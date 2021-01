Biden prévoit de publier presque toutes les doses de vaccin disponibles dans le but d’accélérer la livraison.

«Il soutient la libération immédiate des doses disponibles et estime que le gouvernement devrait cesser de retenir l’approvisionnement en vaccins afin que nous puissions obtenir plus de vaccins dans les bras des Américains maintenant. Il partagera des détails supplémentaires la semaine prochaine sur la façon dont son administration commencera à libérer les doses disponibles lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

«Le président élu estime que nous devons accélérer la distribution du vaccin tout en continuant à garantir que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus rapidement possible», a déclaré TJ Ducklo, porte-parole de l’équipe de transition.

Le président élu Joseph R. Biden Jr. prévoit de publier presque toutes les doses de vaccin anti-coronavirus disponibles «pour s’assurer que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus rapidement possible», une rupture brutale avec la pratique de l’administration Trump de retenir une partie du vaccin , a déclaré vendredi l’équipe de transition de Biden.

Jeudi, l’administration Trump avait expédié plus de 21 millions de doses de vaccin, et des millions d’autres étaient déjà entre les mains du gouvernement fédéral. Pourtant, seulement 5,9 millions de personnes les avaient reçues. Les responsables de la santé publique des États et locaux, déjà submergés par la hausse des infections, ont du mal à administrer le vaccin aux travailleurs des hôpitaux et aux Américains âgés à risque, tandis que la plupart des gens ne savent pas quand ils pourraient être protégés.

La libération de la grande majorité des doses de vaccin va à l’encontre de la recommandation des responsables de la Food and Drug Administration – des experts dont M. Biden s’est engagé à suivre les conseils. Mais un responsable de la transition, s’exprimant de manière anonyme pour donner un aperçu de la réflexion du président élu, a déclaré qu’il utiliserait la Loi sur la production de défense, si nécessaire, pour s’assurer que suffisamment de doses sont disponibles.