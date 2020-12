Le président élu Joe Biden a promis 100 millions de vaccins contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Alors que les républicains poursuivent leurs efforts pour mettre un terme à la victoire électorale de Biden en Pennsylvanie, le président élu regarde vers l’avenir et appelle à une action urgente contre la pandémie de coronavirus.

Biden a dévoilé mardi son équipe de soins de santé nouvellement constituée lors d’une conférence à Wilmington, Delaware, où il a également exposé les trois priorités du COVID-19 pour ses 100 premiers jours au pouvoir:

Un appel à tous les Américains pour qu’ils portent volontairement un masque pendant ces 100 jours.

Un engagement à administrer 100 millions de vaccins.

Un engagement à rouvrir la majorité des écoles du pays.

Le président élu a également déclaré qu’il utiliserait le pouvoir du gouvernement fédéral pour rendre les masques obligatoires dans les bâtiments fédéraux et lors de déplacements d’un État à l’autre en transports en commun.

Cela permettrait principalement de renforcer les politiques déjà en place. Mais Biden a déclaré qu’il exhorterait les gouverneurs et les maires à imposer des exigences similaires.

« Je sais que de notre douleur collective, nous trouverons notre objectif collectif: contrôler la pandémie, sauver des vies et guérir en tant que nation », a déclaré Biden.

Qui est la nouvelle équipe de soins de santé de Biden?

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, Anthony Fauci, est l’un des nombreux médecins de la nouvelle équipe de Biden.

Aux côtés de Fauci, les autres médecins sélectionnés comprennent un autre spécialiste des maladies infectieuses, Rochelle Walensky, pour diriger les Centers for Disease Control and Prevention, Vivek Murthy en tant que chirurgien général et l’épidémiologiste de Yale Marcella Nunez-Smith pour diriger un groupe de travail pour assurer une distribution juste et équitable. vaccins et traitements.

Homme politique latino et procureur général de Californie au Congrès, Xavier Becerra a été nommé secrétaire à la santé sous l’administration Biden.

En choisissant Becerra comme secrétaire à la santé, Biden a fait appel à un éminent défenseur de la loi sur les soins abordables. Mais Becerra, 62 ans, sera confronté à des questions dans sa confirmation du Sénat quant à savoir s’il possède une expérience suffisante en soins de santé et en gestion.

Biden était attiré par les racines de la classe ouvrière de Becerra, ses efforts de longue date pour améliorer l’accès aux soins de santé et sa volonté de travailler avec les républicains pour résoudre des problèmes tels que l’accès des patients aux traitements COVID-19.

En tant que membre du Congrès, Becerra a joué un rôle d’initié en aidant à diriger Obamacare vers le passage. En tant que procureur général de Californie, il dirige une coalition d’États démocrates qui tentent de bloquer la dernière tentative de l’administration Trump de l’annuler.

Mais il a été moins impliqué dans le travail quotidien de lutte contre le coronavirus.

Projet de déploiement du vaccin Pfizer aux États-Unis

Les conseillers scientifiques du gouvernement américain doivent se réunir jeudi pour faire une recommandation sur le vaccin Pfizer, qui est déjà administré au Royaume-Uni.

Mardi, le président élu a averti que l’examen préliminaire par son équipe des plans de vaccination de l’administration Trump avait révélé des lacunes. Cela s’est produit lorsque le président Donald Trump a organisé son propre événement pour s’attribuer le mérite du travail de son administration pour accélérer le développement de vaccins.

Biden a appelé le Congrès à adopter une législation pour financer l’administration des vaccins à mesure qu’ils deviendraient plus largement disponibles l’année prochaine, dans le but de fermer la boucle du laboratoire au patient.

Le reste du vaste programme de soins de santé de Biden, de l’extension de la couverture d’assurance à la négociation des prix des médicaments sur ordonnance, dépendra probablement de la performance de son administration dans ce premier test de compétence et de crédibilité.

Mais avoir un vaccin approuvé est une chose, le mettre dans les bras de 330 millions d’Américains en est une autre. Biden sera jugé sur la façon dont son administration s’acquitte de l’énorme tâche.

Participant par vidéo, Fauci a qualifié le plan de 100 jours de Biden de « audacieux mais faisable et essentiel pour aider le public à éviter les risques inutiles et nous aider à sauver des vies ».

Toujours franc-parler, il a averti: « La route ne sera pas facile. Nous avons encore beaucoup de travail difficile et exigeant à faire. »