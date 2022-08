Biden promet 3 milliards de dollars d’aide militaire à long terme à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Le président Biden a annoncé mercredi le plus grand engagement des États-Unis en matière d’armes et de munitions pour l’Ukraine, dans ce que son administration a qualifié de symbole de l’engagement à long terme de Washington. soutien aux efforts visant à repousser l’invasion russe. Le paquet de 2,98 milliards de dollars, dévoilé le jour de l’indépendance de l’Ukraine, comprend plus d’artillerie, de drones, de radars et de défenses aériennes. Il engage six systèmes de missiles sol-air supplémentaires, quadruplant l’approvisionnement promis à l’Ukraine plus des centaines de milliers de cartouches pour les obusiers et les mortiers actuellement utilisés sur le champ de bataille.

“Les États-Unis d’Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien alors qu’il poursuit la lutte pour défendre sa souveraineté”, a déclaré Biden dans un communiqué. “Aujourd’hui et chaque jour, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien pour proclamer que les ténèbres qui animent l’autocratie ne font pas le poids face à la flamme de la liberté qui illumine partout l’âme des peuples libres.”

Il est peu probable que l’annonce de mercredi alimente une escalade majeure ou immédiate du volume ou du taux d’assistance militaire acheminée vers l’Ukraine. Colin Kahl, le sous-secrétaire à la défense pour la politique, a déclaré que ces armes ne sont pas destinées à affecter “le combat d’aujourd’hui” mais à souligner “notre engagement à soutenir l’Ukraine à long terme”.

Le paquet est classé dans l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, par laquelle les États-Unis passent des contrats avec l’industrie de la production de défense pour exécuter les commandes de clients étrangers. Une grande partie du précédent L’aide américaine à la sécurité provient des stocks existants, ce qui signifie qu’elle pourrait être expédiée immédiatement.

Le Pentagone s’est vanté ces derniers mois de la rapidité avec laquelle il a transféré l’aide militaire au gouvernement de Kyiv, notant que dans certains cas, il ne s’était écoulé que quelques jours entre les annonces d’assistance à la sécurité et le passage des armes sur le territoire ukrainien. Il faudra des mois ou des années avant que certains des équipements de ce package n’atteignent le champ de bataille, a déclaré Kahl.

Il est “le début d’un processus de passation de marchés pour fournir des capacités prioritaires supplémentaires à l’Ukraine à moyen et à long terme afin de garantir que l’Ukraine puisse continuer à se défendre en tant qu’État indépendant, souverain et prospère”, a déclaré le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans un communiqué.

Selon les observateurs, une fenêtre de livraison aussi longue semble indiquer que les États-Unis se préparent à ce que la guerre entre l’Ukraine et la Russie dure des années.

“Indépendamment de ce qui se passera dans les mois à venir, les États-Unis prévoient probablement qu’il pourrait s’agir d’un conflit prolongé”, a déclaré Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au CNA, un groupe de réflexion en Virginie.

Lors d’un appel avec des journalistes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a affirmé que les troupes ukrainiennes pourraient attendre certaines armes plus longtemps que d’autres, en fonction de ce que les sous-traitants américains ont à disposition. Certains articles, tels que les munitions d’artillerie, pourraient être distribués plus rapidement que des systèmes complexes tels que les radars et les drones, a-t-il déclaré, refusant de fixer des délais spécifiques pour tous les articles du programme d’aide.

Les responsables de l’administration ont déclaré que les États-Unis enverraient probablement une aide supplémentaire provenant des stocks d’armes existants pendant que les commandes du nouveau paquet de 3 milliards de dollars étaient en cours d’exécution.

“Il s’agit peut-être de notre plus grand programme d’assistance à la sécurité à ce jour, mais permettez-moi d’être clair, ce ne sera pas le dernier”, a déclaré Kahl.

Cela laisse des questions non résolues quant à savoir si les États-Unis pourraient armer l’Ukraine avec des armes plus agressives à l’avenir. Des responsables à Kyiv ont appelé Washington à envoyer des avions de chasse et des missiles à longue portée que, jusqu’à présent, les États-Unis ont résisté à la fourniture.

Un tel matériel ne faisait pas partie du package à long terme annoncé mercredi. Interrogé à leur sujet, Kahl a noté que “les avions de chasse restent sur la table” mais qu’aucune décision finale n’a été prise. Il a eu une réponse similaire lorsqu’on lui a posé des questions sur les systèmes de missiles tactiques de l’armée, qui peuvent parcourir près de 186 milles : « C’est notre évaluation », a déclaré Kahl, que les Ukrainiens « n’en ont pas besoin actuellement ».

Les responsables ukrainiens ont été frustrés par la réticence de Washington à fournir ces types d’armes, affirmant que les commandants russes se sont adaptés en déplaçant leurs positions hors de portée.

L’Ukraine a fait appel à ses alliés pour des armes plus grandes et plus puissantes alors qu’elle tente d’éviter une impasse sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes et russes luttant pour gagner ou récupérer des territoires dans l’est et le sud du pays.

Les responsables ukrainiens ont récemment annoncé leur intention de lancer une contre-offensive pour reprendre la ville de Kherson – mais il y a peu de preuves qu’ils sont prêts à exécuter une telle opération, avec La Russie ayant renforcé ses positions militaires dans la zone.

Un programme d’aide américain distinct pour l’Ukraine, annoncé à la fin de la semaine dernière, semblait anticiper une contre-offensive potentielle, favorisant les armes qui permettraient aux troupes ukrainiennes d’être plus agiles sur le champ de bataille et d’opérer à proximité des forces russes. que les duels d’artillerie lointains qui ont défini les derniers mois de combats.

Les deux camps sont épuisés par six mois de combat, dit Kofman. Les responsables ukrainiens envisagent peut-être de retarder l’opération, évaluant si leurs forces peuvent continuent d’affaiblir la position de la Russie par des attaques de sabotage sur ses lignes logistiques et des frappes de missiles au plus profond de leurs bastions territoriaux, dégradant leur capacité à rassembler des troupes et des fournitures.

Les forces russes, bien qu’épuisées par leur prise sanglante de Severodonetsk à l’est, bénéficieraient probablement d’un démarrage ultérieur de toute contre-offensive ukrainienne, car le retard créerait une opportunité de reposer le personnel, de former de nouvelles troupes et de renforcer davantage les positions dans le sud.

Kahl a noté mercredi que le dernier programme d’assistance militaire est “agnostique” et “ne présume d’aucun résultat particulier” du combat entre l’Ukraine et la Russie, ou qui pourrait l’emporter.