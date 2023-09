Biden prévient que l’IA pourrait « dépasser la pensée humaine » – et d’autres nouvelles sur la santé cette semaine

« Certains craignent beaucoup que l’IA puisse réellement prendre le pas sur la pensée et la planification humaines », a déclaré le président Biden lors de son discours d’ouverture jeudi.

Des préjugés raciaux en médecine aux médicaments plus accessibles contre la maladie d’Alzheimer, voici les articles sur la santé que vous avez peut-être manqués cette semaine et provenant des partenaires de Yahoo News.

Biden prévient que l’IA pourrait « dépasser la pensée humaine »

Lors d’un discours d’ouverture à l’Air Force Academy de Colorado Springs, Colorado, jeudi, le président Biden a déclaré qu’il avait été averti par des experts que l’intelligence artificielle pourrait « dépasser la pensée humaine ». USA Today a rapporté qu’il s’agissait de « l’avertissement le plus direct à ce jour » du président concernant la puissance de la technologie de l’IA.

« Ce ne seront pas des décisions faciles, les gars », a déclaré Biden. « J’ai rencontré dans le Bureau Ovale huit scientifiques éminents dans le domaine de l’IA. Certains sont très inquiets du fait que l’IA puisse réellement dépasser la pensée et la planification humaines. Nous avons donc beaucoup de choses à gérer. Une opportunité incroyable, mais beaucoup [to] traiter avec. »

Les remarques du président interviennent quelques jours après que des centaines de dirigeants de l’IA, ainsi que d’autres personnalités publiques, a publié une déclaration affirmant que « l’atténuation du risque d’extinction dû à l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle sociétale tels que les pandémies et la guerre nucléaire ».

Le mois dernier, Biden a rencontré les PDG d’entreprises d’innovation en IA, notamment Google, Microsoft et OpenAI, dans le but de garantir que les produits d’IA sont sûrs avant qu’ils ne soient accessibles au public.

Les problèmes pulmonaires chez les hommes noirs sont sous-diagnostiqués en raison de préjugés raciaux lors des tests, selon une étude

Selon une étude, grâce à un algorithme couramment utilisé, les problèmes pulmonaires sont souvent mal diagnostiqués chez les hommes noirs. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

Une étude publié jeudi affirme que 40 % de patients noirs de sexe masculin supplémentaires recevraient un diagnostic de problèmes respiratoires tels que « l’asthme, une maladie pulmonaire obstructive chronique ou des cicatrices pulmonaires dues à une exposition à des polluants atmosphériques » si le logiciel informatique d’aide au diagnostic actuel était modifié pour éliminer les préjugés raciaux, a rapporté l’Associated Press. .

Sur la base des données de plus de 2 700 hommes noirs et 5 700 hommes blancs testés par le système de santé de l’Université de Pennsylvanie, les chercheurs ont examiné un test couramment utilisé avec un rapport généré par ordinateur qui évalue la capacité d’une personne à respirer en fonction de la quantité et de la rapidité avec laquelle elle respire. peut inspirer et expirer. Le rapport est créé par des algorithmes qui s’ajustent à la race, ce qui « élève le seuil de diagnostic d’un problème chez les patients noirs », a déclaré l’Associated Press. En comparant l’algorithme basé sur la race avec un nouvel algorithme, les chercheurs ont découvert qu’il y aurait près de 400 cas supplémentaires d’obstruction ou de déficience pulmonaire chez les hommes noirs diagnostiqués si le nouvel algorithme était utilisé.

L’American Thoracic Society, qui représente les médecins spécialistes des poumons, a recommandé que la race et l’origine ethnique ne devraient plus être un facteur dans l’interprétation des résultats des tests, mais ont également appelé à davantage de recherches pour éviter tout changement susceptible de conduire à un surdiagnostic de problèmes pulmonaires.

Medicare prévoit de financer les médicaments contre la maladie d’Alzheimer qui obtiennent l’approbation de la FDA

« La maladie d’Alzheimer a des conséquences néfastes non seulement sur les personnes qui en souffrent, mais également sur leurs proches et leurs soignants, comme presque aucune autre maladie ne le fait », a déclaré Chiquita Brooks-LaSure, administratrice de la CMS. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

Les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) paieront désormais pour les nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer qui ont reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration, a annoncé jeudi l’agence, à condition que les médecins qui prescrivent les médicaments utilisent un registre gouvernemental pour suivre les progrès des patients. et évaluer « comment ces médicaments fonctionnent dans le monde réel. »

NBC News a rapporté que jusqu’à présent, Medicare ne payait les médicaments que si les patients étaient inscrits à un essai clinique. Ce nouveau développement permettra probablement à davantage de patients d’avoir accès à des médicaments susceptibles de ralentir la progression de la maladie.

« La maladie d’Alzheimer a des conséquences néfastes non seulement sur les personnes qui en souffrent, mais également sur leurs proches et leurs soignants, comme presque aucune autre maladie ne le fait », a déclaré Chiquita Brooks-LaSure, administratrice de la CMS. « CMS s’est toujours engagé à aider les gens à accéder en temps opportun à des traitements innovants qui améliorent de manière significative les soins et les résultats pour cette maladie. »

L’hiver a vu une augmentation des infections cérébrales pédiatriques rares, rapporte le CDC

Les hôpitaux ont signalé l’hiver dernier le niveau le plus élevé d’infections cérébrales pédiatriques depuis des années. (Getty Images) (Getty Images/Source de l’image)

UN Rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié cette semaine ont constaté que, même si cela reste très rare, les hôpitaux ont signalé l’hiver dernier le niveau le plus élevé d’infections cérébrales pédiatriques depuis des années.

CBS News a rapporté que le CDC a commencé à étudier une augmentation potentielle des « infections intracrâniennes pédiatriques » après que les médecins ont signalé une augmentation des hospitalisations, de nombreux enfants étant infectés par la bactérie Streptococcus. La plupart des infections à Streptocoque entraînent des maladies bénignes comme l’angine streptococcique, mais dans de rares occasions, elles peuvent évoluer vers des symptômes inquiétants, « comme des convulsions et des changements dans l’état mental ».

L’hiver dernier, il y a eu 102 cas en décembre, dépassant le précédent pic de 61 cas enregistré au cours de la saison hivernale 2016-2017.