Biden promet 40 milliards de dollars aux îles du Pacifique alors que le sommet cherche à réaffirmer son influence

Joe Biden a proposé une aide économique de 40 milliards de dollars aux îles du Pacifique lors d’une réunion à la Maison Blanche avec les dirigeants de la région visant à renforcer l’engagement américain face à la présence croissante de la Chine.

Le président a également annoncé la reconnaissance officielle par les États-Unis de deux nouvelles nations insulaires, les Îles Cook et Niue, au début du Forum des îles du Pacifique, deux jours de réunions à Washington avec les dirigeants des 18 membres du groupe.

« Les États-Unis se sont engagés à garantir une région indo-pacifique libre, ouverte, prospère et sûre. Nous sommes déterminés à travailler avec toutes les nations autour de cette table pour atteindre cet objectif », a déclaré Biden lors de la cérémonie d’accueil du forum.

Les dirigeants en visite ayant été fêtés par l’administration, descendus de New York, où la plupart assistaient à l’assemblée générale de l’ONU, dans un train spécial à destination de Baltimore, où ils ont été emmenés à un match de football américain au stade des Ravens de Baltimore. Là, ils ont été amenés sur le terrain et célébrés pour « leur rôle d’amis américains dans l’Indo-Pacifique ».

Les dirigeants du Pacifique ont également été embarqués à bord d’un garde-côte américain dans le port de Baltimore et ont été informés par le commandant des garde-côtes, l’amiral Linda Fagan, des opérations de lutte contre la pêche illégale et de gestion des domaines maritimes. Au cours des deux prochains jours, ils rencontreront des hauts responsables de l’administration. Le secrétaire d’État Antony Blinken et l’ambassadrice auprès de l’ONU Linda Thomas-Greenfield organiseront un dîner pour les visiteurs lundi soir, et le deuxième soir, l’ambassade d’Australie organisera un barbecue.

« Je pense que ce que l’administration Biden a pu faire, c’est intensifier considérablement notre jeu en peu de temps dans la région Indo-Pacifique », a déclaré un haut responsable de l’administration. « Nous avons ici de profonds intérêts moraux, stratégiques et historiques. Et je pense que nous réaffirmons cette promesse.

Cependant, l’offensive de charme américaine, visant à récupérer l’influence de la Chine dans la région, a subi un revers avant de démarrer, avec l’annonce du Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, désormais étroitement aligné sur Pékin, qu’il ne participerait pas.

« Je pense qu’il serait juste de dire que les États-Unis sont déçus » par la décision de Sogavare, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Sogavare est rentré chez lui ce week-end après avoir assisté à l’assemblée générale de l’ONU. Il a refusé de signer un accord de partenariat entre les États-Unis et le Pacifique l’année dernière, mais a signé un accord de sécurité avec la Chine l’année dernière et a accepté d’accroître la coopération en matière d’application de la loi et de sécurité.

Les dirigeants des îles du Pacifique, de gauche à droite, le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Henry Puna, le président David Kabua des Îles Marshall, le Premier ministre Mark Brown des Îles Cook, le président Surangel Whipps Jr des Palaos, le président Wesley Simina des États fédérés de Micronésie et le premier ministre Dalton Tagelagi de Niue, assisteront dimanche au match de football NFL des Ravens de Baltimore et des Colts d’Indianapolis à Baltimore. Photographie : Nick Wass/AP

Le Premier ministre de Vanuatu, Sato Kilman, n’était pas présent car il a dû revenir pour faire face à un vote de défiance parlementaire.

Une partie de l’aide aux infrastructures économiques offerte par Biden comprend une connectivité sécurisée par câble sous-marin vers les pays insulaires du Pacifique. Toutefois, les plans de financement doivent être soumis au Congrès, où les Républicains menacent de fermer le gouvernement dans une impasse sur les dépenses.

En plus de la reconnaissance des Îles Cook et de Niue, l’administration a ouvert deux nouvelles ambassades aux Îles Salomon et à Tonga. Une mission régionale de l’USAid aux Fidji et une ambassade américaine à Vanuatu sont prévues au début de l’année prochaine dans le but de compenser des décennies de négligence diplomatique, alors que le Pacifique devient le centre d’une concurrence stratégique avec la Chine.

Les dirigeants du Pacifique devraient, entre autres, faire pression pour obtenir davantage de soutien en faveur du changement climatique lors des négociations, et ils devaient rencontrer lundi l’envoyé américain pour le climat, John Kerry.

Biden a organisé il y a un an un premier sommet avec 14 pays insulaires du Pacifique au cours duquel son administration a promis de travailler plus dur avec ses alliés et partenaires pour répondre à leurs besoins.

Il n’y avait « aucun doute sur le fait que la RPC a un rôle à jouer ». [China] a joué dans tout cela… son assurance et son influence, y compris dans cette région, ont été un facteur qui nous oblige à maintenir notre orientation stratégique », a rapporté l’AFP, citant un haut responsable de la Maison Blanche sous couvert d’anonymat.

Le Dr Meg Keen, directrice du programme des îles du Pacifique au Lowy Institute, a qualifié le sommet d’« historique », et il intervient après que Biden se soit retiré d’une visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée plus tôt cette année pour se concentrer sur les négociations sur le plafond de la dette.

« Compte tenu d’une longue absence, les États-Unis ont travaillé assez rapidement pour rattraper le terrain perdu », a déclaré Keen.

« Ils sont revenus dans la région. La région attend de voir si les grands engagements seront tenus.

Lors du sommet de 2022, les États-Unis ont annoncé une aide de plus de 800 millions de dollars aux États insulaires. La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que le sommet de cette année réaffirmerait l’engagement des États-Unis en faveur des priorités régionales communes et de la coopération sur des questions clés telles que le changement climatique et la sécurité maritime.

Le Premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a déclaré aux journalistes que la prochaine réunion était « une opportunité pour nous de partager nos préoccupations ».

Lors d’une réunion de haut niveau à New York la semaine dernière avant le sommet, Sovaleni a déclaré que les principales priorités des Tonga étaient le changement climatique et les océans, et qu’il rechercherait de nouveaux investisseurs pour relever ces défis.

« L’urgence du changement est évidente », a déclaré Sovaleni.

Sovaleni devrait discuter de la manière dont les États-Unis peuvent soutenir un meilleur accès au financement climatique et une meilleure sécurité et gestion des océans.

Le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Henry Puna, a déclaré lors d’un événement à New York la semaine dernière qu’il espérait que le sommet apporterait des actions concrètes sur des questions telles que le changement climatique.

Dirigeants lors du sommet États-Unis-îles du Pacifique en septembre 2022. Photographie : Jonathan Ernst/Reuters

Puna a déclaré que la région insulaire du Pacifique était passée d’une période de négligence stratégique il y a dix ans à devenue aujourd’hui un sujet d’intérêt stratégique, de concurrence et de « manipulation » – une référence à la rivalité géopolitique pour l’influence dans la région entre les États-Unis et la Chine.