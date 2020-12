Biden a déclaré qu’il gouvernerait différemment du président Barack Obama, et il a reconnu que l’expulsion de personnes qui n’avaient commis aucun crime autre que le franchissement de la frontière serait « grosse erreur. «

« Il a fallu trop de temps pour bien faire les choses », a déclaré Biden lors du deuxième débat présidentiel. « Je serai président des États-Unis, pas vice-président des États-Unis. »

Alors que Biden promet une nouvelle façon d’aborder l’immigration, ses conseillers incluent ceux qui ont dirigé la politique d’Obama. Il est également confronté à de nombreux défis en matière d’application de la loi en matière d’immigration:

Les agences du Département de la sécurité intérieure chargées de l’application des lois – Immigration and Customs Enforcement (ICE) et US Customs and Border Protection – sont secrètes, ont suivi de près le programme d’immigration agressif du président Trump et sont lentes à changer. Ils ont également des syndicats qui ont approuvé Trump.

L’arriéré du tribunal de l’immigration du ministère de la Justice a plus que doublé – pour atteindre 1,2 million d’affaires – et les juges font pression pour un tribunal plus indépendant et transparent.

Les passeurs dans des régions telles que l’Amérique centrale bénéficieront probablement de l’approche plus douce attendue de Biden en matière d’immigration. Les attaques aux frontières se sont multipliées ces derniers mois et les migrations massives à la frontière pourraient mettre en péril le programme du nouveau président, ainsi que celui d’Obama et de Trump.

Le plan d’application immédiat de Biden en matière d’immigration consiste à faire une pause.

Il a approuvé un moratoire sur les expulsions pendant les 100 premiers jours de sa présidence, un changement majeur. Il s’est également engagé à rétablir ce qu’il a appelé des «priorités d’application judicieuses» – une approche ciblant les personnes qui constituent une menace pour la sécurité nationale ou qui ont un casier judiciaire. Biden mettrait également fin aux raids sur les lieux de travail, comme l’a fait Obama, et arrêterait la déportation d’anciens combattants américains.

« Cibler des personnes qui n’ont jamais été condamnées pour une infraction pénale grave et qui ont vécu, travaillé et contribué à notre économie et à nos communautés pendant des décennies est la définition de contre-productif », a déclaré Biden dans sa plate-forme de campagne.

Mais Obama s’est également fixé comme priorité de cibler les récents passages frontaliers, qui ont représenté le plus grand nombre d’expulsions ces dernières années, et Biden n’a pas encore pleinement expliqué comment il gérerait un afflux important d’immigrants.

Biden a rejeté la politique de Trump consistant à séparer les parents et les enfants à la frontière ou à les forcer à attendre au Mexique leurs audiences d’asile aux États-Unis. Le président élu a déclaré qu’il ne séparerait pas les parents et les enfants et mettrait immédiatement fin aux protocoles de protection des migrants de Trump. Il a également déclaré qu’il augmenterait le nombre de juges d’immigration, d’agents d’asile et d’aide humanitaire à la frontière pour juger des affaires.

Il a déclaré qu’il «mettrait fin à la détention de longue durée» et élargirait un programme qui permet aux immigrants de rester libres aux États-Unis, souvent avec des moniteurs de cheville, pour s’assurer qu’ils se présentent à leurs audiences. Il a déclaré qu’il travaillerait également avec des organisations confessionnelles pour s’assurer que les immigrants, en particulier les enfants, soient transférés «le plus rapidement possible» vers des lieux sûrs.

En outre, il a déclaré qu’il mettrait fin aux centres de détention à but lucratif et maintiendrait les installations selon les «normes de soins les plus élevées».

Les défenseurs des immigrants disent qu’il reste des questions importantes, telles que celle de savoir si Biden autoriserait le gouvernement à accepter l’aide des shérifs locaux et d’autres personnes désireuses d’aider l’ICE à détenir des immigrants.

«Jusqu’à présent, l’équipe de transition n’a pas fourni suffisamment de détails», a déclaré César Cuauhtémoc García Hernández, professeur de droit à l’Université de Denver.

D’autres disent que l’on ne sait pas combien de temps Biden sera en mesure de renverser la politique de Trump, laissant les immigrants de longue date aux États-Unis vulnérables à l’expulsion.

‘Biden peut-il entrer et dire:’ Ne fais pas ça? A déclaré Lena Graber, avocate principale au Centre de ressources juridiques des immigrants, basé à San Francisco. « Je ne sais pas à quelle vitesse vous pouvez changer cela. »

Les législateurs favorables à l’application de la loi sont également susceptibles de poursuivre Biden alors que les demandeurs d’asile inondent la frontière après l’entrée en vigueur de sa politique.