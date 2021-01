Cette combinaison de photos créée le 22 octobre 2020 montre l’ancien président Donald Trump et l’actuel président Joe Biden lors du dernier débat présidentiel à Nashville, Tennessee, le 22 octobre 2020. | Brendan Smialowski, Jim Watson / AFP via Getty Images

Les membres de l’équipe de Biden ont déjà signalé leur intention de poursuivre plusieurs des politiques de Trump du Venezuela à l’Ukraine en passant par Israël et même la Chine.

Le président Joe Biden a promis une rupture nette avec les années Trump en matière de politique étrangère américaine. Mais selon les récentes déclarations du nouveau secrétaire d’État de Biden et d’autres hauts fonctionnaires, il y aura probablement plus de continuité que de changement, du moins pendant un certain temps.

Il ne reste que trois jours dans la nouvelle administration, mais les membres de l’équipe de Biden ont déjà signalé leur intention de poursuivre plusieurs des politiques menées par le président Donald Trump pendant sa présidence, du Venezuela à l’Ukraine en passant par Israël et même la Chine.

Beaucoup de ces détails sur les plans de politique étrangère de Biden sont apparus mardi lors de l’audience de confirmation du secrétaire d’État désigné Antony Blinken, un jour avant que Biden n’asserment ses fonctions de président.

Blinken a déclaré que les États-Unis continueraient de reconnaître Juan Guaidó en tant que président par intérim du Venezuela, une décision prise par l’administration Trump en janvier 2019 dans le cadre de ses efforts pour destituer le dictateur du pays, Nicolás Maduro. Blinken a ajouté que la nouvelle équipe continuerait également de sanctionner Maduro et son gouvernement, mais «plus efficacement».

Blinken a également déclaré que l’administration Biden continuerait à s’entraîner et à envoyer des armes meurtrières à l’armée ukrainienne alors qu’elle tentait de repousser les forces russes dans l’est du pays. Trump a approuvé la vente d’armes antichar à l’Ukraine en 2017, une décision que l’administration Obama avait refusé de faire et dont certains craignaient une escalade du conflit de sept ans.

Le nouveau haut diplomate a déclaré que Biden s’opposerait à l’achèvement du pipeline Nord Stream 2 entre l’Allemagne et la Russie. L’administration Trump a sanctionné la Russie pour ce plan en 2019, affirmant que le système de livraison de pétrole de 11 milliards de dollars rendrait le cœur de l’Europe plus dépendant de Moscou. Biden, qui, selon les responsables, ne prévoit pas de «réinitialisation» des relations avec la Russie de si tôt, semble être d’accord.

L’opposition de Biden au pipeline pourrait déclencher un conflit avec l’Allemagne, et la chancelière Angela Merkel a déjà déclaré qu’elle souhaitait discuter de la question avec le nouveau président américain. « Mon attitude de base n’a pas encore changé au point où je dis que le projet ne devrait pas exister », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi, soulignant à quel point beaucoup aux États-Unis et en Europe considèrent Nord Stream 2.

Blinken a déclaré aux législateurs que lui et l’administration Biden considéraient Jérusalem comme la capitale d’Israël et s’engageaient à y maintenir l’ambassade américaine. Trump a officiellement reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël et y a déplacé l’ambassade de son emplacement précédent à Tel Aviv en 2018, une décision qui a bouleversé des décennies de diplomatie américaine dans le conflit israélo-palestinien et que certains craignent de déclencher une violence généralisée dans la région. Cette violence ne s’est pas matérialisée, et maintenant il semble que le statu quo n’est que cela – le statu quo.

Blinken a également félicité Trump d’avoir «eu raison d’adopter une approche plus dure envers la Chine» et a déclaré que la décision de l’administration Trump d’étiqueter le traitement par Pékin des musulmans ouïghours au Xinjiang de «génocide» était correcte. L’assistant de Biden a clairement indiqué que les tactiques de la nouvelle équipe envers la Chine seraient différentes de celles de l’équipe Trump, mais l’orientation générale de la politique américaine envers le pays – la confrontation – resterait la même.

Enfin, Biden a promis, lors de la campagne électorale, de rejoindre l’accord sur le nucléaire iranien tant que Téhéran reviendrait en conformité en réduisant ses niveaux d’enrichissement d’uranium. Mais Blinken, ainsi que la directrice du renseignement national de Biden, Avril Haines, et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ont clairement indiqué ces derniers jours que tout retour à l’accord pourrait prendre un certain temps, voire ne pas se produire du tout.

«Je pense, franchement, que nous en sommes loin», a déclaré Haines lors de sa propre audience de confirmation mardi.

Ce n’est pas le changement radical de politique étrangère auquel beaucoup s’attendaient, compte tenu de la fréquence à laquelle Biden a critiqué la gestion des affaires étrangères par Trump pendant la campagne. Mais certains critiques, y compris les progressistes, ne sont pas surpris.

« Joe Biden n’a jamais promis d’être un révolutionnaire ou de mettre en œuvre un changement radical, donc ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes de personnel et de politique ne devrait pas vraiment être surprenant », a déclaré Stephen Miles, directeur exécutif du groupe de défense Win Without Guerre. «Étant donné à quel point notre politique étrangère actuelle est brisée, toute transition va donc commencer loin de là où les progressistes veulent être.»

La politique étrangère de Biden est-elle Trump 2.0? Pas exactement.

Rien de tout cela ne veut dire que Biden prévoit de diriger la politique étrangère américaine de la même manière que Trump.

Biden est à la Maison Blanche depuis moins d’une semaine, et il est courant pour les nouveaux présidents de poursuivre la politique étrangère de plusieurs de leurs prédécesseurs même s’ils ne sont pas complètement d’accord avec eux parce qu’ils ne peuvent pas trouver un moyen de les inverser rapidement ou facilement. Les présidents Obama et Trump voulaient tous deux sortir de la guerre en Afghanistan, par exemple, mais aucun des deux n’y a mis fin malgré 12 années combinées d’essais.

De plus, Trump a fait de bonnes choses sur la scène mondiale, donc Biden ne voudrait pas abandonner chacun de ses mouvements.

« Biden a raison de maintenir également la continuité sur certaines questions de politique étrangère », a déclaré Jordan Tama de l’Université américaine, un expert en politique étrangère américaine. «Toutes les actions de politique étrangère de l’administration Trump n’étaient pas mauvaises, et des mesures irréfléchies pour inverser chaque décision de Trump généreraient une sorte de coup de fouet qui ferait passer les États-Unis comme un partenaire peu fiable.

Mais il est extrêmement clair que le temps passé par Biden au pouvoir ne reflétera pas celui de Trump. Il y aura clairement des différences majeures, et nous en avons déjà vu.

Biden a rejoint l’accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé après que Trump en ait retiré les États-Unis. Il a abrogé l’interdiction de voyager dans les pays à majorité musulmane et a promis que l’Amérique participerait à Covax, l’initiative mondiale visant à développer et à distribuer équitablement les doses de vaccin dans le monde entier. Plus de 170 pays sont membres de l’initiative, bien que l’administration Trump ait refusé de participer – une valeur aberrante, avec la Russie.

«Ces premières étapes de la politique étrangère démontrent un engagement en faveur de la coopération internationale, de l’équité et des droits fondamentaux – ainsi que d’une volonté de résister aux adversaires – qui faisait cruellement défaut à la politique étrangère de Trump», m’a dit Tama.

Et peut-être que le plus grand changement à ce jour est la confirmation de Blinken que Biden sera rapidement mettre fin au soutien à la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen. «C’est l’une des plus hautes priorités des droits de l’homme et des progressistes», m’a dit le représentant Ro Khanna (D-CA), un des principaux partisans d’une politique étrangère plus à gauche.

Ce sont des pauses importantes et il est clair que la politique étrangère américaine changera un peu au cours des quatre années à la tête de Biden. Mais ceux qui espèrent que Biden laisserait complètement l’héritage de Trump derrière tout de suite pourraient être déçus par certains des premiers signaux de l’administration.