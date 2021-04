Biden prolonge le mandat du masque de transit de 100 jours jusqu’en septembre malgré les avancées contre Covid-19 – RT USA News

Après avoir remporté un tour de victoire sur les vaccinations Covid-19 et la baisse des cas, le président américain Joe Biden a prolongé le mandat de port de masques dans les aéroports, les bus, les trains et les avions au-delà des 100 premiers jours et jusqu’en septembre.

Les exigences imposées le 1er février et devant expirer le 11 mai, conformément aux décrets de Biden, ont été prolongées jusqu’au 13 septembre, a annoncé vendredi la Transportation Security Administration (TSA).

Le mandat s’applique aux travailleurs et aux voyageurs dans les aéroports et à tout le monde à bord des avions commerciaux, des bus et des trains de passagers – y compris les bus de banlieue et les systèmes ferroviaires.





L’annonce intervient deux jours seulement après que Biden ait souligné la baisse du nombre de cas de coronavirus et l’augmentation des vaccinations dans son discours à la session conjointe du Congrès. Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont assoupli leurs directives de masquage pour l’extérieur et certains espaces intérieurs pour les Américains qui ont été vaccinés. Le mandat de transit s’applique à tous, quel que soit le statut vaccinal.

TSA a signalé «Près de 2 000 passagers» pour violations depuis l’entrée en vigueur du mandat du masque, mais affirme que ses agents ont «Conformité volontaire largement expérimentée» avec ça.





La prolongation du mandat du masque de 100 jours de 125 jours supplémentaires a été saluée par un groupe professionnel représentant les compagnies aériennes américaines, ainsi que par les principaux syndicats représentant les agents de bord.

Masquage «Joue un rôle essentiel dans l’atténuation du risque de transmission … (et) a considérablement renforcé la capacité de nos équipages de conduite à faire respecter ces exigences à bord», Airlines for America a déclaré dans un communiqué.

«Le maintien de la directive d’application de la TSA pour le mandat du masque de transport CDC assurera la sécurité des passagers et des travailleurs de l’aviation» a déclaré l’Association des agents de bord. «Les scientifiques ont clairement indiqué que les masques sont le meilleur moyen d’arrêter la propagation de [Covid-19] dans des espaces clos comme l’avion ou l’aéroport – indépendamment de la vaccination. Le respect des masques est la clé de la confiance dans le transport aérien alors que nous nous dirigeons vers la reprise, qui comprend les voyages internationaux. »





Vendredi, l’administration Biden a imposé une interdiction aux voyageurs arrivant d’Inde, où la montée en flèche du nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès a mis à rude épreuve le système de santé du pays.

L’administration Trump a rechigné à un mandat de masquage fédéral, permettant aux États et aux localités de le faire à la place. Un certain nombre d’États américains ont depuis aboli les mandats dans les lieux sous leur juridiction.

Les verrouillages et restrictions d’origine ont été mis en place en mars 2020, annoncés comme « 15 jours pour arrêter la propagation » de la pandémie.

