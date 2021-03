«Ce n’est pas très encourageant», a déclaré Christopher Preble, codirecteur de la New American Engagement Initiative au sein du groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique et partisan de la retenue militaire. «Il sera plus que« difficile »de garantir les objectifs très ambitieux de l’administration Biden en Afghanistan» avec 2 500 militaires, a-t-il déclaré, «lorsque 100 000 soldats américains, plus des milliers d’autres des pays de l’OTAN, n’ont pas été en mesure de le faire.

