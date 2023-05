Biden prévoit une nouvelle répression en Chine – médias – RT World News

Le président américain a l’intention de restreindre les investissements dans l’industrie de la défense du pays asiatique, a rapporté Axios

Le président américain Joe Biden est en train de finaliser un décret visant à restreindre les investissements américains dans l’industrie de la défense chinoise, a rapporté Axios vendredi. Cette décision renforcera encore une campagne que Pékin appelle « coercition économique ».

La commande sera publiée plus tard cet été, a déclaré Axios, citant des sources anonymes. Des rumeurs d’une ordonnance imminente ont circulé dans les médias américains depuis avril, mais des sources d’Axios ont déclaré que les travaux sur le décret avaient été ralentis par les efforts de Washington pour convaincre ses alliés du G7 d’émettre des restrictions similaires.

« De nets progrès » sur cette question a été faite au sommet du G7 au Japon ce mois-ci, a déclaré une source.

On ne sait pas dans quelle mesure l’ordonnance définira la Chine « industrie de la défense ». Le complexe militaro-industriel chinois appartient presque entièrement à l’État et a déjà été sanctionné par l’administration Biden. Au lieu de cela, le décret couvrira « les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique », Bloomberg a rapporté le mois dernier, notant que ces technologies ont toutes des applications militaires.















Biden a déjà tenté d’étrangler les progrès technologiques de Pékin, imposant des contrôles à l’exportation en octobre dernier pour bloquer la vente à la Chine du matériel et des logiciels utilisés pour produire des semi-conducteurs. En outre, les États-Unis sont actuellement en pourparlers avec le Japon, la Corée du Sud et Taïwan pour officialiser la soi-disant «Alliance puce 4», que Pékin considère comme une tentative d’exclure la Chine des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Alors que Biden et ses responsables justifient ces mesures par des raisons de sécurité nationale, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a affirmé le mois dernier que Washington « Le véritable objectif est de priver la Chine de ses droits au développement. C’est de la pure coercition économique.

Pékin a répondu aux contrôles des exportations de semi-conducteurs en nature, interdisant aux puces fabriquées par la société américaine Micron d’être utilisées dans son infrastructure nationale et enquêtant sur l’entreprise pour le potentiel « Risques de sécurité du cyberespace. »

« Nous ne cherchons pas à nous dissocier de la Chine, nous cherchons à réduire les risques et à diversifier nos relations avec la Chine », Biden a déclaré à la fin du sommet du G7. Cependant, un communiqué conjoint publié par le groupe a accusé la Chine de représenter une menace militaire et économique pour les États-Unis et ses alliés, ce à quoi Pékin a répondu en condamnant le « anti-Chine » recueillir et déposer une plainte officielle auprès du gouvernement japonais.