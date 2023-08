Biden promet de l’aide et déploie des militaires pour aider au sauvetage

Le président a ordonné à l’armée de se rendre sur l’île pour aider à combattre l’incendie et à évacuer les personnes hors de danger. La troisième flotte de la marine, l’armée et la côte américaine sont déployées pour aider les équipes locales d’intervention d’urgence, a déclaré Biden. Les Marines fournissent des hélicoptères Black Hawk pour aider à combattre les incendies.

« Nous travaillons le plus rapidement possible », a déclaré le président. « Nous allons combattre ces incendies et évacuer les habitants et les touristes. En attendant, nos prières [are] avec les habitants d’Hawaï. Mais pas seulement nos prières, tous les atouts dont nous disposons seront à leur disposition. »

Biden a déclaré qu’il avait demandé à l’administrateur de la FEMA, Deanne Criswell, de rationaliser les demandes d’aide fédérale aux survivants sans délai. Criswell se rendra à Maui vendredi, a déclaré le président.

La déclaration de catastrophe que Biden a publiée jeudi fournira de l’argent pour aider au logement temporaire, aux réparations domiciliaires et aux pertes de biens non assurés.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.