestations pour disperser des foules pouvant atteindre 1 000 personnes.

Les manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité, incendié des véhicules de police et des poubelles et scandé des slogans antigouvernementaux, a indiqué l’agence de presse officielle IRNA.

“Mort au dictateur” et “Femme, vie, liberté”, les manifestants ont pu être entendus crier dans des séquences vidéo qui se sont propagées au-delà de l’Iran, malgré les restrictions en ligne signalées par le moniteur d’accès à Internet Netblocks.

De nouvelles manifestations ont éclaté en Iran suite à la mort d’une jeune femme qui avait été arrêtée par la “police des mœurs” qui applique un code vestimentaire strict, ont rapporté les médias locaux. La colère du public s’est accrue depuis que les autorités ont annoncé vendredi la mort de Mahsa Amini, 22 ans, dans un hôpital après trois jours de coma, à la suite de son arrestation par la police des mœurs de Téhéran lors d’une visite dans la capitale. AFP AFP

Amnesty International a déclaré avoir enregistré la mort de huit personnes – six hommes, une femme et un enfant – dont quatre ont été abattues par les forces de sécurité à bout portant avec des plombs métalliques.

Le groupe de défense des droits basé à Londres a dénoncé l’ONU pour avoir donné une plate-forme à Raisi, affirmant que cela montrait “l’échec répété” de la communauté internationale à garantir la responsabilité.

La militante Azam Jangravi, qui a fui l’Iran après avoir été arrêtée pour avoir enlevé son hijab lors de manifestations en 2018, a fait écho à cette critique.

Jangravi, qui s’est installé au Canada et a participé à des manifestations de solidarité à Toronto, a demandé :

Pourquoi l’ONU normalise-t-elle la misogynie iranienne ?

“Pourquoi un pays aussi misogyne que les talibans devrait-il avoir un siège à l’ONU ?”

Dans son discours à l’ONU, Raisi a souligné la mort de femmes autochtones au Canada ainsi que les actions israéliennes dans les territoires palestiniens et la “sauvagerie” du groupe État islamique contre les femmes des groupes religieux minoritaires.

“Tant que nous aurons ce double standard, où l’attention est uniquement concentrée sur un côté et pas tous également, nous n’aurons pas de véritable justice et équité”, a déclaré Raisi.

Il a également repoussé les conditions occidentales pour relancer un accord nucléaire de 2015, insistant sur le fait que l’Iran “ne cherche pas à construire ou à obtenir des armes nucléaires et que de telles armes n’ont pas leur place dans notre doctrine”.

Un manifestant lève les bras et fait le signe de la victoire lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, une femme décédée après avoir été arrêtée par la “police de la moralité” de la République islamique, à Téhéran. AFP AFP

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que “les dirigeants iraniens devraient remarquer que le peuple n’est pas satisfait de la direction qu’il a prise”.

“Ils pourraient abandonner leurs aspirations aux armes nucléaires. Ils pourraient arrêter la répression des voix dans leur propre pays. Ils pourraient arrêter leurs activités déstabilisatrices”, a-t-il déclaré à l’AFP aux Nations Unies.

“Une voie différente est possible. C’est la voie que nous voulons que l’Iran emprunte et c’est la voie qui le verra avec une économie plus forte, une société plus heureuse et une part plus active dans la communauté internationale.”

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il avait demandé à Raisi lors d’une réunion mardi de montrer “le respect des droits des femmes”.

Les manifestations sont parmi les plus graves en Iran depuis les troubles de novembre 2019 liés à la hausse des prix du carburant.

La vague d’agitation suscitée par la mort d’Amini “est un choc très important, c’est une crise de société”, a déclaré l’expert iranien David Rigoulet-Roze de l’Institut français des affaires internationales et stratégiques.

Des manifestations ont éclaté pour la première fois vendredi dans la province natale d’Amini, au Kurdistan, où le gouverneur Ismail Zarei Koosha a déclaré mardi que trois personnes avaient été tuées dans “un complot de l’ennemi”.

Le commandant de la police du Kurdistan, Ali Azadi, a annoncé mercredi la mort d’une autre personne, selon l’agence de presse Tasnim.

Deux autres manifestants “ont été tués lors des émeutes” dans la province de Kermanshah, a déclaré le procureur de la région, Shahram Karami, cité par l’agence de presse Fars, accusant des “agents contre-révolutionnaires”.