Biden prévoit d’accélérer le traitement des demandes d’asile et les expulsions à la frontière

Les migrants qui ne demandent pas l’asile ou sont jugés non qualifiés pour cela seront soumis à une procédure d’expulsion rapide connue sous le nom de « refoulement accéléré », qui permet aux autorités de l’immigration d’expulser un migrant sans audition devant un juge de l’immigration. Cependant, le document fournissait peu de détails sur la manière dont la procédure d’expulsion serait menée.

Un dossier judiciaire dédié aux demandes d’asile sera également établi pour hiérarchiser ces cas, et 100 juges seront embauchés pour s’assurer qu’ils sont examinés en temps opportun, selon le plan.

Ces changements de politique frontalière s’inscrivent dans un Un plan en 21 points publié mardi qui vise à créer un système d’immigration plus « juste, ordonné et humain » à la suite des politiques d’immigration restrictives de l’administration Trump.

« L’asile et d’autres voies de migration légales devraient rester accessibles à ceux qui recherchent une protection. Ceux qui ne demandent pas de protection ou qui ne remplissent pas les conditions seront rapidement renvoyés dans leur pays d’origine », indique le plan.

Randy Capps, directeur de recherche pour les programmes américains au Migration Policy Institute, a déclaré que l’utilisation du « refoulement accéléré » devrait « rétablir la voie vers l’asile ».

« Le renvoi accéléré permettrait au système de fonctionner plus rapidement en ne mettant plus les gens dans un système judiciaire d’immigration où il faut des années pour que leurs cas soient examinés », a déclaré Capps.

Le plan intervient alors que l’administration Biden est aux prises avec l’afflux de migrants en provenance du Mexique et d’Amérique centrale traversant illégalement la frontière. Les détentions de migrants ont atteint des sommets en 20 ans ces derniers mois et ne montrent aucun signe de ralentissement.

Brian Hastings, le chef de la patrouille frontalière dans la vallée du Rio Grande, a tweeté dimanche que les appréhensions à la frontière « montaient en flèche ». Il a cité plus de 20 000 migrants arrêtés en l’espace d’une semaine dans la vallée du Rio Grande.

Les responsables fédéraux ont également enregistré plus de 1,1 million d’appréhensions à la frontière américano-mexicaine au cours des six premiers mois de cet exercice, avec près de 190 000 appréhensions en juin, selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

Parmi les autres efforts plus larges décrits dans le plan, citons la lutte contre la cause première de cette migration accrue à la frontière sud, un effort dont le vice-président Kamala Harris a pris la tête.

Le plan ne prévoyait pas de calendrier pour la mise en œuvre des changements, mais a noté qu’il « ne sera pas réalisé du jour au lendemain » en raison des « politiques irrationnelles et inhumaines » de l’administration Trump.

Le président Joe Biden s’est efforcé de faire reculer bon nombre des politiques d’immigration restrictives de son prédécesseur, alors même que les centres de détention frontaliers sont submergés de migrants.

Mais Biden continue d’appliquer les restrictions de l’ère Trump telles que le titre 42, qui a été mis en œuvre par l’ancien président pour empêcher la propagation de Covid-19. Il permet aux États-Unis d’expulser des migrants sans leur donner la possibilité de demander l’asile.

Lundi soir, l’administration Biden a également annoncé qu’elle accélérerait les expulsions de certaines familles de migrants grâce à un « expulsion accélérée ».

La procédure d’expulsion rapide s’appliquera spécifiquement aux unités familiales qui ne sont pas expulsées vers le Mexique en vertu du titre 42 et ne remplissent pas les conditions d’asile, selon un communiqué de le ministère de la Sécurité intérieure.

La décision de l’administration d’utiliser le « renvoi accéléré » a suscité de vives critiques de la part de nombreux défenseurs de l’immigration, certains affirmant que le processus ne permettrait pas aux migrants de bénéficier d’une procédure régulière.

« Un système accéléré sans protection ni surveillance de la procédure régulière ne devrait jamais être utilisé là où la vie de personnes peut être en jeu », a déclaré à CNBC Lee Gelernt, avocat de l’American Civil Liberties Union.

Avideh Moussavian, directeur du plaidoyer fédéral au National Immigration Law Center, a déclaré que l’organisation était « profondément troublée » par cette décision.

« Le fait de doubler cette politique néfaste est un pas dans la mauvaise direction et aggravera l’impact disparate que l’accent mis par l’administration sur la dissuasion à la frontière a sur les migrants de couleur à faible revenu », a déclaré Moussavian à CNBC.