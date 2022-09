Biden prévient que la démocratie américaine est menacée, mais comment peut-il la sauver ?

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden trouve qu’il est plus facile de dénoncer des attaques contre la démocratie que de les arrêter.

Sa justification fondamentale pour sa candidature à la présidence était que les traditions démocratiques américaines étaient en danger. Maintenant, 20 mois après le début de sa présidence, les dangers sont pires, les avertissements de Biden sont plus graves – et les limites de sa propre capacité à résoudre le problème sont plus claires.

L’ancien président Donald Trump continue d’alimenter l’affirmation sans fondement selon laquelle les élections de 2020 ont été volées, et même maintenant plaide pour que les résultats dans certains États du champ de bataille soient décertifiés, même si le mensonge a été rejeté par des dizaines de tribunaux et son propre procureur général. La croyance s’est profondément enracinée au sein du Parti républicain, avec des dizaines de candidats insistant sur le fait que Trump avait raison.

Jamais dans l’histoire du pays des élections n’ont eu lieu dans un climat où un parti a aussi frontalement remis en cause l’intégrité du processus électoral et cherché activement à saper la confiance en celui-ci.

“Nous sommes dans une situation sans précédent ici, car le prédécesseur de Biden a montré un mépris flagrant pour la Constitution des États-Unis, et maintenant d’autres suivent cette voie”, a déclaré l’historien de Princeton Sean Wilentz, qui faisait partie d’un groupe invité au White House récemment pour replacer les défis d’aujourd’hui dans leur contexte historique. “Cela pourrait être dangereux.”

Biden a constaté, même avec le mégaphone de la Maison Blanche, à quel point il est difficile de contrer le récit inspiré par Trump et les millions d’Américains qui y croient. Les alliés de Trump ont parcouru le pays pour colporter des mensonges sur les élections de 2020 et des théories du complot sur les machines à voter, tandis que les candidats républicains qui se présentent aux élections cette année ont répété ses mensonges à leurs partisans – des messages qui ont atteint un large public.

Chaque président américain jure de « préserver, protéger et défendre » la Constitution américaine, mais même en temps ordinaire, il n’existe aucun manuel pour la sauvegarder. Biden a prêté ce serment alors que la nation était confrontée à des défis sans précédent depuis peut-être la guerre civile américaine, de l’avis de certains historiens.

Dans un discours plus tôt ce mois-ci à l’Independence Hall de Philadelphie, Biden a décrit la démocratie comme “sous assaut” et a promis que c’était le travail de sa présidence de la défendre. Mais il a également déclaré que la solution devait être plus grande que lui, qu’il ne pouvait pas inverser à lui seul ce qu’il considère comme un recul des normes politiques américaines depuis des années.

« Pendant longtemps, on s’est dit que la démocratie américaine était garantie. Mais ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. “Nous devons le défendre, le protéger, le défendre – chacun de nous.”

Biden lui-même en a-t-il assez fait ?

Ses efforts de persuasion ne semblent pas avoir produit de changement significatif dans l’opinion publique. Sa pression pour une législation sur le droit de vote au Congrès a pour la plupart échoué.

Au-delà des avertissements de plus en plus drastiques du président, les responsables de la Maison Blanche soulignent les efforts de l’administration pour faire passer les garanties du droit de vote au Congrès et leur soutien à la loi sur le décompte électoral, qui corrigerait les ambiguïtés exploitées par Trump et ses alliés.

Le ministère de la Justice poursuit ceux qui ont violemment pris d’assaut le Capitole. Plus de 870 personnes ont été inculpées et plus de 400 condamnées.

L’administration a également tiré la sonnette d’alarme concernant les groupes extrémistes nationaux. Il y a un chevauchement croissant avec la violence politiquement alimentée, car un nombre croissant d’ardents partisans de Trump semblent prêts à riposter contre le FBI ou d’autres qu’ils considèrent aller trop loin dans l’enquête sur l’ancien président. Et le Conseil de sécurité nationale a élaboré une stratégie pangouvernementale pour lutter contre l’extrémisme violent domestique, que les responsables du renseignement américain ont qualifié de principale menace pour la sécurité intérieure.

Alors que les électeurs ont classé les menaces contre la démocratie comme le problème le plus important avant les élections de mi-mandat, selon un sondage NBC News à la fin du mois dernier, les théories du complot poussées par Trump et ses alliés ont réussi à semer le doute sur l’intégrité des élections américaines dans un large une partie de la population.

Les deux tiers des républicains pensent que Biden n’a pas été légitimement élu président, selon un sondage AP-NORC. Ils pensent que les votes ont été inversés, ou que les machines à voter ont été corrompues en masse, ou que de faux bulletins de vote ont été déposés en faveur de Biden parce que les politiques de l’ère de la pandémie ont rendu le vote trop facile.

Les candidats soutenus par Trump remportent les primaires et certains se rendront au Congrès. Aux États-Unis, près d’un candidat républicain sur trois à des postes qui jouent un rôle dans la supervision, la certification ou la défense des élections a soutenu l’annulation des résultats de la course présidentielle de 2020.

Les candidats ont signalé une nouvelle volonté de simplement refuser d’accepter les résultats de leur élection s’ils perdent. Et les travailleurs électoraux à travers le pays reçoivent des menaces de mort et sont harcelés en ligne, poussant beaucoup à démissionner.

«Nous jouons très clairement avec le feu avec certaines des nouvelles tactiques, leur permettant de proliférer dans tout le pays», a déclaré Matthew Weil, directeur exécutif de notre programme de démocratie au groupe de réflexion Bipartisan Policy Center. « C’est : ‘Si mon candidat perd, je vais le faire traîner le plus longtemps possible. Je peux couper les jambes de la personne qui m’a battu pour avoir pris mes fonctions. C’est une nouvelle fonctionnalité et c’est assez dangereux. Nous ne pouvons pas avoir un système électoral où les gens ne sont pas prêts à perdre. »

Contrôler les forces antidémocratiques au sein du trumpisme n’est pas seulement un objectif politique, c’est aussi une entreprise politique, et cela assombrit le tableau.

Les assistants de Biden disent que son meilleur outil pour essayer de préserver la démocratie est son utilisation de la chaire d’intimidation pour faire comprendre aux électeurs qu’ils jouent un rôle vital dans la participation au processus électoral et dans le choix des personnes à occuper des postes d’influence.

Il n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. Le comité spécial du Congrès chargé d’enquêter sur l’insurrection du Capitole de 2021 a livré le même message, tout comme les responsables électoraux des États du pays, les historiens et d’autres législateurs.

Les alliés de l’administration affirment que les efforts de Biden ont trouvé un écho auprès des électeurs, d’autant plus que le comportement de Trump à la fin de 2020 et au début de 2021 a été mis en relief par le comité du 6 janvier.

Mais les propos du président ont été largement rejetés par les républicains peu disposés à rompre avec Trump.

L’ancien vice-président Mike Pence, que les partisans de Trump ont menacé de pendre le 6 janvier et qui s’est caché dans un endroit sûr sous le bâtiment alors que les masses le chassaient dans les couloirs, a décrié les commentaires de Biden après le discours de Philadelphie.

“Jamais auparavant dans l’histoire de notre nation un président ne s’est présenté devant le peuple américain et a accusé des millions de ses propres compatriotes d’être une” menace pour ce pays “”, a déclaré Pence dans des remarques aux conservateurs.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a qualifié Biden de “président le plus condescendant de ma vie”.

La lutte à laquelle la nation est confrontée va cependant au-delà des partis politiques. Et “à moins que et jusqu’à ce que suffisamment de personnes se battent pour, protègent et construisent notre démocratie, la fièvre que nous voyons aujourd’hui se poursuivra”, a déclaré Melody Barnes, directrice de l’Institut de la démocratie de l’Université de Virginie Karsh.

Le parallèle le plus proche, selon les historiens, a été l’ère de la guerre civile, lorsque la guerre a éclaté après que les États du Sud n’ont pas reconnu qu’Abraham Lincoln avait été élu président. Après la fin des combats, il y a eu un refus continu d’accepter l’état de droit pendant la reconstruction, alors que le racisme et la violence profonds proliféraient, aboutissant finalement à l’ère Jim Crow.

À des moments critiques, les dirigeants américains ont pris position pour protéger la nation contre elle-même. George Washington a quitté ses fonctions pour s’assurer que les futurs dirigeants partiraient également de leur plein gré. Gerald Ford a gracié Richard Nixon après le Watergate – une décision extrêmement impopulaire en 1974, mais qui a depuis été davantage considérée comme un effort pour pousser le pays au-delà d’un cauchemar national.

Biden, lors d’un sommet la semaine dernière sur la lutte contre la violence alimentée par la haine, a expliqué à quel point il se sentait bien il y a des années lorsqu’il a travaillé avec succès avec les républicains au Sénat pour obtenir l’extension de la loi sur le droit de vote. “Et j’ai pensé, eh bien, vous savez, la haine peut être vaincue”, a-t-il déclaré.

“Mais il ne fait que se cacher”, a-t-il dit avec un soupir. “Et lorsqu’on lui donne de l’oxygène, il sort de sous les rochers.”

