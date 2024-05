Biden prévoit de désigner un allié clé au Kenya lors de la visite de son leader

M. Biden prévoit de profiter de cette visite pour exprimer sa gratitude à M. Ruto pour avoir accepté de diriger une force de sécurité multinationale pour aider à stabiliser Haïti, où des gangs continuent de terroriser les citoyens de l’île après l’assassinat du président du pays en 2021.

Mais le président américain et ses conseillers sont également désireux de démontrer qu’il reste concentré sur l’importance de nouer des liens avec le Kenya et d’autres pays d’Afrique, dans l’espoir de remporter ce qui est devenu une concurrence de plus en plus intense avec la Chine et la Russie pour sécuriser le commerce et d’autres victoires. avec les pays riches en ressources.

« Nous lançons une nouvelle ère de coopération économique entre le Kenya et l’Amérique », a déclaré M. Biden mercredi soir lors d’une réunion dans la salle Est avec M. Ruto et des dirigeants de 10 entreprises. « Mon message est vraiment simple et direct : merci. Merci. Et continuez comme ça.

La journée de M. Ruto à la Maison Blanche marquera la première visite d’État d’un dirigeant africain depuis 2008 et sera remplie à la fois de réunions officielles et de fastes scintillants que les présidents réservent aux alliés les plus proches.

En plus des réunions à huis clos et d’une conférence de presse commune, la Maison Blanche a prévu un dîner d’État jeudi soir. Il y aura un dîner composé d’une soupe aux tomates anciennes, de homard poché au beurre, de côtes levées fumées au bois fruitier et d’un panier de chocolat blanc.