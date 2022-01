Biden promet de mettre une femme noire à la Cour suprême pour la première fois

Kenny Holston, Getty Images via AFP

Louant Breyer, Biden a souligné son esprit bipartite, affirmant qu’il « cherchait patiemment un terrain d’entente » et était « un fonctionnaire modèle à une époque de grande division dans ce pays ».

Breyer est le plus ancien juge du tribunal et a été nommé en 1994 par l’ancien président démocrate Bill Clinton.

Parmi les principaux candidats pour remplacer Breyer figurent Ketanji Brown Jackson, juge à la Cour d’appel des États-Unis, et Leondra Kruger de la Cour suprême de Californie.

Biden a déclaré que dans la recherche du remplaçant de Breyer, il demanderait à Harris de l’aider, la décrivant comme « une avocate exceptionnelle » et notant qu’elle était une ancienne membre du comité judiciaire du Sénat – un organe qu’il dirigeait lui-même alors qu’il était sénateur.

Biden a également mis la première femme noire et asiatique, Kamala Harris, sur le ticket en tant que vice-présidente.

J’ai l’intention que cette décision prenne effet lorsque le tribunal se lèvera pour les vacances d’été cette année (généralement fin juin ou début juillet) en supposant que d’ici là mon successeur aura été nommé et confirmé.

Breyer avait subi des pressions de la part des libéraux pour qu’il parte à temps pour que Biden fasse passer son candidat au Sénat avant les élections de mi-mandat de novembre, lorsque les républicains sont en position de force pour remporter des majorités au Congrès et contrôleraient ensuite le processus d’approbation.

La Cour suprême est actuellement divisée entre six conservateurs et trois libéraux. Biden pourra désormais nommer un autre juriste de tendance libérale à la cour, en maintenant l’équilibre.

« Et cette personne sera la première femme noire jamais nommée à la Cour suprême des États-Unis. »

« Je n’ai pris aucune décision sauf que (la) personne que je nommerai sera quelqu’un avec des qualifications, un caractère, une expérience et une intégrité extraordinaires », a déclaré Biden dans un discours de la Maison Blanche.

