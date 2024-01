WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est engagé vendredi à interrompre les passages à la frontière lorsqu’elle sera « débordée » si le Congrès adopte une législation bipartite sur l’immigration lui donnant cette autorité.

Dans un déclaration formulée avec forceBiden a apporté son soutien à un nouvel accord sur l’immigration au Sénat, un accord que l’ancien président Donald Trump cherche à torpiller car il pourrait donner une victoire législative à son probable adversaire en novembre.

“Ce qui a été négocié serait, s’il était adopté, l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays”, a déclaré Biden vendredi soir. « Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.

Biden, qui a récemment exprimé son optimisme quant à la possibilité d’un accord bipartite, a réitéré que la frontière est « cassée » et a fait valoir qu’« il est grand temps de la réparer ».

« Sécuriser la frontière grâce à ces négociations est une victoire pour l’Amérique. Pour tous ceux qui réclament un contrôle plus strict aux frontières, c’est la meilleure façon de procéder », a-t-il déclaré. “Si vous êtes sérieux au sujet de la crise frontalière, adoptez un projet de loi bipartite et je le signerai.”

Les républicains du Congrès, notamment à la Chambre des représentants, ont déclaré qu’ils n’accepteraient l’aide financière à l’Ukraine que si elle était accompagnée de politiques d’immigration plus strictes.

L’année dernière, l’administration Biden a présenté une demande supplémentaire liant le financement des frontières à l’aide à l’Ukraine et à Israël. Les négociateurs du Sénat ont récemment intensifié les négociations pour parvenir à un accord sur ces questions, même si Trump a encouragé les républicains à rejeter un accord bipartite sur la frontière.

Le président Joe Biden marche avec des agents de la patrouille frontalière américaine le long d’un tronçon de la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas, le 8 janvier 2023. Andrew Harnik / AP

La déclaration de Biden vendredi intervient alors que les douanes et la protection des frontières américaines ont publié des chiffres montrant que les rencontres avec des migrants sans papiers ont atteint un nouveau record en décembre en dépassant 300 000 – la plupart à la frontière sud-ouest.

Selon les données préliminaires du gouvernement, les États-Unis ont constaté une diminution de plus de 50 % des rencontres frontalières entre les points d’entrée du sud-ouest du pays au cours de la première quinzaine de janvier.

“Le message du CBP à tous ceux qui envisagent de contourner les voies légales d’entrée aux États-Unis est simple : ne le faites pas”, a déclaré l’administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis dans un communiqué. “Lorsque des non-citoyens traversent illégalement la frontière, ils mettent leur vie en danger.”