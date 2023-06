Biden prévoit 4 collectes de fonds dans la région de San Francisco alors qu’il accélère la campagne 2024

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden intensifie ses efforts de réélection cette semaine avec quatre collectes de fonds dans la région de San Francisco, alors que sa campagne renforce ses coffres et jette les bases stratégiques pour 2024.

Dans la seconde moitié de juin, la campagne de Biden comptera plus de 20 collectes de fonds impliquant le président, la vice-présidente Kamala Harris, la première dame Jill Biden et le deuxième gentleman Douglas Emhoff, selon une personne impliquée dans les projets de voyage de Biden qui a insisté sur l’anonymat pour discuter du calendrier. .

Plus de la moitié des collectes de fonds sont avec le président, qui se rendra également à New York, dans le Maryland et dans l’Illinois. Biden a abordé les thèmes de sa campagne lors d’un événement de collecte de fonds vendredi dans le Connecticut, affirmant que son objectif est de faire plus pour informer les électeurs de ses réalisations législatives en matière d’infrastructure, de production de puces informatiques et de programmes de réponse au changement climatique, entre autres politiques.

« Nous avons beaucoup fait », a déclaré Biden vendredi. «Nous devons simplement faire savoir à beaucoup de gens que nous l’avons fait et être honnêtes avec les gens. Soyons aussi directs que possible.

Le blitz de collecte de fonds fait suite au premier rassemblement de campagne de Biden samedi à Philadelphie, où il a été approuvé par des syndicats clés – l’événement mettant en évidence une circonscription centrale dans le plus grand centre de population d’un État critique du champ de bataille. Il s’agissait d’une première manifestation d’enthousiasme pour la campagne de Biden et d’un lieu pour lui d’interagir directement avec les électeurs avant de passer une grande partie du reste du mois à rencontrer des bienfaiteurs aux poches profondes.

La vague d’engagements précède la fin du trimestre de collecte de fonds à la fin du mois – et le rapport sur le financement de la campagne de Biden en juillet fournira le premier test de l’enthousiasme des donateurs démocrates pour son effort de réélection.

Biden, contrairement à Trump et aux autres candidats au GOP 2024, n’a révélé aucun indice sur sa collecte de fonds depuis qu’il a déclaré sa candidature en avril. Et son lancement de campagne a été chronométré pour éviter d’avoir à déposer un rapport de financement de campagne pour le premier trimestre, une période de collecte de fonds historiquement difficile.

Pour la première fois aux États-Unis, aux élections, Biden a conclu des accords de collecte de fonds conjoints avec les 50 partis démocrates des États et la branche de Washington, DC, un arrangement qui peut aider à maximiser les dons tout en minimisant les dépenses dans les premiers mois de la campagne. Cela fait partie d’un effort plus large visant à unir une coalition démocrate diversifiée derrière Biden alors que les républicains subissent ce qui pourrait être une primaire importante et source de division.

« Alors que les républicains de MAGA brûlent de l’argent dans leur primaire, en concurrence pour l’agenda le plus extrême, la campagne du président capitalisera sur l’opportunité de lever des ressources importantes », a déclaré la directrice de campagne de Biden, Julie C. Rodriguez, faisant référence à « Make America » ​​de Donald Trump. Slogan Encore une fois ».

Par ailleurs, Rodriguez voyage à travers les États-Unis pour rencontrer des donateurs, des responsables locaux et des dirigeants communautaires afin d’aider à aligner la coalition. Avec d’autres responsables de la campagne, la tournée commence à Atlanta et comprendra Boston, Minneapolis, Philadelphie, Los Angeles et Saint-Louis.

Tout le temps de Biden à San Francisco ne sera pas consacré à la campagne. Lundi, il se rendra au Lucy Evans Baylands Nature Interpretive Center and Preserve à Palo Alto, en Californie. Il prévoit de visiter la zone humide côtière et d’annoncer 600 millions de dollars pour des projets de lutte contre le changement climatique, selon la Maison Blanche.

Josh Boak, Associated Press