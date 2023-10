Biden prévoit une rencontre face-à-face avec le Chinois Xi Jinping en Californie

Commentez cette histoire Commentaire

La Maison Blanche a commencé à planifier une réunion en novembre à San Francisco entre le président Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping – une tentative de stabiliser les relations entre les deux pays les plus puissants du monde, selon de hauts responsables de l’administration. « C’est assez sûr » qu’une réunion aura lieu, a déclaré un responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les fiançailles n’ont pas encore été officiellement annoncées. « Nous commençons le processus » de planification, a déclaré le responsable.

Cette réunion en personne sera la première entre les dirigeants des deux plus grandes économies depuis leur rencontre en marge du sommet du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie, en novembre dernier. Là-bas, les deux présidents ont souligné l’importance de la diplomatie face à face et ont exprimé l’espoir de pouvoir remettre les relations entre les États-Unis et la Chine sur les rails.

Mais après que Biden a ordonné d’abattre un ballon espion chinois qui a survolé la zone continentale des États-Unis en février, les liens se sont encore détériorés.

Comment un système météorologique inhabituel a poussé le ballon espion chinois au-dessus des États-Unis

Dans un effort de réengagement, quatre hauts responsables de l’administration Biden se sont rendus à Pékin ces derniers mois, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et l’envoyé pour le climat John F. Kerry. Le mois dernier, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu pendant deux jours avec son homologue chinois, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, à Malte. La Maison Blanche a qualifié ces conversations de « franches, substantielles et constructives ».

Mais les communications entre les hauts responsables militaires américains et leurs homologues à Pékin restent gelées malgré les ouvertures répétées de la partie américaine. En mars, Xi a accusé Washington de diriger les efforts de l’Occident visant à mettre en œuvre « le confinement, l’encerclement et la répression de la Chine » afin de ralentir son développement. Et le mois dernier, la principale agence d’espionnage chinoise, le ministère de la Sécurité d’État, a indiqué dans un message énigmatique et inhabituel sur sa page de réseau social WeChat que les perspectives d’un sommet Xi-Biden dépendraient de la « démonstration » des États-Unis.[ing] assez de sincérité. L’agence de sécurité ne fait généralement pas de commentaires publics, notamment sur la politique étrangère.

Biden, pour sa part, a fait des commentaires – spontanément lors de collectes de fonds ou lors de brefs échanges avec des journalistes – qui ont irrité Pékin. En juin, lors d’une collecte de fonds, il a qualifié Xi de « dictateur » qui n’était pas au courant du ballon espion et a déclaré que le président chinois était « très embarrassé » lorsqu’il a été abattu. Il a également souligné que la Chine rencontrait de « réelles difficultés économiques ».

Néanmoins, Biden a indiqué à plusieurs reprises au cours des derniers mois, il s’attendait à rencontrer Xi – « dans le futur, à court terme », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en juin. Le mois dernier, Xi a sauté le sommet des dirigeants du G20 à New Delhi, ce qui a amené Biden à exprimer sa déception. Mais, a-t-il ajouté, « je vais pouvoir le voir ».

Dans ses remarques devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier, il a souligné sa volonté de « gérer de manière responsable la compétition » entre les deux pays pour éviter un conflit. « Nous sommes favorables à la réduction des risques », a-t-il déclaré, « et non au découplage avec la Chine ».

Les observateurs chinois se sont tournés vers Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco comme cadre de la réunion. Que Xi ne se présente pas, après son absence au G20 et qu’il esquive un discours lors d’un sommet des pays en développement en août, serait une mauvaise image, a déclaré Danny Russel, ancien conseiller pour l’Asie à la Maison Blanche. dans l’administration Obama. « Les gens vont vite conclure que les problèmes économiques et politiques nationaux sont trop importants », a-t-il déclaré. « Il y a un prix à payer pour qu’il ne parte pas. »

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les responsables de l’administration Biden préparent actuellement une réunion à l’APEC. Les Chinois, a déclaré le responsable américain, « veulent le faire ». La Maison Blanche a toutefois décidé d’interdire la participation du plus haut responsable du gouvernement de Hong Kong, John Lee. Lee et 10 autres responsables hongkongais et chinois ont été sanctionnés par Washington en 2020 après avoir mis en œuvre une loi répressive sur la sécurité nationale, imposée par des responsables de Pékin.

Russel, aujourd’hui vice-président pour la sécurité internationale et la diplomatie à l’Asia Society Policy Institute, a déclaré que la seule chose que les deux dirigeants ont en commun est le désir de stabiliser les liens et d’éviter « une crise ou une bagarre internationale » qui pourrait interférer avec leurs agendas nationaux. « Mais aucun d’eux n’est disposé à faire des concessions substantielles », a-t-il déclaré. « Ainsi, quel que soit l’effet calmant qu’aura une réunion, il sera tactique et temporaire. »

Pourtant, a-t-il ajouté, même cela constituerait « une amélioration ».

Au-delà des divergences sur les politiques économiques protectionnistes, la crise américaine des opioïdes est probablement un sujet de tension entre les deux dirigeants. La plupart du fentanyl, un opioïde synthétique qui constitue la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans, est fabriqué au Mexique à partir de précurseurs chimiques en provenance de Chine.

Après que la représentante Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), alors présidente de la Chambre, se soit rendue à Taïwan en août 2022, Pékin a annoncé qu’il gelait la coopération en matière de lutte contre les stupéfiants et d’application des lois avec Washington. Les États-Unis ont pressé la Chine de reprendre sa coopération, tout en ciblant également certains trafiquants et individus basés en Chine par des sanctions.

Pékin, pour sa part, a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils assouplissent les contrôles à l’exportation sur des technologies clés telles que les semi-conducteurs avancés. Raimondo a déclaré en août qu’elle avait rejeté un appel des autorités chinoises à annuler ces contrôles, arguant qu’ils avaient été imposés pour des raisons de sécurité nationale. Au lieu de cela, ils ont convenu de créer un nouveau groupe de travail sur les questions commerciales, qui servirait de forum pour discuter des questions de commerce et d’investissement.

D’autres sujets de discussion attendus entre les deux dirigeants sont la répression chinoise contre entreprises étrangères suite à l’élargissement d’une loi contre-espionnage et à la libération d’Américains détenus.