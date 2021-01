Biden prévoit de publier les vaccins COVID-19 disponibles au lieu de se retenir pour les secondes doses

WASHINGTON – L’administration entrante de Biden a annoncé vendredi un plan visant à prioriser la première dose du vaccin COVID-19, en faisant vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible.

Les responsables fédéraux de l’administration Trump ont retenu suffisamment de doses de vaccin pour garantir des injections de rappel à tous ceux qui ont reçu la première dose.

Mais l’équipe de transition de Biden a déclaré vendredi qu’il n’était pas logique de retenir le vaccin à un moment où plus d’Américains meurent qu’à n’importe quel moment de la pandémie. Au lieu de cela, ils veulent recevoir des injections dans plus de bras, puis faire un suivi avec des secondes doses plus tard.

« Le président élu estime que nous devons accélérer la distribution du vaccin tout en continuant à garantir que les Américains qui en ont le plus besoin l’obtiennent le plus rapidement possible », a déclaré le porte-parole TJ Ducklo dans un communiqué envoyé aux USA AUJOURD’HUI. Biden « soutient la libération immédiate des doses disponibles. , et estime que le gouvernement devrait cesser de restreindre l’approvisionnement en vaccins afin que nous puissions obtenir plus de vaccins dans les bras des Américains maintenant.

Après une lueur d’espoir lorsque les premiers vaccins ont été approuvés le mois dernier, la campagne de vaccination du pays a démarré lentement. Sur 29,4 millions de doses distribuées, environ 5,9 millions ont été administrées, soit 28%, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’American Hospital Association estime que le pays devrait vacciner 1,8 million de personnes par jour, chaque jour, du 1er janvier au 31 mai, pour atteindre l’objectif d’une immunité généralisée d’ici l’été. C’est aussi appelé «immunité de troupeau» et impliquerait de vacciner au moins 75% de la population.

Les deux vaccins dont l’utilisation est autorisée ont été étudiés dans un schéma à deux doses, les doses de Pfizer-BioNTech étant administrées à 21 jours d’intervalle et celles de Moderna à 28 jours d’intervalle.

Le choix «plus sûr» est de s’en tenir au régime étudié, a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale. Mais elle pense qu’il est logique pour le moment de suivre le modèle britannique, où les responsables ont déclaré que les gens pouvaient attendre jusqu’à 12 semaines pour obtenir le deuxième coup.

Deux nouvelles variantes du virus, l’une liée à la Grande-Bretagne et l’autre à l’Afrique du Sud et au Brésil, semblent augmenter la transmissibilité du virus – bien que ce ne soit pas un risque de maladie grave – augmentant l’urgence d’introduire le vaccin dans les armes, a-t-elle déclaré.

« En raison du fait que ces variantes se répandent dans le monde entier et deviennent endémiques, nous devons vraiment vacciner autant de personnes que possible », a déclaré Iwasaki, dont l’état d’origine du Connecticut a annoncé avoir trouvé deux cas locaux de la variante britannique jeudi.

Il y a des raisons biologiques de croire que les vaccins seront encore plus efficaces avec un intervalle de 8 à 12 semaines entre les injections plutôt que de 3 à 4 semaines, a-t-elle déclaré.

Le premier coup alerte le système immunitaire contre le virus, qui semble très efficace à court terme. Le deuxième plan soutient la «mémoire» et la protection à long terme, a-t-elle déclaré, ce qui prend un certain temps pour que le corps se construise.

«Vous voulez vraiment donner à votre système immunitaire le temps de développer ces choses et ensuite obtenir un rappel», a déclaré Iwasaki.

Il était logique au début de la pandémie de tester le vaccin avec un court intervalle entre les deux injections, à la fois pour accélérer les études de recherche et pour promouvoir une immunité complète le plus rapidement possible.

«Cela a du sens dans une pandémie», a déclaré Iwasaki, mais la lenteur du déploiement du vaccin et l’urgence du besoin actuel appellent une nouvelle stratégie.

Cependant, changer de stratégie à mi-parcours pourrait semer la confusion et potentiellement douter du vaccin, a-t-elle averti, et tout changement devrait être associé à une «bonne campagne publique pour promouvoir cette idée».

Les gens doivent reconnaître qu’ils restent vulnérables au virus entre les deux tirs et doivent continuer à porter des masques, maintenir la distance, se laver les mains fréquemment et éviter les foules, en particulier à l’intérieur, a-t-elle déclaré.

Ducklo a déclaré que Biden partagerait des détails supplémentaires la semaine prochaine sur la manière dont son administration s’engagera dans la pandémie lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Le plan de Biden visant à modifier le plan de distribution des vaccins a été signalé pour la première fois par CNN.

Contribution: Joey Garrison de USAY TODAY; Presse associée.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com et Adrianna Rodriguez à Arodriguez@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.