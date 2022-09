Biden promet l’aide américaine à un allié russe

L’Arménie peut compter sur Washington pour l’aider à parvenir à une “normalisation des relations” avec l’Azerbaïdjan, a déclaré le dirigeant

Le président américain Joe Biden s’est engagé jeudi à soutenir l’Arménie “souveraineté et sécurité” une semaine après que plus de 100 soldats d’Erevan ont été tués dans des affrontements avec les forces azerbaïdjanaises. Alors que plusieurs responsables américains ont déclaré leur soutien à l’Arménie, la Maison Blanche fournit également une aide militaire à l’Azerbaïdjan.

« Nous continuerons à soutenir les aspirations démocratiques, la souveraineté et la sécurité du peuple arménien », Le message de Biden au Premier ministre arménien Nikol Pashinyan lu, selon les médias arméniens.

Le message, marquant le Jour de l’Indépendance de l’Arménie, s’est poursuivi avec la promesse de Biden de “redoubler de diplomatie pour que l’Arménie puisse envisager un avenir prospère et pacifique, qui passe par la normalisation des relations avec ses voisins”.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en désaccord sur la région du Haut-Karabakh, contrôlée par des Arméniens de souche depuis les années 1990, mais revendiquée par Bakou comme la sienne. Des affrontements sur le Haut-Karabakh ont éclaté mardi dernier, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir incité à la violence. L’Arménie, un allié de la Russie, a fait appel à l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie pour obtenir de l’aide, et tandis que l’OTSC s’est abstenue d’envoyer des troupes, l’Azerbaïdjan a proposé une trêve peu de temps après.

Erevan a déclaré par la suite qu’il avait perdu 135 soldats dans les combats, tandis que Bakou a mis son propre bilan à 79 soldats. Le conflit était la deuxième fois en deux ans que les pays voisins se disputaient le Haut-Karabakh, avec une guerre de 44 jours en 2020 faisant plus de 6 000 morts avant de se terminer par un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Bien que le message de Biden n’ait pas précisé ce que les États-Unis feraient pour renforcer la sécurité de l’Arménie, il fait écho aux déclarations d’autres hauts responsables américains. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Erevan la semaine dernière, où elle a condamné le “attaques illégales et meurtrières de l’Azerbaïdjan” et déclaré “la sécurité territoriale et la souveraineté de l’Arménie” être une priorité pour Washington.

Dans son propre message du jour de l’indépendance à Erevan, le secrétaire d’État Antony Blinken a répété la promesse de soutien de Biden à “l’aspiration démocratique, la souveraineté et la sécurité du peuple arménien” textuellement.

Cependant, selon un rapport du Government Accountability Office, les États-Unis ont accordé à l’Azerbaïdjan plus de 164 millions de dollars d’aide militaire entre 2002 et 2020, les présidents successifs ayant renoncé à l’interdiction de 1992 sur les livraisons d’armes à Bakou. Les militants arméniens aux États-Unis ont demandé à plusieurs reprises à la Maison Blanche d’arrêter toute aide militaire à l’Azerbaïdjan, mais Biden a de nouveau levé l’interdiction en juin.