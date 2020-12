Joe Biden a promis mardi qu’il ferait distribuer 100 millions de vaccins contre le coronavirus aux Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, affirmant qu’il exigerait de porter un masque pendant ces 100 jours partout où il pourrait légalement le commander.

« Cette équipe aidera à obtenir au plus tard – au dernier 100 millions de vaccins COVID-19 – au moins 100 millions de vaccins COVID dans les bras des Américains au cours des 100 premiers jours », a déclaré Biden, trébuchant sur le libellé.

Il a précisé: «100 millions de coups de feu dans les 100 premiers jours».

Biden, 78 ans, a déclaré que son administration se concentrerait sur la fourniture du vaccin aux « personnes les plus à risque », y compris les professionnels de la santé et les établissements de soins de longue durée, car il décrivait la distribution du vaccin comme une « tâche herculéenne ».

L’ancien vice-président a annoncé mardi après-midi d’autres membres de l’équipe du groupe de travail sur la santé et les coronavirus qui rejoindront son administration pour répondre à la pandémie en cours.

La distribution de vaccins n’est que l’un des trois objectifs selon Biden à la tête de son initiative sur les coronavirus.

Dans les 100 premiers jours, Biden dit qu’il émettra également un ordre de masque de masse et travaillera avec les gouverneurs pour faire de même au niveau de l’État.

«Portez un masque pendant seulement 100 jours. C’est la chose la plus simple que vous puissiez faire pour réduire les cas de COVID, les hospitalisations et les décès », a insisté Biden. Quelle que soit votre politique ou votre point de vue, masquez-vous pendant 100 jours une fois que nous entrons en fonction. 100 jours pour faire la différence. Ce n’est pas une déclaration politique, c’est un acte patriotique.

Vivek Murthy, le nouveau chirurgien général de Biden, a assisté mardi à l’événement à Wilmington, dans le Delaware, et a fait des remarques à la suite du président élu.

Biden a déclaré qu’il signerait un décret exécutif le premier jour exigeant des masques partout où il le pourrait « en vertu de la loi – comme des bâtiments fédéraux, des voyages interétatiques en avion, en train et en bus ».

« Nous allons exiger des masques dans la mesure du possible si cela va au-delà de l’action gouvernementale », a-t-il poursuivi.

Troisièmement, Biden veut mettre en œuvre un plan pour ramener tous les enfants à l’école en personne.

«Le fait de ramener nos enfants à l’école et de les garder à l’école devrait être une priorité nationale», a déclaré Biden.

Suite à ses remarques sur ses priorités en matière de santé au cours des 100 premiers jours, Biden a annoncé et présenté quelques membres de son équipe entrante.

Il a annoncé que Xavier Becerra, actuel procureur général de Californie, serait nommé à la tête du département de la santé et des services sociaux. Becerra a mené des luttes juridiques de premier plan contre les efforts du président Donald Trump pour démanteler l’Obamacare.

Biden a également annoncé le Dr Rochelle Walensky, un expert en maladies infectieuses à Harvard Medical, comme directeur des Centers for Disease Control and Prevention; Jeff Zients, un ancien de l’administration Obama, pour être le coordinateur de la réponse au coronavirus à la Maison Blanche; et la Dre Marcella Nunez-Smith, directrice du Centre de recherche et d’innovation sur l’équité de la Yale School of Medicine, en tant que responsable d’un nouveau groupe de travail visant à réduire les disparités dans la réponse, les soins et le traitement du COVID-19.

Biden a exigé lors de ses remarques mardi que le Congrès approuve le prochain plan de relance des coronavirus pour financer à la fois un plan de distribution de vaccins et ramener les enfants en classe et hors du rapport et de l’apprentissage hybride.

Lors de son événement à Wilmington, dans le Delaware, mardi, Biden a déclaré que la distribution de vaccins serait l’un des « défis opérationnels les plus difficiles et les plus coûteux de l’histoire de notre pays ».

« Nous allons avoir besoin du Congrès pour financer entièrement la distribution de vaccins dans tous les coins du pays – à tout le monde », a exhorté Biden. «Sans une action urgente de ce Congrès ce mois-ci pour consacrer suffisamment de ressources à la distribution et à la fabrication des vaccins… il y a de fortes chances qu’après une première série de vaccinations, l’effort ralentisse et s’arrête.

« Permettez-moi de répéter, nous avons besoin du Congrès pour terminer le travail bipartisan en cours maintenant ou des millions d’Américains pourraient attendre des mois de plus pour obtenir le vaccin », a-t-il déclaré.

Le Congrès est toujours dans l’impasse sur les négociations de secours, les démocrates affirmant que le prochain cycle ne va pas assez loin et les républicains déplorant qu’il en comprenne trop et qu’il ralentisse économiquement les États-Unis.

Biden a déclaré que faire vacciner les enseignants, les éducateurs et les étudiants et mettre en place des mesures de santé publique pour protéger ces populations serait une priorité de ses 100 premiers jours.

Les États-Unis ont le taux de cas et de mortalité le plus élevé de tous les autres pays.

En date de mardi après-midi, il y avait plus de 15 millions de cas confirmés aux États-Unis et plus de 285 000 décès.

Biden a décrit le taux de mortalité d’environ 0,019% comme une situation de « nombre de victimes massives ».