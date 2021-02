L’administration Biden a cherché à minimiser les questions sur un refroidissement perçu des relations entre les États-Unis et Israël, affirmant que l’absence d’appel entre les dirigeants des pays n’était «pas un dissident intentionnel».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lors d’un point de presse vendredi qu’un appel entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait lieu « bientôt, » mais n’a pas pu donner une heure précise.

«Ce n’est pas un dissident intentionnel. Le Premier ministre Netanyahu est quelqu’un que le président connaît depuis un certain temps », Dit Psaki. «C’est juste le reflet du fait que nous sommes ici depuis trois semaines et demie. Il n’a pas encore appelé tous les leaders mondiaux et il a hâte de le faire dans les semaines à venir.

Depuis sa prise de fonction le 20 janvier, Biden a réussi à appeler les dirigeants de la Russie, de la Chine, du Mexique, de la Grande-Bretagne, de l’Inde, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud, suggérant qu’Israël est tombé dans l’ordre hiérarchique des priorités américaines.

L’ancien ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a demandé pourquoi le président nouvellement élu n’avait pas encore appelé ce qu’il a surnommé «L’allié le plus proche des États-Unis.»

Donald Trump et son prédécesseur, Barack Obama, avec qui Biden était vice-président, se sont entretenus avec Netanyahu quelques jours après sa prise de fonction.

«C’est un signe clair de mécontentement de la part du président Biden», a déclaré Dani Dayan, ancien consul général d’Israël à New York, ajoutant que, «Netanyahu a été perçu à Washington au cours des 12 dernières années comme presque un membre porteur de carte du Parti républicain.»

Le manque de contact entre Biden et le dirigeant israélien a alimenté la spéculation dans les médias israéliens, moyen-orientaux et américains selon lesquels l’administration Biden signale un refroidissement des relations entre les deux nations, contrairement à la proximité perçue entre Netanyahu et l’ancien président Trump. .

Un titre a même demandé, «Biden est-il en train de fantôme Netanyahu?»

Pour sa part, le Premier ministre israélien a cherché à minimiser l’importance de la légèreté perçue. Biden « Appelle les dirigeants mondiaux selon l’ordre qu’il juge approprié », Dit Netanyahu. «L’alliance israélo-américaine est forte, tout comme notre amitié de près de 40 ans, même si nous ne sommes pas d’accord sur tout.

