Miguel Cardona, le premier commissaire latino-américain de l’éducation publique du Connecticut, a dirigé les écoles de l’État en réponse à Covid-19.

Le président élu Joe Biden devrait choisir Miguel Cardona, commissaire à l’éducation publique du Connecticut, être son secrétaire du ministère de l’Éducation, selon plusieurs sources. Avec sa nomination, Biden tiendra sa promesse de sélectionner un éducateur d’école publique pour diriger le département et de poursuivre son objectif de créer le cabinet le plus diversifié de l’histoire américaine.

Cardona a commencé sa carrière à Meriden, dans le Connecticut, en tant qu’enseignant d’école élémentaire qui est rapidement devenu directeur d’école et finalement premier commissaire à l’éducation latino de l’État. Le Caucus hispanique du Congrès a exhorté Biden à proposer la candidature de Cardona, écrivant que son «bilan des réalisations démontre qu’il est capable et qualifié pour diriger», tout en notant qu’en tant que «dirigeant portoricain, il apportera une voix appréciée et diversifiée à l’armoire. »

Le président élu Joe Biden a choisi Miguel Cardona, le commissaire à l’éducation du Connecticut et ancien enseignant d’une école publique, pour servir de secrétaire à l’éducation, ont déclaré trois personnes proches de sa décision. @AP. https://t.co/x1ME46gFO4 – AP Politics (@AP_Politics) 22 décembre 2020

S’il est confirmé par le Sénat, Cardona ne sera pas le premier secrétaire latino-américain à l’éducation. Cette distinction appartient à Lauro Cavasos, qui a servi sous les présidents Ronald Reagan et George HW Bush et a été le seul secrétaire à l’éducation à servir sous deux présidents. Mais l’expérience de Cardona fait de lui un départ des récents chefs de département de l’éducation. Selon une interview avec le Connecticut Mirror, Cardona est né dans un projet de logement dans le Connecticut, parlant uniquement espagnol lorsqu’il a fréquenté l’école pour la première fois, lui donnant le point de vue des 5 millions d’étudiants à travers les États-Unis qui sont identifiés comme des «apprenants de la langue anglaise». Cardona a également fréquenté deux universités publiques: la Central Connecticut State University pour son baccalauréat en éducation et l’Université du Connecticut pour sa maîtrise en éducation bilingue / biculturelle et un doctorat en éducation.

En revanche, l’actuelle secrétaire à l’éducation Betsy DeVos est née dans une famille de milliardaires et a fréquenté plusieurs écoles privées; Arne Duncan et John King Jr., qui ont servi sous le président Barack Obama, ont tous deux fréquenté les universités de la Ivy League.

«La passion que j’ai pour l’éducation publique découle de ma conviction que c’est le meilleur levier pour le succès économique et la prospérité dans le Connecticut», a déclaré Cardona en février lors de son audience de nomination. «Et la conviction que l’éducation publique est toujours le grand égalisateur. C’était pour moi.

Le plan d’éducation de Biden, brièvement expliqué

La compétence du gouvernement fédéral en matière d’éducation de la maternelle à la 12e année est limitée. Mais comme Libby Nelson l’a rapporté pour Vox l’année dernière, un élément central du plan de Biden, parallèlement à l’augmentation de la rémunération des enseignants, est un engagement à tripler le financement envoyé aux écoles et aux districts à faible revenu à près de 50 milliards de dollars:

La recherche a révélé que l’augmentation des dépenses fait une différence, en particulier pour les étudiants à faible revenu. Un 2015 papier a examiné l’effet à long terme des décisions de justice qui ont forcé les États à dépenser plus pour les districts à faible revenu et a constaté qu’une augmentation des dépenses de 10% chaque année de la maternelle à la 12e année conduisait les élèves à terminer quelques mois d’école de plus, pour gagner 7,25 pour cent de plus et d’être moins susceptible d’être pauvre.

Mais alors que c’était le cadre que Biden avait initialement établi lors de sa campagne, 2020 a provoqué une vague de nouveaux problèmes pour les écoles. Avec peu de directives fédérales, les systèmes scolaires à travers le pays ont été laissés pour trouver les choses par eux-mêmes dans la pandémie, avec des autorités étatiques et locales appelant à savoir s’il faut renvoyer les enfants dans les bâtiments scolaires, aller à distance ou faire un hybride des deux cet automne. Pendant ce temps, les enfants de couleur, les enfants vivant dans la pauvreté et les étudiants handicapés ont été confrontés aux plus grands désavantages. Une étude publiée par McKinsey & Co plus tôt ce mois-ci a révélé que les étudiants blancs avaient un retard de un à trois mois en mathématiques, tandis que les étudiants de couleur étaient en moyenne de trois à cinq mois. Pendant ce temps, 75% des enseignants considèrent le manque d’outils technologiques et d’Internet à haut débit des élèves comme un obstacle majeur à la scolarisation à distance.

La préoccupation de Biden est maintenant de ramener rapidement les élèves en classe; s’il reste un débat, les écoles ne semblent pas être les principales sources de propagation virale dans cette pandémie, écrit Anna North de Vox. Biden s’est récemment engagé à rouvrir les écoles d’ici la fin de ses 100 premiers jours, ce qui lui donnerait jusqu’au 30 avril, date à laquelle la plupart des écoles publiques se préparent à terminer l’année scolaire.

Aujourd’hui, j’annonce les principales priorités du COVID-19 pour les 100 premiers jours de mon administration: – Tout le monde porte un masque

– 100 millions de vaccinations

– Rouvrir la majorité des écoles Avec ces étapes, nous pouvons changer le cours de la maladie et changer la vie en Amérique pour le mieux. – Joe Biden (@JoeBiden) 8 décembre 2020

Cardona a été nommé au ministère de l’Éducation du Connecticut en août 2019, donc la majeure partie de son mandat a été consacrée à aider les écoles à diriger dans la pandémie Covid-19.

Cardona a souligné que «le temps d’enseignement en personne» est le meilleur moyen de remédier «aux revers éducatifs et au bilan socio-émotionnel causé par Covid-19». Cependant, le Connecticut Mirror rapporte que seul un tiers environ des élèves des écoles publiques de l’État peuvent fréquenter l’école en personne à plein temps. The Mirror écrit que Cardona a fait pression pour que les écoles rouvrent tout en «marchant[ing] une corde raide politique »pour éviter les affrontements avec les syndicats d’enseignants qui ont largement poussé les écoles publiques à rester fermées.

Le 17 décembre, Cardona a écrit un article d’opinion adressé aux éducateurs du Connecticut sur les difficultés que les écoles ont rencontrées pour naviguer dans la pandémie. «En tant que père de deux enfants fréquentant une école en personne dans le même district où les membres de la famille proche travaillent quotidiennement», a-t-il écrit, «je tiens à préciser que je ne vous demanderais pas, à vos collègues et aux membres de votre famille de placer vous-mêmes dans une situation où je ne voudrais pas moi-même que mes proches travaillent et apprennent.