La “menace terroriste” à l’origine des attentats continue de menacer le pays, a averti le président américain

Le président américain Joe Biden a reconduit pour une année supplémentaire l’état d’urgence national déclaré par l’ancien président George W. Bush dans les jours qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

La “menace terroriste« à l’origine des attentats qui ont fait près de 3 000 morts »continue“, a écrit Biden dans une note de service publiée jeudi dans le Federal Register, ajoutant que le”pouvoirs et autorités adoptés pour traiter« les attentats »doit rester en vigueur au-delà du 14 septembre 2022.”

La déclaration d’urgence du 11 septembre n’est qu’une des nombreuses prolongations de Biden cette semaine seulement. Jeudi également, le président a prolongé l’état d’urgence national qu’il avait déclaré l’année précédente concernant les violences sectaires et les violations des droits de l’homme en Éthiopie, tandis que mardi il a annoncé le renouvellement de l’état d’urgence déclaré par son prédécesseur Donald Trump en 2018 concernant la menace de «ingérence étrangère dans ou sapant la confiance du public dans« Élections américaines.

Biden a déclaré au moins six urgences nationales depuis son entrée en fonction en janvier 2021 et en a prolongé plusieurs autres, y compris l’urgence pandémique de Covid-19. La loi sur les urgences nationales confère au président plus de 136 pouvoirs, dont la plupart ne nécessitent pas l’approbation du Congrès pour être exercés. Depuis son adoption en 1976, plus de 60 urgences nationales ont été déclarées, dont seulement la moitié environ ont été officiellement conclues.

Le président a largement abandonné l’attention de ses prédécesseurs sur les menaces terroristes externes comme les pirates de l’air d’Al-Qaïda tenus pour responsables du 11 septembre, choisissant plutôt de concentrer l’attention sur le terrorisme intérieur, que le FBI a déclaré être la principale menace à laquelle la nation est confrontée.