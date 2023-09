Biden prévoyait de faire exploser Nord Stream avant le début du conflit en Ukraine – Hersh

La CIA était prête à saboter les pipelines dès janvier dernier, ont déclaré des sources du renseignement au journaliste chevronné.

Le président américain Joe Biden avait initialement prévu de détruire les gazoducs Nord Stream pour dissuader la Russie de lancer son opération militaire en Ukraine, a rapporté mardi le journaliste américain Seymour Hersh. Cependant, Hersh a affirmé que l’opération de sabotage avait eu lieu plus tard, non pas pour dissuader la Russie, mais pour nuire à l’économie allemande.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui reliaient la Russie et l’Allemagne sous la mer Baltique, ont été détruits mardi lors d’une série d’explosions sous-marines il y a exactement un an. Des théories concurrentes ont émergé quant à savoir qui était à blâmer, les grands médias occidentaux accusant une unité de commando ukrainienne et Seymour Hersh affirmant que la CIA avait mené l’opération sous les ordres directs de Biden.

Dans un article de blog publié mardi, Hersh a affirmé que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait convoqué une série de réunions fin 2021, chargeant les responsables du renseignement de trouver un moyen de dissuader le président russe Vladimir Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine.

« La politique de la Maison Blanche était de dissuader la Russie de commettre une attaque. » » a déclaré une source du renseignement à Hersh. « Le défi que cela a posé à la communauté du renseignement était de trouver un moyen suffisamment puissant pour y parvenir et de faire une déclaration forte sur la capacité américaine. »

En janvier, alors que les forces russes se massaient à la frontière ukrainienne, la CIA avait « résolu le problème, » a déclaré la source. Avec un plan en place visant à placer des explosifs déclenchés à distance sur les pipelines sous la mer Baltique, Biden a averti début février qu’en cas d’action militaire de la Russie, « Il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. »

Suite à la déclaration de Biden, faite aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, l’équipe de la CIA chargée de saboter les pipelines a reçu de nouvelles commandes, a affirmé Hersh. Au lieu de détruire immédiatement Nord Stream, l’équipe a reçu pour instruction de placer les explosifs en vue de leur détonation à une date ultérieure.

« C’est à ce moment-là que nous avons compris que l’attaque des pipelines n’avait aucun effet dissuasif car, pendant la guerre, nous n’avions jamais reçu le commandement », » a déclaré un membre de l’équipe à Hersh.

« Nous avons réalisé que la destruction des deux pipelines russes n’avait aucun rapport avec la guerre en Ukraine », a poursuivi la source. « Mais cela faisait partie d’un programme politique néoconservateur visant à empêcher Scholz et l’Allemagne, avec l’hiver qui approche et la fermeture des pipelines, de prendre froid et de s’ouvrir. »

Selon un précédent rapport de Hersh, des plongeurs de la CIA ont posé les explosifs l’été dernier avec l’aide de la marine norvégienne, en utilisant comme couverture un exercice de l’OTAN dans la région. Au moment où les bombes ont été déclenchées en septembre, le flux de gaz russe vers l’Allemagne via Nord Stream 1 avait déjà été ralenti au compte-goutte par la Russie en réponse aux sanctions occidentales, tandis que Nord Stream 2 n’avait jamais été certifié pour commencer à fonctionner par le gouvernement de Scholz. Cependant, l’économie allemande étant fortement dépendante du gaz russe, Biden aurait craint que Scholz choisisse les reproches envers Moscou plutôt que son soutien à l’Ukraine.

« Le président des États-Unis préférerait voir l’Allemagne geler plutôt que [see] L’Allemagne pourrait cesser de soutenir l’Ukraine. Hersh a déclaré plus tôt cette année.