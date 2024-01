Biden promet la fermeture de la frontière et fait pression sur le Congrès pour qu’il adopte un accord sur l’immigration

Le président Biden s’est battu vendredi pour empêcher l’effondrement d’un accord bipartite sur l’immigration au Congrès, promettant de fermer la frontière si le plan devenait loi, même si le président républicain l’a déclaré mort à son arrivée à la Chambre.

Dans une déclaration écrite intervenue alors que les négociateurs du Sénat s’efforçaient de finaliser un accord auquel l’ancien président Donald J. Trump fait pression sur les républicains pour qu’ils s’opposent, M. Biden a utilisé son langage le plus strict à ce jour à propos de la frontière, la déclarant « brisée » et en « crise ». et promettant d’arrêter immédiatement la migration si le Congrès lui envoie la proposition.

« Ce qui a été négocié constituerait – s’il était adopté en loi – l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays », a-t-il déclaré. « Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.

Le compromis en attente ne lui laisserait pas beaucoup de choix. Dans le cadre de l’accord en cours, l’administration serait tenue de fermer la frontière aux migrants tentant d’entrer sans autorisation préalable si le nombre de rencontres dépasse 5 000 un jour donné – un seuil qui a été régulièrement dépassé ces derniers mois.