Le président Joe Biden envisage de lancer un appel direct au peuple américain pour qu’il continue à financer Ukraine et Israël au milieu de leurs efforts de guerre dans un discours prononcé jeudi dans le Bureau Ovale, selon deux responsables de l’administration.

Le discours aux heures de grande écoute aura lieu à la veille de la demande de la Maison Blanche de 100 milliards de dollars au Congrès pour fournir de l’aide et des ressources à l’Ukraine, à Israël, à Taiwan et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Biden devrait faire valoir que le soutien à l’Ukraine et à Israël est une question de sécurité nationale américaine alors que le monde se trouve à un point d’inflexion.

« Il va faire valoir que le coût de l’inaction et du retrait est bien plus élevé », selon un responsable.

L’administration Biden a rendu en août son dernier soi-disant demande de financement supplémentaire, qui englobe des demandes uniques au-delà des programmes gouvernementaux traditionnels. La proposition demandait 24,1 milliards de dollars pour aider l’Ukraine jusqu’à la fin de l’année, mais le Congrès n’a pas réussi à l’approuver lors du processus d’approbation d’un financement fédéral à court terme.

Alors qu’il regardait les horribles scènes de violence se dérouler en Israël, Biden a exprimé ces derniers jours à ses principaux conseillers son désir de parler directement au peuple américain de l’importance de soutenir les alliés des États-Unis qui ripostent aux attaques spontanées.

Ce désir a déclenché des journées de planification et de rédaction de discours pour le discours de Biden aux heures de grande écoute jeudi, qui sera prononcé depuis le bureau ovale, a déclaré à CNN un haut responsable de l’administration. Le président a clairement indiqué à ses conseillers que son discours devrait souligner que le soutien des États-Unis à l’Ukraine et à Israël n’est pas seulement un message puissant à envoyer au monde, mais aussi une question de sécurité nationale américaine.

Les conseillers s’attendent à ce que, comme pour tout discours important, le président lui-même apporte la touche finale et modifie les remarques préparées dans les heures précédant le discours. Biden a travaillé sur le discours avec ses principaux collaborateurs tout au long de la semaine, y compris sur le vol de retour d’Israël mercredi, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche.

L’opinion publique concernant l’aide américaine est mitigée.

Dans un récent sondage CNN, presque toutes les personnes interrogées étaient favorables au peuple israélien à la suite des attaques surprises lancées par le Hamas, mais il n’y avait pas de consensus clair sur le niveau approprié d’implication américaine. Un tiers (35 %) ont déclaré que les États-Unis fournissaient le montant adéquat de l’aide – et 36 % ne savaient pas si le niveau de l’aide américaine était approprié. Les États-Unis fournissent depuis longtemps une aide en matière de sécurité à Israël, qui reçoit environ 4 milliards de dollars par an dans le cadre d’un protocole d’accord de 10 ans. La nouvelle demande fournirait des milliards supplémentaires.

En revanche, le soutien apporté au maintien de l’aide à l’Ukraine a considérablement diminué depuis l’invasion non provoquée de la Russie en février 2022. Sondage CNN d’août ont constaté que 55 % des personnes interrogées ont déclaré que le Congrès ne devrait pas accorder davantage de fonds pour aider l’Ukraine. La division partisane s’est également creusée : près des trois quarts des républicains s’opposent à un financement accru pour l’Ukraine, tandis que 62 % des démocrates y sont favorables.

Depuis l’invasion russe, la Maison Blanche et le Congrès ont fourni plus de 75 milliards de dollars de financement à Kiev, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a promis lundi aux dirigeants européens que les États-Unis seraient en mesure d’obtenir un soutien pour une aide supplémentaire et, dans une interview avec Sky News, a déclaré que Washington pouvait se permettre de financer deux efforts de guerre à la fois.

« Les Américains peuvent certainement se permettre de se tenir aux côtés d’Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. »

Les prochaines remarques de Biden, annoncées pour la première fois mercredi, font suite à sa visite en temps de guerre au Moyen-Orient, qui s’est poursuivie même après qu’une explosion a ravagé un hôpital à Gaza. Alors que son escale prévue à Amman, en Jordanie, pour rencontrer les dirigeants arabes a été annulée au moment même où le président s’apprêtait à quitter la Maison Blanche, Biden a passé des heures sur le terrain à Tel Aviv.

Mercredi, les responsables ont cherché à minimiser l’annulation, affirmant qu’il était naturel que le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne retourne en Cisjordanie pour pleurer les morts. Plus tard, Biden s’est moqué de la suggestion selon laquelle il était déçu que la réunion ait été annulée.

« Déçu? Écoute, je suis venu pour faire quelque chose. Je l’ai fait », a-t-il déclaré. « Peu de gens pensaient que nous pouvions y parvenir, et peu de gens veulent être associés à un échec. »

Pour Biden, un voyage au cours des premiers jours d’un conflit potentiellement prolongé constituait le test ultime de sa confiance – construite au fil des décennies – dans le fait que se retrouver dans la même pièce peut influencer les gens et les événements.

Les États-Unis, l’Égypte et Israël ont tous indiqué qu’ils étaient prêts à envoyer de l’aide à Gaza, à la suite de la visite très médiatisée de Biden.

lors d’une réunion qui s’est déroulée bien au-delà de ce que les responsables attendaient, Biden a cherché à utiliser sa relation de plusieurs décennies avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – une relation qui a subi d’importantes tensions au cours de l’année écoulée – pour offrir des conseils et obtenir des engagements sur le flux de l’aide humanitaire. aide à Gaza.

Auparavant, des responsables avaient déclaré que Biden aborderait le dirigeant israélien avec des « questions difficiles » sur la voie à suivre et les intentions d’Israël alors qu’il cherche à éliminer le Hamas à Gaza. S’exprimant plus tard, Biden a donné un aperçu de la manière dont ces conversations se sont déroulées, ou du moins de sa version des choses.

« Je mets en garde ceci : même si vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle », a déclaré Biden à son auditoire, composé d’Israéliens et d’Américains.

« Je sais que les choix ne sont jamais clairs ni faciles pour les dirigeants », a poursuivi Biden, rappelant les erreurs commises par les États-Unis après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. « Il y a toujours un coût, mais cela nécessite d’être délibéré et de poser des questions très difficiles. Cela nécessite de la clarté sur les objectifs et une évaluation honnête pour savoir si le chemin que vous empruntez permettra d’atteindre ces objectifs.

MJ Lee de CNN a contribué à ce rapport.

Pour plus d’actualités et de newsletters CNN, créez un compte sur CNN.com