Photographie: Alexander Zemlianichenko / AP

Joe Biden a déclaré que le président russe, Vladimir Poutine, ferait face à des conséquences pour avoir dirigé les efforts visant à faire basculer l’élection présidentielle américaine de 2020 à Donald Trump, et qu’ils viendraient bientôt.

« Il paiera un prix », a déclaré Biden à ABC News dans une interview diffusée mercredi matin.

En rapport: Biden fait pression sur Poutine sur l’ingérence électorale et l’arrestation de Navalny lors du premier appel

Interrogé par le présentateur de Good Morning America, George Stephanopoulos, quelles en seraient les conséquences, il a répondu: « Vous verrez bientôt. »

Les commentaires de Biden interviennent après qu’un rapport de renseignement américain déclassifié mardi a renforcé les allégations de longue date selon lesquelles Poutine était à l’origine de l’ingérence électorale de Moscou, en proliférant des «allégations trompeuses ou non fondées» en grande partie destinées à dénigrer Joe Biden et à stimuler la réélection de Trump, certaines alimentées par des alliés de Trump.

L’évaluation était contenue dans un rapport de 15 pages publié par le bureau américain du directeur du renseignement national mardi après-midi.

Il a souligné les allégations selon lesquelles les alliés de Trump auraient joué le jeu de Moscou en amplifiant les allégations contre Biden de personnalités ukrainiennes ayant des liens avec la Russie.

Dans un communiqué, le président du renseignement de la Maison démocrate, Adam Schiff, a déclaré: «Grâce à des mandataires, la Russie a mené une opération de renseignement réussie qui a pénétré [Trump’s] cercle intérieur.

La Russie a qualifié les conclusions de sans fondement.

Dans le même temps, Biden a noté que les États-Unis et la Russie peuvent «marcher et mâcher de la gomme» en même temps.

«Il y a des endroits où il est dans notre intérêt mutuel de travailler ensemble», comme le renouvellement de l’accord nucléaire Start, a-t-il déclaré.

En acceptant un pacte Nouveau départ (qui limite l’arsenal stratégique déployé par chaque pays à 1550 ogives chacun) Biden et ses proches collaborateurs ont signalé qu’ils étaient intéressés à prolonger le traité, ce qui serait techniquement faisable même dans le temps très limité qui reste, en tant que prolongation. ne nécessite qu’un échange de notes entre Washington et Moscou.

La Russie a indiqué qu’elle était prête à prolonger, mais la question se pose toujours de savoir pour combien de temps.

L’histoire continue

En rapport: Affrontement nucléaire: Joe Biden peut-il éviter une nouvelle course aux armements?

L’équipe de Biden devra également décider comment équilibrer l’extension New Start avec le désir d’adopter une ligne plus ferme avec Moscou sur l’ingérence électorale en 2016 et 2020, et d’autres problèmes, en particulier ses récentes cyber-attaques contre les institutions américaines.

Kingston Reif, directeur de la politique de désarmement et de réduction des menaces à l’Arms Control Association, a déclaré: «Dans les 100 ou 200 premiers jours suivant l’administration, les États-Unis et la Russie devraient reprendre les pourparlers de stabilité stratégique qui, espérons-le, couvriraient un large éventail de sujets et aideraient pour préparer le terrain pour des négociations plus formelles. »

Biden a souligné l’importance du fait que lui et Poutine avaient une histoire connue de connaissance.

« Je le connais relativement bien », a déclaré Biden, ajoutant que « la chose la plus importante concernant les dirigeants étrangers dans mon expérience … est simplement de connaître l’autre gars. »

De Poutine, Biden a déclaré qu’il ne pense pas que le dirigeant russe a une âme. Biden a réitéré ce qui était un vieux commentaire, disant dans l’interview d’ABC qu’en réponse au commentaire de l’ancien président républicain George W Bush selon lequel il avait regardé dans les yeux de Poutine et vu son âme, Biden avait noté à l’époque qu’il avait fait de même et a dit au président russe en face qu’il pensait qu’il n’avait pas d’âme.

«Je lui ai dit ça, oui. Et sa réponse a été ‘nous nous comprenons les uns les autres’ », a déclaré Biden, ajoutant:« Je n’étais pas un gars sage, j’étais seul avec lui dans son bureau, c’est comme ça que ça s’est passé. »

Interrogé par Stephanopoulos s’il pensait que Poutine était un tueur, Biden a répondu par l’affirmative: « Mmm hmm, oui je le veux. »

Pendant ce temps, Biden a déclaré qu’il serait «difficile» pour les États-Unis de respecter la date limite du 1er mai fixée par Trump pour retirer leurs troupes d’Afghanistan, mais que le retrait complet ne prendrait pas beaucoup plus de temps.

La date limite pour mettre fin à la plus longue guerre américaine dans six semaines a été fixée dans le cadre d’un accord conclu par Trump et les talibans, sans l’adhésion du gouvernement afghan.

Biden a déclaré qu’il consultait ses alliés sur le rythme du retrait. À propos du respect de la date limite du 1er mai, il a déclaré que cela «pourrait arriver, mais c’est difficile». Si le délai est prolongé, a-t-il ajouté, ce ne sera pas «beaucoup plus longtemps».

Biden, comme son prédécesseur, a promis de mettre fin au conflit qui dure depuis près de 20 ans et de ramener plus de 2500 soldats américains dans le pays – contre environ 13000 soldats il y a un an.

L’accord Trump a pris certains alliés américains au dépourvu, car les quelque 7000 soldats de l’OTAN en Afghanistan comptent sur les États-Unis pour leur soutien logistique et sécuritaire.

« Ce n’était pas un accord très solidement négocié que le président, l’ancien président a élaboré », a déclaré Biden dans l’interview.

Il a ajouté: «Nous sommes en consultation avec nos alliés ainsi qu’avec le gouvernement, et cette décision est en cours.»