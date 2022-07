Biden promet que les États-Unis “ne se retireront pas” du partenariat avec le Moyen-Orient, l’Arabie saoudite s’engage à produire plus de pétrole

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a réaffirmé le partenariat et l’engagement des États-Unis à travailler avec le Moyen-Orient alors que l’Arabie saoudite annonce qu’elle augmentera sa production de pétrole.

“Les États-Unis vont rester un partenaire actif au Moyen-Orient alors que le monde devient plus compétitif”, a déclaré Biden aux journalistes samedi à Djeddah. “Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts de l’Amérique sont étroitement liés aux succès au Moyen-Orient. Nous ne partirons pas pour laisser un vide à combler par la Chine, la Russie ou l’Iran.”

Il a ajouté: “Nous chercherons à tirer parti de ce moment avec un leadership américain actif et fondé sur des principes.”

Les commentaires de Biden font suite à une série de discussions chargées avec le roi Salmane et le prince héritier Mohammad ben Salmane concernant la production d’énergie et les droits de l’homme. Le prince héritier a annoncé que l’Arabie saoudite augmenterait la production d’environ 10 millions de barils de pétrole brut par jour à 13 millions.

“Les producteurs d’énergie ont augmenté leur production, et j’ai hâte de voir ce qui se passera le mois prochain”, a déclaré Biden à propos du développement. La Maison Blanche a souligné qu’elle ne s’attend pas à ce que la sortie se produise immédiatement mais plutôt au cours des prochains mois.

Un autre sujet de conversation considérable – et qui a probablement contribué à assurer la coopération de l’Arabie saoudite sur l’augmentation indispensable de la production de pétrole – s’est concentré sur les capacités nucléaires de plus en plus développées de l’Iran.

Des experts ont précédemment déclaré à Fox News Digital que si l’Iran obtenait la capacité de produire une arme nucléaire, cela déclencherait probablement un effet domino qui commencerait avec l’Arabie saoudite cherchant les moyens de se défendre contre une telle arme.

Biden a décrit les “activités déstabilisatrices” de l’Iran comme provoquant des “changements critiques” dans la région. Il s’est engagé à travailler avec l’Arabie saoudite et d’autres partenaires du Moyen-Orient pour s’assurer que l’Iran n’atteint pas une capacité nucléaire.

“Les États-Unis ont les yeux clairs sur les défis au Moyen-Orient et sur les endroits où nous pouvons obtenir des résultats”, a déclaré le président. “Notre objectif est réalisable.”

Mais beaucoup ont critiqué le président pour ses salutations apparemment familières avec le prince héritier – un homme qui aurait ordonné la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Le président a déclaré vendredi avoir confronté le prince héritier au sujet de la mort et a affirmé sa conviction que le prince héritier avait en fait ordonné l’attaque.

Biden a insisté sur le fait que ce désaccord n’entravait pas et n’entraverait pas les progrès sur d’autres questions, malgré le fait que le Washington Post – auquel Khashoggi a contribué au cours de sa carrière – et la femme de Khashoggi aient critiqué Biden pour ses actions.

“J’ai reçu beaucoup de critiques au fil des ans”, a déclaré le président. “Ce n’est pas amusant, mais la capacité de parler ouvertement et d’échanger librement des idées est ce qui déverrouille l’innovation.”

“Des institutions responsables qui sont exemptes de corruption, qui agissent de manière transparente et respectent l’état de droit sont le meilleur moyen de générer de la croissance, de répondre aux besoins des gens et, je crois, d’assurer la justice.”