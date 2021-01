Dans une interview sur «GPS» sur CNN, Jake Sullivan, qui à 44 ans deviendra le plus jeune conseiller à la sécurité nationale depuis plus d’un demi-siècle, a également déclaré que dès que l’Iran serait rentré en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 – ce qu’il a aidé négocier sous le président Barack Obama – il y aurait une «négociation de suivi» sur ses capacités de missiles.

Pris ensemble, les deux déclarations de M. Sullivan ont indiqué à quelle vitesse la nouvelle administration serait plongée dans deux problèmes complexes de contrôle des armements, alors même que M. Biden cherche à faire face à la pandémie de coronavirus et aux chocs économiques qu’elle a causés. Mais la première question à se poser, le renouvellement du nouveau départ, sera rendue plus complexe en raison du vœu de M. Biden de garantir que Moscou paie pour le piratage de plus de 250 réseaux gouvernementaux et privés américains, une intrusion qui semble maintenant beaucoup plus étendue que première pensée.

M. Biden a déclaré qu’après que le gouvernement ait officiellement déterminé qui était responsable de l’attaque, «nous répondrons, et probablement en nature». Mais cela signifie agir pour punir la Russie tout en empêchant New Start – un vestige de l’époque où le nucléaire plutôt que le cyber était le problème dominant entre les deux pays – de l’expiration et du déclenchement d’une nouvelle course aux armements.

M. Sullivan a cité la maîtrise des armements comme l’un des rares domaines où Moscou et la nouvelle administration pourraient coopérer. Prolonger le traité, qui n’exigerait pas une intervention du Sénat, serait le premier test pour déterminer si cette coopération est possible.

Le président Trump, qui s’est retiré de plusieurs autres traités avec la Russie au cours des quatre dernières années, avait initialement insisté pour que la Chine rejoigne également l’accord bilatéral, sinon les États-Unis ne le renouvelleraient pas à l’expiration du 5 février. demande. Mais dans les semaines précédant les élections, les négociations sur la prolongation de l’accord ont perdu de leur élan, soit à cause des nouvelles demandes américaines, soit parce que les Russes ont conclu que M. Trump était susceptible de perdre.

«Nous devrons envisager de prolonger ce traité dans l’intérêt des États-Unis», a déclaré M. Sullivan.