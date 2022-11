Biden prolonge la pause du prêt étudiant alors que la bataille judiciaire se prolonge – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a annoncé mardi que son administration prolongerait une pause sur les paiements de prêts étudiants fédéraux pendant que la Maison Blanche mène une bataille juridique pour sauver son plan d’annulation de parties de la dette.

“Il n’est pas juste de demander à des dizaines de millions d’emprunteurs éligibles à un allégement de reprendre le paiement de leur dette étudiante pendant que les tribunaux examinent le procès”, a déclaré Biden dans une vidéo publiée sur Twitter.

Le moratoire devait expirer le 1er janvier, une date que Biden a fixée avant que son plan d’annulation de la dette ne soit bloqué face aux contestations judiciaires des opposants conservateurs.

Désormais, il s’étendra jusqu’à 60 jours après la résolution du procès. Si le procès n’a pas été résolu d’ici le 30 juin, les paiements reprendraient 60 jours après cela.

MISE À JOUR: L’administration prolonge la pause sur les remboursements de prêts étudiants fédéraux pour permettre à la Cour suprême de statuer dans l’affaire sur le programme d’allégement de la dette étudiante. La pause prendra fin au plus tard le 30 juin 2023. Les paiements reprendront 60 jours après la fin de la pause. pic.twitter.com/xTtlqWY3g0 – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 22 novembre 2022

Le plan de Biden promet 10 000 $ d’annulation de la dette étudiante fédérale à ceux dont le revenu est inférieur à 125 000 $ ou aux ménages gagnant moins de 250 000 $. Les bénéficiaires de la subvention Pell, qui démontrent généralement plus de besoins financiers, sont éligibles à une aide supplémentaire de 10 000 $.

Plus de 26 millions de personnes ont déjà demandé l’aide, dont 16 millions ont été approuvées, mais le ministère de l’Éducation a cessé de traiter les demandes ce mois-ci après qu’un juge fédéral du Texas a annulé le plan.

Le ministère de la Justice a demandé la semaine dernière à la Cour suprême d’examiner la question et de rétablir le plan d’annulation de la dette de Biden. En prolongeant la pause, l’administration dit qu’elle donne au tribunal une chance de résoudre l’affaire dans son mandat actuel.

“Je suis tout à fait convaincu que mon plan est légal”, a déclaré Biden mardi.

Biden a annoncé la décision un jour après que plus de 200 groupes de défense l’ont exhorté à prolonger la pause, avertissant que le début du paiement en janvier entraînerait une “catastrophe financière” pour des millions d’emprunteurs.

La Maison Blanche a fait valoir devant le tribunal que les Américains continuent de ressentir le stress financier de la pandémie. Sans le plan d’annulation de Biden, dit-il, le nombre de personnes en retard sur les prêts étudiants pourrait atteindre des niveaux historiques.

Le plus grand risque concerne environ 18 millions d’emprunteurs à qui on a dit que la totalité du solde de leur prêt serait annulée. Même si les paiements reprennent, ces emprunteurs pourraient penser qu’ils sont en sécurité et ignorer les factures, a averti le ministère de l’Éducation.

Mais dans le même temps, la Maison Blanche a averti que la prolongation de la pause de paiement coûterait plusieurs milliards de dollars par mois en perte de revenus. Le moratoire a déjà coûté au gouvernement plus de 100 milliards de dollars en paiements et intérêts perdus, selon le General Accountability Office.

L’administration Biden n’a pas abordé les coûts dans son annonce, mais a plutôt blâmé les républicains qui contestent le plan.

“Les efforts impitoyables pour bloquer l’allégement de la dette étudiante devant les tribunaux ont provoqué une énorme incertitude financière pour des millions d’emprunteurs qui ne peuvent pas établir leur budget familial ou même planifier les vacances sans une image claire de leurs obligations en matière de dette étudiante”, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona.

“C’est tout simplement faux”, a-t-il ajouté.

Des critiques tels que le Comité pour un budget fédéral responsable se sont opposés à toute nouvelle prolongation, affirmant que cela pourrait aggraver l’inflation et augmenter le risque de récession économique.

Mais les partisans du plan de Biden ont applaudi l’action, affirmant qu’elle offrait un coussin aux Américains de la classe ouvrière.

“Cette prolongation signifie que les emprunteurs en difficulté pourront garder de la nourriture sur leur table pendant la période des fêtes – et les mois à venir – car l’administration fait tout ce qu’elle peut pour repousser les attaques sans fondement et rétrogrades contre les familles de travailleurs endettés”, a déclaré Mike Pierce, directeur général du Student Borrower Protection Center.

La légalité d’une large annulation de la dette étudiante est remise en question depuis l’entrée en fonction de Biden. Les partisans affirment que la loi fédérale donne déjà au ministère de l’Éducation une grande flexibilité pour annuler les prêts étudiants, tandis que les opposants soutiennent que seul le Congrès a le pouvoir d’annuler la dette à cette échelle.

En annonçant son plan, l’administration Biden a invoqué la loi HEROES de 2003, une loi post-septembre. 11, 2001, loi destinée à aider les militaires. Le ministère de la Justice affirme que la loi offre un pouvoir étendu pour annuler la dette étudiante en cas d’urgence nationale. Biden a déclaré que le soulagement était nécessaire pour aider les Américains à se remettre de la pandémie.

Un juge fédéral du Texas a invalidé cette justification ce mois-ci, affirmant que Biden avait outrepassé son pouvoir. La loi HEROES “ne donne pas au pouvoir exécutif une autorisation claire du Congrès pour créer un programme d’annulation de prêt étudiant de 400 milliards de dollars”, a écrit le juge du tribunal de district Mark Pittman, qui a été nommé par l’ancien président Donald Trump.

Le ministère de la Justice demande à une cour d’appel de la Nouvelle-Orléans de suspendre l’ordonnance de Pittman pendant que l’administration fait appel. Il demande séparément à la Cour suprême d’annuler un tribunal fédéral de Saint-Louis qui a interrompu le plan de Biden en réponse à un procès de six États dirigés par les républicains.

https://www.dailyherald.com/news/20221122/biden-extends-student-loan-pause-as-court-battle-drags-on