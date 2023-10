Biden presse les républicains de soutenir l’Ukraine après que le budget controversé omet l’aide

Le président américain Joe Biden a pressé dimanche les républicains du Congrès de soutenir un projet de loi visant à fournir davantage d’aide à l’Ukraine, affirmant qu’il en avait « marre » de la politique de la corde raide qui a failli conduire à la fermeture du gouvernement.

Biden a pris la parole après que le Congrès a adopté samedi un projet de loi provisoire qui prolongeait le financement du gouvernement de plus d’un mois et évitait une fermeture qui aurait laissé la plupart des plus de quatre millions d’employés du gouvernement fédéral sans salaire et aurait supprimé un large éventail de services.

Le projet de loi, qui a été adopté avec un large soutien démocrate et républicain, a incité le républicain pur et dur Matt Gaetz à s’engager à évincer le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

Le projet de loi, en vigueur jusqu’au 17 novembre, ne prévoyait pas d’aide à Kiev. Les États-Unis ont été un soutien majeur à l’Ukraine après son invasion par la Russie l’année dernière, et Biden a cherché à rallier le monde, ainsi que son propre pays, pour maintenir ce soutien.

Biden a déclaré que les républicains s’étaient engagés à fournir cette aide par le biais d’un vote séparé.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. J’espère pleinement que le président tiendra son engagement à assurer le passage et le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’agression et la brutalité », a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche. Maison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait faire confiance à McCarthy pour honorer les accords, Biden a répondu : « Nous venons d’en conclure un sur l’Ukraine, donc nous le saurons. »

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden faisait référence aux promesses républicaines d’adopter un projet de loi distinct sur la question.

Biden a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une visite à Washington le mois dernier que le fort soutien américain à sa guerre visant à repousser les envahisseurs russes serait maintenu malgré l’opposition de certains législateurs républicains.

Des soldats ukrainiens tirent au mortier sur des positions russes près de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, le 12 août. (Libkos/Associated Press)

Biden a exhorté les républicains à agir rapidement pour éviter une nouvelle crise en novembre.

« La politique de la corde raide doit cesser. Et il ne devrait pas y avoir d’autre crise », a-t-il déclaré. « J’exhorte fortement mes amis républicains au Congrès à ne pas attendre. Ne perdez pas de temps comme vous l’avez fait tout l’été. Adoptez un accord budgétaire d’un an. Honorez l’accord que nous avons conclu il y a quelques mois. »

Biden a refusé de se prononcer sur la question de savoir si les démocrates devraient soutenir McCarthy s’il avait besoin de leurs voix pour conserver son poste de président de la Chambre. Le président a déclaré qu’il laisserait aux dirigeants démocrates du Congrès le soin de décider.