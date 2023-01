Biden prolonge la protection contre l’expulsion des résidents de Hong Kong

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a signé jeudi une prolongation de deux ans d’un programme qui protège les résidents de Hong Kong aux États-Unis contre l’expulsion, renouvelant la protection jusqu’en janvier 2025.

Biden a autorisé pour la première fois le programme, le départ forcé différé pour certains citoyens de Hong Kong, en août 2021 pendant 18 mois. Il devait expirer le 5 février.

La décision de fournir un havre de paix temporaire faisait suite à la vaste loi sur la sécurité nationale de Hong Kong et à d’autres mesures qui sapaient les droits promis lors de la restitution de l’ancienne colonie britannique à la Chine en 1997.

“Avec cette action, nous démontrons à nouveau le ferme soutien du président Biden au peuple de Hong Kong face à la répression croissante de la (République populaire de Chine)”, a déclaré le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué. “Nous continuons de nous opposer fermement à l’utilisation par la RPC de sa loi sur la sécurité nationale pour priver le peuple de Hong Kong de ses droits de l’homme et de ses libertés fondamentales, saper l’autonomie de Hong Kong et saper les processus et institutions démocratiques restants de Hong Kong.”

Le gouvernement chinois a décidé d’étouffer l’opposition à la suite des manifestations à Hong Kong en 2019 contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. En vertu de la loi sur la sécurité nationale, entrée en vigueur en juin 2020, la police a réprimé les politiciens, les militants et les manifestants de l’opposition.

Des modifications ont également été apportées aux lois électorales de Hong Kong pour réduire le nombre de législateurs directement élus et donner à un comité largement pro-Pékin la latitude de nommer des législateurs alignés sur le gouvernement du continent.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré dans un communiqué que la décision de l’administration Biden révélait davantage la “sinistre intention” des États-Unis de saper la stabilité à Hong Kong et de “contenir le développement de la Chine”.

“Nous exhortons les États-Unis à cesser de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong”, a-t-il déclaré.

Depuis que la Chine a imposé sa loi sur la sécurité nationale, au moins 150 politiciens, militants et manifestants de l’opposition ont été arrêtés pour des accusations à caractère politique, notamment sécession, subversion, activités terroristes et collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs, selon la Maison Blanche. .

En outre, il a déclaré que 1 200 prisonniers politiques sont désormais derrière les barreaux et que plus de 10 000 personnes ont été arrêtées pour d’autres chefs d’accusation en lien avec des manifestations antigouvernementales.

En plus de critiquer la répression de Pékin contre les militants pour la démocratie à Hong Kong, Biden a reproché à plusieurs reprises à la Chine des violations des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques, des pratiques commerciales coercitives, des provocations militaires contre Taïwan autonome et des divergences sur les poursuites par la Russie de son guerre contre l’Ukraine.

Aamer Madhani, Associated Press