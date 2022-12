Biden promet des protections pour Spirit Mountain au Nevada

Environ 33 000 acres de la région, également connue sous le nom de Mojave Avi Kwa Ame, sont déjà protégées en vertu de la Wilderness Act de 1964. Les partisans veulent étendre ces protections pour englober jusqu’à 450 000 acres et créer un monument national qui isolerait la région de l’activité industrielle.

La désignation en tant que monument national créerait un couloir reliant plusieurs zones protégées, de la réserve nationale de Mojave et du monument national des montagnes du château en Californie aux zones de loisirs nationales de Sloan Canyon et du lac Mead au Nevada et en Arizona.

Cela assurerait une voie de migration pour les mouflons d’Amérique du désert et les cerfs mulets et protégerait l’habitat essentiel des tortues du désert, des pygargues à tête blanche, des faucons pèlerins, des chouettes maculées et des monstres de Gila qui sont originaires de la région. Vingt-huit espèces différentes d’herbes indigènes, dont certaines rares, y poussent également, ainsi que certains des arbres de Josué les plus anciens et les plus grands des États-Unis.

La conversion de la superficie en monument national pourrait profiter aux chasseurs ainsi qu’aux animaux et aux plantes, a déclaré Russell Kuhlman, directeur exécutif de la Nevada Wildlife Federation, dans un communiqué. Il a déclaré que les nouvelles protections permettraient aux organisations sportives de construire et d’entretenir des systèmes pour capter et stocker l’eau pour le gibier qui est “critique pour leur survie”.