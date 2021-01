LONDRES – Soulagement et scepticisme en Europe. Colère en Chine sur un coup de départ. Et l’inquiétude en Russie sur ce que les quatre prochaines années annoncent pour les activités de Moscou sur la scène mondiale.

Le monde entier a regardé mercredi que Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président américain – et le président sortant Donald Trump a quitté la Maison Blanche une dernière fois pour la Floride, tournant la page sur une administration qui a nui à l’image des États-Unis à l’étranger et a exposé certains des États-Unis. les lignes de fracture sociales, économiques et raciales les plus criantes.

« C’est le jour de l’Amérique »: Biden inauguré en tant que 46e président, Harris a prêté serment en tant que vice-président

À destination de la Floride:Trump prévoit de mettre fin à sa présidence à Mar-a-Lago alors que Biden prête serment

« Les Européens aiment Biden, mais ils ne pensent pas que l’Amérique reviendra en tant que leader mondial. La plupart pensent que le système politique américain est brisé, que la Chine sera plus puissante que les États-Unis et que Washington ne les défendra pas », a déclaré Mark Leonard. , directeur du Conseil européen des relations étrangères, un groupe de réflexion basé à Londres.

Les commentaires de Leonard accompagnaient une nouvelle enquête du Conseil européen sur les relations étrangères qui a révélé que les deux tiers des Européens ne croient pas, malgré leur admiration pour Biden, qu’ils peuvent toujours compter sur les États-Unis pour venir à leur défense, peu sont convaincus que les États-Unis le feront. organiser un retour en tant qu’acteur mondial prééminent sous sa direction, et la majorité veut rester neutre dans tout conflit américano-chinois.

Biden et le vice-président Kamala Harris ont prêté serment à Washington, DC, lors d’une cérémonie à échelle réduite au milieu de la pandémie de coronavirus et d’une sécurité renforcée après un siège du Capitole américain ce mois-ci par une foule pro-Trump. Harris est la première femme, la première personne noire et la première personne asiatique à être vice-présidente.

« Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse. La démocratie est fragile et en ce moment, mes amis, la démocratie a prévalu », a déclaré Biden dans son discours inaugural. «Maintenant, sur ce terrain sacré, où il y a quelques jours à peine la violence cherchait à ébranler les fondations mêmes du Capitole, nous nous réunissons en une seule nation, sous Dieu, indivisible, pour effectuer le transfert pacifique du pouvoir comme nous l’avons fait depuis plus de deux. des siècles. »

Biden, un démocrate, a appelé tous les Américains à «s’unir» et à «repartir à zéro» dans des commentaires conciliants qui semblaient viser les républicains et autres opposants.

« Toute mon âme est là-dedans, en rassemblant l’Amérique », a-t-il dit.

Biden a également parlé de la restauration de la réputation de l’Amérique à l’étranger.

« Nous réparerons nos alliances », a-t-il déclaré. « Nous dirigerons … par la puissance de notre exemple. »

Journée d’inauguration pas comme les autres: Les dignitaires arrivent au Capitole américain

Trump pardons: Donald Trump accorde la clémence à 143 personnes aux dernières heures de la présidence

« Donald Trump n’est pas Evita Perón. Peu de gens pleureront pour le voir partir », a déclaré Ivan Krastev, président du Center for Liberal Strategies, un institut de recherche sur les politiques à Sofia, en Bulgarie, faisant référence à la personnalité politique argentine. « Pourtant, il est clair que sa présidence tumultueuse a laissé une empreinte indélébile sur l’attitude de l’Europe envers les États-Unis. »

La politique étrangère de Trump a fait des progrès: il n’a commencé aucune nouvelle guerre et n’a tenu sa promesse de réduire les effectifs des troupes américaines en Afghanistan et en Irak. La Maison Blanche de Trump a négocié des accords historiques de «normalisation» signés entre certains États arabes et Israël. Mais la rhétorique de division de Trump et sa stricte adhésion au thème de «l’Amérique d’abord» ont aliéné les alliés, soutenu les dictateurs et sapé des décennies de multilatéralisme considéré comme essentiel à la lutte contre le changement climatique, les maladies mondiales, la prolifération nucléaire et la préservation des batailles durement gagnées liées à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme .

Trump à l’étranger:Même les critiques les plus féroces de Trump disent qu’il a bien compris certaines affaires mondiales

Dans les premiers jours de sa présidence, Biden devrait agir rapidement pour transformer la politique intérieure et étrangère des États-Unis par le biais de dizaines de décrets et de directives officielles. Il a annoncé mercredi la première de ces actions visant à modifier le cours de la pandémie de coronavirus, à rejoindre l’accord de Paris sur le climat, à lutter contre les inégalités raciales et à arrêter la construction d’un mur frontalier avec le Mexique.

L’évolution des relations avec les adversaires américains prendra plus de temps.

Tension avec la Chine

» génocide. » Il s’agissait de la plus forte condamnation de la sorte par le gouvernement américain de la campagne d’internement de masse des autorités chinoises contre plus d’un million de minorités musulmanes.

Le prochain grand diplomate américain?:« Le monde en feu » et autres points à retenir de l’audience de confirmation du secrétaire d’État de Biden

La campagne de Biden a affirmé, bien avant l’élection présidentielle du 3 novembre, qu’un génocide était en cours dans la région occidentale du Xinjiang en Chine, et des groupes de défense des droits humains ont documenté des preuves de travail forcé, de stérilisations et d’autres violations des droits humains contre les Ouïghours. Mais la détermination officielle du «génocide» par le département d’État de Pompeo, soutenue par le secrétaire d’État désigné par Biden, Antony Blinken, est une allégation plus diplomatiquement sensible et a suscité une forte réprimande de la Chine.

L’ambassade de Chine à Washington a qualifié cette affirmation de « mensonge et farce » et Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dit aux journalistes mercredi à Pékin que la caractérisation de Pompeo équivalait à un «poison» et que Pompeo s’était transformé «en clown apocalyptique et en plaisanterie du siècle» avec ses «mensonges».

L’aversion de la Chine pour l’administration Trump a été clairement exprimée dans un tweet de l’agence de presse officielle Xinhua, qui a fait la remarque suivante: « bon débarras, Donald Trump! »

Quelques minutes seulement après la prestation de serment de Biden, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé des sanctions contre 28 responsables de l’administration Trump, dont Pompeo.

Tension avec la Russie

Les hauts responsables du Kremlin, quant à eux, craignent que Biden ne prenne une position plus combative contre la Russie que Trump, dont les critiques ont longtemps prétendu qu’il avait été inexplicablement doux envers Moscou au cours des quatre dernières années, que ce soit dans ses éloges effusifs pour le président russe Vladimir. Poutine, son refus de discuter avec Poutine des rapports des services de renseignement américains accusant la Russie d’offrir des primes aux combattants talibans pour tuer des troupes américaines, ou le fait que Trump se moque d’une cyberattaque massive visant plusieurs agences fédérales américaines. Les législateurs et les experts en cybersécurité ont blâmé la Russie pour l’attaque.

« Biden n’a encore rien dit de positif sur la Russie. Au contraire, sa rhétorique a toujours été ouvertement hostile, dure, voire agressive », a écrit Dmitri Medvedev, un ancien président russe, dans un long article d’opinion publié par l’agence de presse officielle russe Tass. le samedi. « Il a déclaré à plusieurs reprises que la Russie est la plus grande menace pour les États-Unis en termes de sape de notre sécurité et de nos alliances », a déclaré Medvedev dans l’éditorial, titré: « L’Amérique 2.0 après les élections ».

Il a ajouté que l’équipe de Biden « comprend des politiciens qui ont des vues similaires et qui n’ont aucun intérêt à améliorer les relations entre Moscou et Washington ».

Poutine n’a donné aucune réaction officielle à l’inauguration de Biden, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de changement dans les relations américano-russes.

« La Russie continuera à vivre comme elle l’a vécu pendant des centaines d’années, recherchant de bonnes relations avec les États-Unis », a-t-il déclaré aux journalistes. « La question de savoir si Washington a une volonté politique réciproque pour cela dépendra de M. Biden et de son équipe. »

« La loi, l’ordre et la démocratie ont prévalu »

Alors que Biden devenait officiellement président, des mots d’encouragement ont filtré de l’étranger.

« Les événements au Capitole américain nous ont tellement choqués », a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen – l’organe qui façonne la direction politique générale de l’Union européenne – dans un discours au Parlement européen.

Michel faisait référence au soulèvement du 6 janvier lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole, entraînant cinq morts et plus de 100 accusations liées au siège. Environ 25 000 soldats ont gardé les cérémonies d’inauguration à Washington après l’émeute.

Le chef républicain McConnell:L’attaque du Capitole a été « provoquée par le président »

« Mais l’obscurité de la violence n’atténuera jamais la lumière de la démocratie. La loi, l’ordre et la démocratie ont prévalu sur cette tentative honteuse de renverser l’élection », a ajouté Michel. «Aujourd’hui, c’est plus qu’une transition. Aujourd’hui, c’est l’occasion de rajeunir notre relation transatlantique, qui a beaucoup souffert ces quatre dernières années».

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a publié une déclaration vidéo sur son site Web avant l’inauguration, la qualifiant de «bonne journée pour la démocratie».

Steinmeier a déclaré que les États-Unis avaient « fait face à d’énormes défis et enduré ».

Il a déclaré que « malgré les tentatives de déchirer le tissu institutionnel américain, les travailleurs électoraux et les gouverneurs, le pouvoir judiciaire et le Congrès se sont révélés forts. Je suis très soulagé qu’aujourd’hui, Joe Biden prenne serment en tant que président et entrera dans le parti blanc. House. Je sais que beaucoup de gens en Allemagne partagent ce sentiment. «

Les dirigeants espagnols, français et italiens ont fait des remarques similaires.

Et le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est engagé à travailler « main dans la main » avec Biden sur une gamme d’intérêts communs, notamment la sécurité et la « défense de la démocratie ».

Pour l’Iran, c’était aussi l’occasion de faire un nouveau discours à la nouvelle administration pour lever les sanctions américaines contre Téhéran et rejoindre l’accord nucléaire de 2015 sorti par Trump.

« La balle est dans le camp américain maintenant », a déclaré le président iranien Hassan Rohani dans un discours télévisé. « Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que la nouvelle administration américaine revienne à l’état de droit et s’engage, et si elle le peut, dans les quatre prochaines années, à éliminer tous les points noirs des quatre années précédentes. »