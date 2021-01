Biden prévoit de publier presque toutes les doses disponibles pour accélérer les vaccinations

Le président élu Joseph R. Biden Jr. prévoit de publier presque toutes les doses de vaccin disponibles contre le coronavirus «pour s’assurer que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus tôt possible», a déclaré vendredi l’équipe de transition de Biden, une décision qui représente une rupture nette avec la pratique de l’administration Trump de retenir une partie du vaccin. L’annonce a coïncidé avec une lettre de huit gouverneurs démocrates – dont Andrew M. Cuomo de New York et Gretchen Whitmer du Michigan, qui se sont tous deux affrontés avec le président Trump – implorant l’administration actuelle de libérer toutes les doses disponibles aux États dès que possible. . «Le fait de ne pas distribuer ces doses aux États qui les demandent est inadmissible et inacceptable», ont écrit les gouverneurs. dans la lettre, qui a été obtenu par le New York Times et envoyé vendredi au secrétaire de la santé, Alex M. Azar II, et au général Gustave F. Perna, qui est en charge de la distribution des vaccins. «Nous exigeons que le gouvernement fédéral commence immédiatement à distribuer ces doses réservées aux États», indique la lettre.

Étant donné que les deux vaccins avec approbation d’urgence nécessitent deux doses, l’administration Trump a retenu environ la moitié de son approvisionnement pour s’assurer que ceux déjà vaccinés reçoivent la dose de rappel. Le déploiement du vaccin a été perturbé depuis le début.

Jeudi, l’administration Trump avait expédié plus de 21 millions de doses de vaccin, et des millions d’autres étaient déjà entre les mains du gouvernement fédéral. Pourtant, seulement 5,9 millions de personnes avaient reçu une dose. Les responsables de la santé publique des États et locaux, déjà submergés par la hausse des infections, ont du mal à administrer le vaccin aux travailleurs des hôpitaux et aux Américains âgés à risque, tandis que la plupart des gens ne savent pas quand ils pourraient être protégés. M. Biden a promis que 100 millions de doses du vaccin seraient administrées avant son 100e jour de fonction. La libération de la grande majorité des doses de vaccin augmente le risque que les secondes doses ne soient pas administrées à temps. Des responsables de la Food and Drug Administration – des experts dont M. Biden s’est engagé à suivre les conseils – ont pris la parole fortement contre changer le calendrier de dosage, qualifiant une telle décision de «prématurée et non solidement ancrée dans les preuves disponibles». Un responsable de la transition, s’exprimant de manière anonyme pour donner un aperçu de la réflexion du président élu, a déclaré qu’il utiliserait la Loi sur la production de défense, si nécessaire, pour s’assurer que suffisamment de doses sont disponibles. Cependant, le responsable a également noté que l’équipe de Biden a « confiance en nos fabricants pour qu’ils puissent produire suffisamment de vaccins pour garantir que les gens puissent recevoir leur deuxième dose en temps opportun, tout en obtenant également leur première dose à plus de personnes. »

Un porte-parole de l’opération Warp Speed, l’initiative de vaccination de l’administration Trump, a publié une déclaration critiquant vivement l’approche de M. Biden. «Si le président élu Biden appelle à la distribution de vaccins en sachant qu’il n’y aurait pas de deuxième dose disponible, cette décision est sans science ni données et est contraire à l’étiquette approuvée par la FDA», a déclaré le porte-parole, Michael Pratt. «Si le président élu Biden suggère que le nombre maximum de doses devrait être rendu disponible, tout en garantissant qu’une deuxième dose de vaccin sera présente lorsque le patient se présentera, alors cela se produit déjà.» Un porte-parole de l’équipe de transition, TJ Ducklo, a déclaré que M. Biden «estime que nous devons accélérer la distribution du vaccin tout en continuant à garantir que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus rapidement possible». « Il soutient la libération immédiate des doses disponibles et pense que le gouvernement devrait cesser de retenir l’approvisionnement en vaccins afin que nous puissions obtenir plus de vaccins dans les bras des Américains maintenant », a déclaré M. Ducklo. « Il partagera des détails supplémentaires la semaine prochaine sur la manière dont son administration commencera à libérer les doses disponibles lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier. » La Dre Leana Wen, urgentologue et experte en santé publique à la George Washington University School of Public Health, s’est dite surprise et préoccupée par la nouvelle stratégie, qui semblait offrir une solution incongrue avec les plus gros problèmes du déploiement du vaccin. La distribution a échoué en grande partie en raison d’un manque de capacité d’administration et de plusieurs obstacles logistiques, plutôt que d’une grave pénurie de doses. «Ce n’est pas le problème que nous essayons de résoudre en ce moment», a déclaré le Dr Wen. Pour qu’un tel plan fonctionne, a ajouté le Dr Wen, l’administration Biden devra être confiante à la fois dans des tactiques de distribution améliorées et une production de vaccin suffisante, «afin que tous ceux qui reçoivent la première dose du vaccin recevront la seconde en temps opportun. « Si un nombre élevé de secondes doses retardées se produit – en se dérobant ostensiblement aux schémas thérapeutiques présentés dans les essais cliniques – «cela risque de saper considérablement la confiance du public dans les vaccins», a déclaré le Dr Wen. Le délai recommandé pour l’administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech est de 21 jours plus tard et de 28 jours pour le vaccin Moderna.