Biden profitera de la réunion de la Maison Blanche pour faire pression de toute urgence sur les législateurs afin d’obtenir davantage de financement pour l’Ukraine

Le président Joe Biden prévoit de souligner la nécessité pour le Congrès d’approuver financement supplémentaire pour l’Ukraine lors d’une réunion à la Maison Blanche avec les dirigeants bipartites mercredi après-midi à mesure que la date limite de financement du gouvernement approche.

L’avertissement de Biden exposera, en partie, les revers potentiels que l’Ukraine pourrait subir sur le champ de bataille dans sa lutte en cours contre la Russie. sans aide américaine supplémentaire, Des sources de la Maison Blanche ont déclaré à CNN.

Lorsqu’il rencontrera les dirigeants du Congrès dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche, Biden prévoit d’évoquer l’impact que l’aide américaine a eu sur la bataille de l’Ukraine contre la Russie au cours des deux dernières années et de mettre en garde contre le « coût de l’inaction » alors que la Russie poursuit ses frappes aériennes. et contre-offensive, a indiqué l’une des sources.

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que l’administration avait épuisé les fonds de son autorisation présidentielle de retrait, et a souligné à quel point de nouveaux financements étaient cruciaux pour la poursuite de la défense de l’Ukraine.

“Notre dernier programme d’assistance à la sécurité a été autorisé le 27 décembre”, a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. « Nous le pensions sincèrement lorsque nous l’avons dit à l’époque : c’était le dernier pour lequel nous avions un pouvoir de réapprovisionnement. »

Et tandis que les responsables de la Maison Blanche s’attendent pleinement à ce que les politiques frontalières – sur lesquelles les négociations ont compliqué les négociations sur le paquet supplémentaire – soient abordées lors de la réunion de mercredi, des sources ont déclaré que le plan avant la réunion était que le président essaie de rester largement concentré sur l’Ukraine.

Quelques heures avant la réunion prévue à la Maison Blanche, le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a critiqué Biden pour ne pas avoir reconnu le flot de migrants à la frontière sud comme une crise.

« Au cours du week-end, le président Biden a une fois de plus refusé de décrire la situation à la frontière sud comme une crise. Apparemment, selon le commandant en chef, 10 000 passages frontaliers par jour, et le mois et l’année les plus chargés jamais enregistrés à la frontière, ne constituent pas une crise », a-t-il déclaré.

Mais McConnell a félicité les négociateurs bipartites du Sénat sur la sécurité des frontières pour avoir « progressé vers les améliorations frontalières les plus significatives depuis près de 30 ans ». Ils se rapprochent de la fourniture de solutions sérieuses et durables à la catastrophe humanitaire et de sécurité nationale sans précédent qui se déroule sous la présidence du président Biden.»

McConnell n’a pas directement mentionné la réunion de la Maison Blanche dans ses remarques au Sénat.

La Maison Blanche a constaté des progrès encourageants dans les négociations frontalières ces derniers jours, a déclaré une source, et espère profiter de la réunion pour faire pression sur les législateurs afin qu’ils agissent rapidement une fois qu’un accord sera trouvé sur la partie immigration du paquet supplémentaire.

Concernant la question supplémentaire, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a reconnu que parvenir à un accord « est très complexe », mais a ajouté que les membres des deux côtés savent que « nous devons faire quelque chose pour l’Ukraine. Les yeux de l’histoire sont tournés vers cette salle.

« Il est de la plus haute urgence nationale que les deux partis continuent de travailler ensemble pour adopter le projet de loi supplémentaire », a-t-il déclaré. « Le président Biden a clairement indiqué qu’il était prêt à travailler avec les républicains sur la sécurité des frontières. Mais comme tout le monde le sait, y compris les dirigeants républicains, cela doit être bipartisan.»

Il a ajouté : « Tout accord sur une question est complexe et controversé car la frontière devra bénéficier du soutien des deux côtés de l’allée. Le travail est fait et non sur le supplément. Mais j’ai bon espoir que les négociations continuent dans la bonne direction.»

Biden devrait rencontrer de hauts dirigeants du Congrès et les principaux membres des principaux comités de sécurité nationale. Le président devrait être rejoint par un certain nombre de hauts collaborateurs de son équipe de sécurité nationale, a indiqué une source.