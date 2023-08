Biden promet 95 millions de dollars pour renforcer le réseau électrique d’Hawaï

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (à gauche) et le secrétaire américain à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas (à droite) regardent le président Joe Biden parler de la réponse du gouvernement et des efforts de rétablissement à Maui, à Hawaï, ainsi que de la réponse en cours à l’ouragan Idalia, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 30 août 2023.

WASHINGTON — Le gouvernement fédéral fournira 95 millions de dollars pour renforcer le réseau électrique d’Hawaï à la suite d’incendies de forêt meurtriers, a annoncé mercredi le président Joe Biden.

L’argent « signifie des investissements pour garantir que l’électricité puisse continuer à atteindre les maisons, les hôpitaux et les stations d’eau, même pendant des tempêtes intenses », a déclaré Biden lors d’un événement à la Maison Blanche sur la reprise après sinistre.

Le financement permettra également à l’État insulaire du Pacifique d’enterrer davantage de lignes électriques, de remplacer les vieux poteaux électriques et de dégager les broussailles envahies autour d’eux, a déclaré Biden.

La nouvelle arrive alors que le principal service public d’électricité d’Hawaï, Électrique hawaïen fait face à une douzaine de poursuites alléguant que les pratiques de l’entreprise étaient en partie responsables des incendies meurtriers, une affirmation que le service public nie.

Les incendies survenus à Maui au début du mois ont été les incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle, tuant au moins 115 personnes et des centaines d’autres sont toujours portées disparues. La ville historique de Lahaina a été détruite et Moody’s estime que les incendies de forêt ont causé jusqu’à 6 milliards de dollars de pertes économiques.

Fitch, Moody’s et S&P ont tous récemment abaissé la note de crédit d’Hawaiian Electric au statut indésirable, Fitch avertissement que l’entreprise pourrait faire face à une responsabilité potentielle de plus de 3,8 milliards de dollars pour les incendies de forêt de Maui.

S’exprimant à la Maison Blanche, Biden a cherché à rassurer les habitants de Maui sur le fait que le gouvernement fédéral les accompagnerait tout au long du processus de reconstruction, soulignant que 400 millions de dollars de fonds fédéraux avaient déjà été alloués pour aider à financer l’enlèvement des débris sur l’île.

Biden s’est rendu à Hawaï avec la première dame Jill Biden la semaine dernière pour constater les dégâts et rencontrer les survivants.

« Nous avons vu l’ampleur de la perte », a déclaré Biden à propos de son récent voyage, « et nous faisons tout ce que nous pouvons pour remuer ciel et terre afin de vous aider à vous rétablir et à retourner dans votre vie ».

Biden a pris la parole alors que l’ouragan Idalia traversait la Floride et le sud de la Géorgie. Idalia a touché terre mercredi matin en tant que tempête de catégorie 3, mais s’est depuis affaiblie en tempête de catégorie 1. Mercredi après-midi, au moins deux personnes étaient mortes et des centaines de milliers d’autres étaient privées d’électricité.

Biden s’est entretenu avec les gouverneurs de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud et a promis le soutien du gouvernement fédéral aux efforts de redressement, a indiqué la Maison Blanche.