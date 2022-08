Biden projette d’aider des millions de personnes à échapper à des coûts de santé plus élevés

WASHINGTON (AP) – Des millions de personnes aux États-Unis seront épargnées par de fortes augmentations des coûts des soins de santé l’année prochaine après que le président Joe Biden a signé une loi accordant de généreuses subventions à ceux qui achètent des plans sur les marchés fédéraux et étatiques.

Le projet de loi radical sur le climat, les impôts et les soins de santé prévoit 70 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour maintenir les coûts des primes à la charge d’environ 13 millions de personnes, juste avant que les prix réduits n’arrivent à expiration dans une année marquée par des records. forte inflation.

Alors que le calendrier se rapprochait de la date d’inscription ouverte du 1er novembre, Sara Cariano était de plus en plus nerveuse à propos de son travail pour aider les gens de Virginie à souscrire à une assurance maladie privée subventionnée sur le site Web HealthCare.gov.

“Je m’attendais à une conversation très difficile avec des gens pour expliquer pourquoi leurs primes montaient en flèche”, a déclaré Cariano, spécialiste des politiques au Virginia Poverty Law Center.

Mais l’adoption de la « Loi sur la réduction de l’inflation » a effacé ces inquiétudes.

“Les choses ne vont pas changer pour le pire pour les personnes qui achètent une couverture sur le marché”, a-t-elle déclaré.

Le projet de loi prolongera temporairement les subventions offertes l’année dernière lorsque le Congrès et Biden ont signé une facture de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars qui a considérablement réduit les primes et les débours pour les clients qui achètent des plans via le marché de la loi sur les soins abordables. Il continue également à réduire les coûts pour un plus grand nombre de personnes et de familles qui vivent bien au-dessus du seuil de pauvreté.

Seuls les démocrates ont soutenu les subventions étendues aux soins de santé et les autres propositions du projet de loi que Biden a signé mardi. Les républicains ont critiqué la mesure en tant que grand gouvernement trop loin qui ne fera qu’aggraver l’inflation. En réalité, disent les économistes, le projet de loi ne fera pas grand-chose pour attiser ou éteindre les flammes des prix exorbitants.

Les primes d’assurance maladie sur le marché devraient augmenter considérablement l’année prochaine – environ 10% – selon une analyse de la Kaiser Family Foundation. Les subventions étendues, qui déterminent le paiement des primes en fonction du revenu, protégeront la plupart des gens de ces augmentations de prix, a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la fondation.

“De manière générale, les gens ne devraient pas voir leurs primes augmenter”, a déclaré Cox.

Ceux qui ont acheté des plans sur le marché gouvernemental ont économisé en moyenne environ 700 $ en paiements de primes grâce aux subventions cette année, selon les estimations des Centers for Medicare et Medicaid Services.

Alors que les coûts baissaient, davantage de personnes se sont inscrites à la couverture au cours de l’année dernière et le nombre de personnes sans assurance maladie est tombé à un niveau record de 8% en août, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux. Environ 26 millions de personnes, dont 2% d’enfants, ne sont toujours pas assurées aux États-Unis

En Californie, bon nombre des 1,7 million de personnes qui souscrivent une assurance maladie via Covered California, le marché de l’assurance géré par l’État, continueront de réaliser des économies allant de 29 $ à 324 $ par mois, selon leur niveau de revenu.

Les responsables de l’État prévoient qu’environ 220 000 personnes seront évitées d’être exclues de la couverture. Entre 2 et 3 millions de personnes en Californie pourraient également se tourner vers le marché de l’État si elles perdent leur couverture par Medicaid lorsque l’urgence de santé publique COVID-19 du gouvernement fédéral expire. Environ 15 millions de personnes aux États-Unis ont bénéficié d’une couverture Medicaid étendue pendant la pandémie.

Le coût est le facteur le plus important qui détermine si une personne souscrit ou non à une couverture, a déclaré Joseph Poindexter, directeur principal des programmes d’assurance maladie chez HealthCare Access Maryland.

Certains parents, par exemple, inscrivent leurs enfants à Medicaid mais évitent d’acheter une couverture pour eux-mêmes, a-t-il déclaré.

“On dit vraiment de voir des gens qui diront, je vais renoncer au traitement, ou je n’irai pas chez le médecin”, a déclaré Poindexter.

Moins de personnes ont dû faire ce calcul avec les subventions, a déclaré Poindexter, attribuant la baisse des prix à une augmentation de 9% des nouveaux inscrits dans l’État l’année dernière.

___

L’écrivain de l’Associated Press Adam Beam à Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.

Amanda Seitz, Associated Press