Biden promet des vaccins disponibles à tous les Américains d’ici la fin du mois de juillet, une distance sociale et des masques « significativement » inférieurs dans un an

Le président Biden a prédit une «situation très différente» pour l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis d’ici Noël, affirmant que quelque 600 millions de doses de vaccin seront prêtes d’ici juillet, tout en notant qu’il avait été déconseillé de «trop promettre».

Biden est devenu optimiste quant à l’épidémie virale en cours lors d’un événement à la mairie de CNN mardi, déclarant que «D’ici Noël prochain, je pense que nous serons dans une situation très différente, si Dieu le veut, de ce que nous sommes aujourd’hui. Il a déclaré que l’amélioration serait encore facilitée si une inoculation développée par Johnson & Johnson recevait l’approbation de la FDA, comme cela devrait être le cas ce mois-ci.

«Dans un an, je pense qu’il y aura beaucoup moins de personnes qui devront être socialement distancées, porter des masques, etc.» le président a ajouté, cependant, «Mais nous ne savons pas. Donc, je ne veux rien trop promettre ici. Je vous l’ai dit lorsque je me suis présenté et que j’ai été élu, je serai toujours au même niveau que vous.

Tous les experts … ils me disent [to] faites attention de ne pas prédire des choses dont vous ne savez pas avec certitude que cela va arriver.

Malgré la mise en garde, Biden a poursuivi en disant que quelque 600 millions de doses de vaccin seraient disponibles pour distribution d’ici la fin juillet – «Assez pour vacciner tous les Américains.»

Les commentaires du président sont intervenus quelques heures à peine après que l’un de ses meilleurs conseillers Covid-19, l’expert en maladies infectieuses Anthony Fauci, ait prédit que la plupart des Américains auraient accès à des vaccinations des semaines à des mois avant le calendrier de Biden, suggérant que les États-Unis atteindraient ce point vers la fin mai ou début juin – elle-même une extension des prévisions précédentes de Fauci de fin mars ou début avril.

Pour compléter la mairie, organisée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Biden a exhorté les Américains à continuer à prendre des distances sociales et à porter des masques. Les couvertures faciales constituaient une planche du plan de Biden pour lutter contre la pandémie au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, passant un décret le mois dernier exigeant des masques sur la propriété fédérale et certaines formes de transport en commun.

