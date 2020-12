Le président élu Joe Biden interviendra sous pression pour rejeter et abroger bon nombre, sinon la plupart, des plus de 400 mesures exécutives que le président Trump a utilisées pour resserrer le système d’immigration américain. Mais Biden débutera également son mandat dans une situation qui pourrait rendre difficile la réalisation de tels changements à court terme.

Le gouvernement de Biden héritera d’un système d’application qui éclatera sous la pression de la pandémie de coronavirus, d’un arriéré paralysant de tribunaux d’immigration et d’une main-d’œuvre démoralisée au ministère de la Sécurité intérieure, où l’instabilité du leadership et le chaos administratif sont les signatures du mandat de Trump.

À la frontière américano-mexicaine, des dizaines de milliers de migrants avec des demandes d’asile en attente attendent d’entrer aux États-Unis, certains dans des villes de tentes sales ressemblant à des camps de réfugiés. Les agents frontaliers américains ont procédé à des arrestations rapides – plus de 2000 par jour par jour – ces dernières semaines, alors que l’impact économique de la pandémie et des ouragans dévastateurs en Amérique centrale menacent de déclencher une nouvelle vague de migration illégale vers les États-Unis.

La politique d’urgence utilisée par Trump à la frontière pour endiguer la pression migratoire est l’une des mesures que Biden s’est engagé à abroger, avertissant les responsables de la sécurité intérieure et les analystes de la possibilité d’une nouvelle crise.

Naviguer entre les revendications des militants pour un rejet total des politiques de Trump et les réalités complexes à la frontière – où les communautés du côté américain sont parmi les plus durement touchées par la pandémie – sera un défi dès son premier jour de travail pour Biden.

Des hommes sont assis sur un canapé avec d’autres pères de jeunes enfants au centre de traitement central de la patrouille frontalière à McAllen, au Texas, le 12 août 2019. Les responsables ont déclaré que 1267 personnes étaient détenues et traitées dans l’établissement à l’époque. (Carolyn van Houten / Le Washington Post)

« Il s’agira de gérer les attentes », a déclaré Theresa Cardinal Brown, directrice de l’immigration et de la politique transfrontalière au Bipartisan Policy Center à Washington. «Biden devra dire: nous avons l’intention de le faire, mais nous devons le faire correctement afin de ne pas créer des conditions désastreuses à la frontière. … Je pense que les gens lui donneront une petite marge de manœuvre, mais pas trop longtemps. «

Biden, le descendant d’immigrants irlandais, s’est engagé à annuler les décrets exécutifs de Trump sur l’asile, à trouver un moyen de résidence légale pour des millions de personnes vivant dans l’ombre et à restaurer l’identité fondamentale des États-Unis en tant que nation d’immigrants. Un sentiment de soulagement a inondé de nombreuses communautés d’immigrants après son élection, avec des foules enthousiastes devant la Maison Blanche, dansant devant leurs écrans d’ordinateur à New York et priant dans des abris de réfugiés au Mexique.

Les propositions d’immigration de la campagne Biden regorgent d’éléments de la liste de souhaits des défenseurs de l’immigration et des militants démocrates. Le président élu s’est engagé à renouveler et à étendre les protections de l’Action différée pour l’arrivée des enfants (DACA), à multiplier par sept le nombre de réfugiés à 125000 par an et à achever immédiatement la construction du mur frontalier de 15 milliards de dollars de Trump. finir. Biden s’est également engagé à réviser le système d’asile du pays et à faire des délinquants violents et graves une priorité pour les autorités américaines en matière d’immigration et de douane (ICE).

[Biden’s policies on immigration]

L’équipe de transition de Biden a indiqué que la politique d’immigration restera probablement au centre des préoccupations du DHS sous Alejandro Mayorkas, son choix de devenir le secrétaire du département. Mayorkas, le fils de réfugiés juifs cubains, serait le premier immigrant et le premier hispanique américain à diriger le département. L’ancien chef des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, qui a également été le deuxième responsable du DHS pendant le second mandat du président Barack Obama, a été l’un des créateurs du DACA. Sa nomination était un signe que Biden recherchait un chef de la sécurité intérieure familier avec l’intense politique de parti de l’application de la loi en matière d’immigration, ainsi que quelqu’un qui considère les immigrants comme un avantage pour la nation – le contraire du point de vue de Trump.

Mayorkas a cependant refusé une demande d’entrevue écrit sur Twitter l’immigration lui est très personnelle.

«Quand j’étais très jeune, les États-Unis nous ont fourni un refuge pour ma famille et moi», a-t-il écrit. « Maintenant, je suis nommé pour être le secrétaire du DHS et superviser la protection de tous les Américains et de ceux qui fuient la persécution à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs proches. »

Alejandro Mayorkas, secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure, s’entretient avec des agents de la patrouille frontalière lors de l’ouverture de la huitième exposition annuelle sur la sécurité des frontières le 18 mars 2014 à Phoenix. (Matt York / AP)

Trump a stupéfié le pays dès son arrivée au pouvoir avec une vague de politiques d’immigration qui a provoqué le chaos dans le monde entier, notamment son interdiction de voyager pour les arrivées de pays à majorité musulmane. Les partisans de Biden espèrent qu’il les retournera avec la même vitesse et la même frénésie.

Les responsables de la sécurité intérieure de Trump ont dit aux 11 millions d’immigrants sans papiers du pays de regarder par-dessus leurs épaules et « d’avoir peur ». Selon Biden, ils devraient pouvoir accéder à la citoyenneté. On s’attend à ce qu’il repense les efforts de répression nationaux de la même manière qu’Obama l’a fait lorsque les agents de l’ICE ont été chargés d’adopter une approche plus pratique envers les immigrants qui n’ont pas de statut juridique mais qui ne commettent pas de crimes violents ou graves.

Trump a répondu à l’augmentation du nombre de familles d’Amérique centrale à la frontière mexicaine en 2018 en mettant en œuvre une approche de tolérance zéro que les décideurs politiques de l’ère Obama jugeaient trop répugnante à essayer. Les agents aux frontières américaines ont séparé plus de 3000 enfants de leurs parents jusqu’à ce qu’un tollé public oblige Trump à changer de cap. Les avocats qui tentent de réunir ces familles affirment qu’ils n’ont pas pu rejoindre plus de 650 parents.

Biden a dénoncé le divorce familial comme « criminel ». Mais les responsables de la sécurité intérieure disent qu’ils ont un besoin urgent de législateurs pour réparer un système d’immigration américain dysfonctionnel. Ils soulignent l’élévation historique des frontières qui a suivi la décision de Trump de mettre fin aux divorces lorsque des passeurs ont largué des bus de familles. à la frontière avec des instructions pour faire défection et demander l’asile.

Les autorités américaines ont détenu près d’un million de migrants le long de la frontière en 2019, laissant les cellules de détention pleines et écrasant les agents lors de la pire crise frontalière depuis plus d’une décennie.

Biden prévoit de créer un groupe de travail pour améliorer la coordination entre les agences fédérales le long de la frontière. Mais comment il gérerait un nouvel afflux massif de familles demandeurs d’asile reste une question ouverte. L’incapacité des États-Unis à traiter rapidement leurs demandes d’asile et à les relâcher dans le pays pendant que leurs dossiers sont en instance pourrait déclencher de nouvelles vagues d’immigration illégale.

Rafeef Hammad, originaire d’Irak, prête le serment de citoyenneté américaine avec 35 autres personnes lors d’une cérémonie de naturalisation le 28 janvier 2017 au bureau du US Citizenship and Immigration Service à Fairfax, en Virginie (Michael S. Williamson / The Washington Post)

Cameron French, porte-parole de la campagne Biden, a renvoyé des questions sur les projets du président élu sur le site Web de la campagne.

Biden sera en mesure d’éliminer certaines des politiques dures de Trump d’un trait de plume. D’autres sont des règlements qui prendront probablement des mois à changer. Une solution plus durable – les lois sur l’immigration adoptées par le Congrès – pourrait ne pas se concrétiser si les démocrates ne sont pas en mesure de remporter des sièges au Sénat en Géorgie lors des élections du deuxième janvier.

Les défenseurs des immigrés poussent à de grands changements. Mais les experts en immigration disent qu’il y a un fossé entre leurs espoirs et ce qui est légalement possible. Une nation profondément divisée et la Cour suprême républicaine signifient que la nouvelle administration est susceptible de faire face à des défis juridiques difficiles, tout comme Trump, même s’il n’y a pas d’entité de plaidoyer de poids sur la droite, semblable à l’Union américaine des libertés civiles, qui a déposé plus plus de 400 poursuites liées à l’immigration pendant le mandat de Trump.

On s’attend à ce que Biden s’appuie fortement sur son autorité présidentielle pour annuler l’héritage d’immigration de Trump.

« Voici l’essentiel: la terrible situation que nous voyons aujourd’hui en matière d’immigration en Amérique a été créée par Donald Trump par décret », a déclaré le sénateur Richard J. Durbin (D-Ill.) Dans une interview. «La bonne nouvelle est que ce qui est fait par un décret peut être annulé par un décret. Nous essayons donc de revenir à un système d’immigration stable et réfléchi. «

Durbin a déclaré qu’il reconnaissait le risque d’une nouvelle vague de migration à la frontière avec des changements de politique et de nouvelles approches.

«C’est une préoccupation très réaliste, et je la partage», a-t-il déclaré. « Après toute la répression sous Trump, on aura le sentiment que ce sera un revirement complet. »

Biden a promis les protocoles de protection des migrants – également connus sous le nom de Le programme Stay in Mexico – qui a renvoyé plus de 67 000 demandeurs d’asile au Mexique pour attendre en dehors du territoire américain pendant que les tribunaux américains entendent leurs demandes.

Après avoir traversé le Rio Grande du Mexique aux États-Unis, des migrants guatémaltèques parlent à un agent des garde-frontières à El Paso le 13 juin 2019 (Carolyn Van Houten / The Washington Post)

« Le simple fait de l’abolir entraînera le chaos », a déclaré Rodolfo Karisch, qui a pris sa retraite en janvier en tant que chef du secteur des patrouilles frontalières dans la vallée du Rio Grande, au sud du Texas.

Le processus MPP « a rétabli la sécurité, tout peut rattraper son retard », a déclaré Karish. « Nous avons toujours un covid, alors voulons-nous simplement autoriser les personnes qui peuvent avoir un covid à entrer dans un pays qui en a déjà un nombre élevé? »

Karisch a déclaré que son conseil au nouveau gouvernement était: « Procédez avec prudence ».

«Au lieu de simplement entrer et de dire:« Nous allons nous débarrasser de tout cela », voyez quels programmes fonctionnent et lesquels vous voulez changer», dit-il. « Parce que parfois cela peut avoir des conséquences inattendues si vous agissez, en particulier du côté de l’immigration. »

D’autres vétérans et responsables de la patrouille frontalière qui se sont entretenus avec le Washington Post ont émis des alarmes similaires sur la possibilité d’une autre crise migratoire au milieu de la pandémie. Ils ont averti que cela submergerait un système d’application américain qui, depuis mars, vise à expulser rapidement les frontaliers, plutôt que de les garder dans des cellules de détention, où le risque de propagation du virus est élevé.

Cela a conduit à certaines spéculations selon lesquelles Biden pourrait appliquer le mécanisme de lutte contre la pandémie d’urgence connu sous le nom de Titre 42, sur lequel les agents s’appuient pour renvoyer plus de 90% de ceux qui traversent illégalement la frontière au Mexique en quelques heures.

Un juge fédéral a ordonné le 18 novembre à l’administration Trump de cesser « d’expulser » les migrants mineurs et de mettre en doute la légalité plus large des mesures de santé publique d’urgence que le gouvernement a utilisées pour imposer des contrôles stricts aux frontières.

Les responsables des frontières ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que Biden retirerait 2000 soldats de la Garde nationale qui assistent désormais la douane et la protection des frontières des États-Unis, qui compte des milliers de postes vacants et peine à recruter des candidats qualifiés.

Une tour de guet de la patrouille frontalière équipée d’une technologie de surveillance se dresse sur le terrain de McAllen, au Texas, où la famille de Jose Alfredo «Fred» Cabazos vit depuis le 18e siècle. (Carolyn van Houten / Le Washington Post)

Abigail Hauslohner et Arelis R. Hernandez ont contribué à ce rapport.