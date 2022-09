Biden promet de codifier Roe si deux autres démocrates sont élus au Sénat

Le président Joe Biden a promis que les démocrates codifieraient le droit à l’avortement dans la loi si deux autres étaient élus au Sénat américain lors des prochaines élections de mi-mandat.

“Si vous me donnez deux sénateurs supplémentaires au Sénat américain, je vous promets, je vous promets, nous allons codifier Roe et faire à nouveau de Roe la loi du pays”, a déclaré Biden au siège du plus grand pays. syndicat, la National Education Association, à Washington, DC

Avec 46 jours avant le jour des élections de novembre, Biden a exhorté les partisans lors d’un événement du Comité national démocrate à examiner “ce qui est sur le bulletin de vote”, en énumérant des problèmes tels que l’avortement, la sécurité sociale et le contrôle des armes à feu.

“Le pouvoir de faire avancer les choses est entre les mains du peuple américain, en particulier des femmes”, a déclaré Biden. “Je ne pense pas que les républicains de MAGA aient la moindre idée du pouvoir des femmes américaines. Laissez-moi vous dire quelque chose : ils sont sur le point de le découvrir.”

L’avortement est devenu un problème majeur pour les électeurs à travers le pays après que la décision de la Cour suprême Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization en juin a annulé le droit des femmes à se faire avorter consacré près de cinquante ans plus tôt dans Roe c. Wade.

Treize États ont déjà mis en place une interdiction totale de l’avortement, selon les données recueillies par le New York Times. Au total, près de la moitié des États ont interdit, limité ou tenté d’interdire l’avortement. Certains républicains, comme le sénateur Lindsey Graham plus tôt ce mois-ci, ont proposé une interdiction nationale des avortements après 15 semaines ou au cours du deuxième trimestre d’une grossesse.

D’autres cependant, dont le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, se sont éloignés de l’idée, arguant qu’elle devrait être laissée aux États.

Biden, dans son discours de vendredi, a déclaré que les républicains essaieraient d’interdire l’avortement s’ils prenaient le contrôle de la législature après les mi-mandats.

S’ils le faisaient, le président a juré : « J’y opposerai mon veto.